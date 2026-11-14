«Κανείς δεν επιτρέπεται να απογειωθεί»: Το μήνυμα της FAA προς όλους τους πιλότους που καθήλωσε τις πτήσεις στις ΗΠΑ
«Κανείς δεν επιτρέπεται να απογειωθεί»: Το μήνυμα της FAA προς όλους τους πιλότους που καθήλωσε τις πτήσεις στις ΗΠΑ
To ABC δημοσίευσε το μήνυμα που εστάλη από την αμερικανική Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας
Με μήνυμά της η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ ενημέρωσε τους πιλότους των πτήσεων ότι απαγορεύεται να απογειωθούν, σε συνέχεια της μαζικής καθήλωσης χιλιάδων πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του ξανφικού τεχνικού προβλήματος που προέκυψε.
«Προσοχή σε όλες τις πτήσεις. Η FFA έχει εκδώσει πανεθνική απαγόρευση πτήσεων. Μείνετε όλοι στο έδαφος. Εάν είσε σε διάδρομο απογείωσης επιστρέψτε άμεσα στην πύλη σας... Υπάρχει θέμα ασφάλειας... Εάν ειστε στον αέρα συνεχίστε κανονικά. Εάν σε οποιοδήποτε σημείο χάσετε επαφή με τον πύργο ελέγχου και δυσκολεύεστε να συνεχίσετε, σας υποστηρίζουμε», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα.
Σημειώνεται ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδας. Χιλιάδες πτήσεις καθηλώθηκαν στις ΗΠΑ με εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πάνω από 10.000 πτήσεις έχουν καθυστερήσει, 1.700 ακυρώθηκαν. Περίπου 1,5 εκατ. επιβάτες είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πρόβλημα μπορεί να κρατήσει πολύ και να επηρεάσει τις πτήσεις ακόμη και για την Ημέρα των Ευχαριστιών στις 26 Νοεμβρίου. Οι πρώτες ενδείξεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, μιλούν για πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες που ίσως οφείλεται σε αναβάθμιση λογισμικού.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχε τεθεί σε λειτουργία νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Στις 10 Νοεμβρίου άρχισε να λειτουργεί στα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, μετά την πιλοτική εφαρμογή του στην περιοχή της Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο. Η FAA διευκρινίζει ότι το σύστημα έχει υποστηρικτικό ρόλο.
* Στον Καναδά οι πτήσεις γίνονται κανονικά, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη.
«Προσοχή σε όλες τις πτήσεις. Η FFA έχει εκδώσει πανεθνική απαγόρευση πτήσεων. Μείνετε όλοι στο έδαφος. Εάν είσε σε διάδρομο απογείωσης επιστρέψτε άμεσα στην πύλη σας... Υπάρχει θέμα ασφάλειας... Εάν ειστε στον αέρα συνεχίστε κανονικά. Εάν σε οποιοδήποτε σημείο χάσετε επαφή με τον πύργο ελέγχου και δυσκολεύεστε να συνεχίσετε, σας υποστηρίζουμε», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα.
Σημειώνεται ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδας. Χιλιάδες πτήσεις καθηλώθηκαν στις ΗΠΑ με εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πάνω από 10.000 πτήσεις έχουν καθυστερήσει, 1.700 ακυρώθηκαν. Περίπου 1,5 εκατ. επιβάτες είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πρόβλημα μπορεί να κρατήσει πολύ και να επηρεάσει τις πτήσεις ακόμη και για την Ημέρα των Ευχαριστιών στις 26 Νοεμβρίου. Οι πρώτες ενδείξεις, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, μιλούν για πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες που ίσως οφείλεται σε αναβάθμιση λογισμικού.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχε τεθεί σε λειτουργία νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Στις 10 Νοεμβρίου άρχισε να λειτουργεί στα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, μετά την πιλοτική εφαρμογή του στην περιοχή της Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο. Η FAA διευκρινίζει ότι το σύστημα έχει υποστηρικτικό ρόλο.
* Στον Καναδά οι πτήσεις γίνονται κανονικά, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη.
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