Σκέρτσος: Η ελληνική οικονομία αλλάζει και γίνεται πιο εξωστρεφής - Τι εξάγει σήμερα η χώρα

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2009, ενώ αντίστοιχα δυναμική είναι και η πορεία του τουρισμού, σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας





Όπως σημειώνει, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2009 (+123,5%) και έχει αυξηθεί κατά 33,9% από το 2019. Αντίστοιχα δυναμική είναι και η πορεία του







«Αυτός είναι ο μετασχηματισμός που θέλουμε να συνεχίσουμε. Τα ελληνικά προϊόντα να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να κερδίζουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Και ταυτόχρονα η ελληνική οικονομία να κατοχυρωθεί ως ένας εξωστρεφής, παραγωγικός και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας αποδίδοντας καλά εισοδήματα σε όλους τους πολίτες» καταλήγει.



Ολόκληρη η ανάρτηση του Ακη Σκέρτσου:



Το 2009 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 43,9 δισ. ευρώ. Το 2019 έφτασαν τα 73,3 δισ. και το 2025 τα 98,1 δισ. ευρώ. Η αξία τους έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2009 (+123,5%) και έχει αυξηθεί κατά 33,9% από το 2019.



Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και της Eurostat, το φετινό εννεάμηνο οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν νέο «υψηλό» φτάνοντας τα 41,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.



Κλείσιμο



Όμως και χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7,8% και έφτασαν τα 29,8 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά, οι εξαγωγές μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς αυξήθηκαν κατά 13,3%, των τροφίμων και ζώντων ζώων κατά 10% και των χημικών προϊόντων κατά 5%.



Αντίστοιχα δυναμική είναι η πορεία και του τουρισμού που αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εξαγωγών υπηρεσιών. Η διαμονή σε ένα ξενοδοχείο ή το γεύμα σε μια ταβέρνα είναι υπηρεσίες που αγοράζει εδώ ένας επισκέπτης από το εξωτερικό και καταγράφονται ως εξαγωγικές υπηρεσίες.



Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μεγάλη εικόνα του τουρισμού στη χώρα μας είναι η ακόλουθη:

Στις σημαντικές επιδόσεις που επιτυγχάνει η Ελλάδα στον τομέα των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος , σε ανάρτησή του με τίτλο «Τι εξάγει σήμερα η Ελλάδα και πόσο έχει αλλάξει η εικόνα από το 2009».Όπως σημειώνει, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2009 (+123,5%) και έχει αυξηθεί κατά 33,9% από το 2019. Αντίστοιχα δυναμική είναι και η πορεία του τουρισμού , όπου από το 2019 έως το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 30%, ενώ από το 2009 κατά 127%.Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση εισφορών, απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.«Αυτός είναι ο μετασχηματισμός που θέλουμε να συνεχίσουμε. Τα ελληνικά προϊόντα να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να κερδίζουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Και ταυτόχρονα η ελληνική οικονομία να κατοχυρωθεί ως ένας εξωστρεφής, παραγωγικός και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας αποδίδοντας καλά εισοδήματα σε όλους τους πολίτες» καταλήγει.Το 2009 οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 43,9 δισ. ευρώ. Το 2019 έφτασαν τα 73,3 δισ. και το 2025 τα 98,1 δισ. ευρώ. Η αξία τους έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2009 (+123,5%) και έχει αυξηθεί κατά 33,9% από το 2019.Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και της Eurostat, το φετινό εννεάμηνο οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν νέο «υψηλό» φτάνοντας τα 41,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.Τη μεγαλύτερη ώθηση έδωσαν τα καύσιμα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που παίζει για την ενεργειακή ασφάλεια και τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής η ελληνική αγορά διύλισης και εξαγωγής καυσίμων.Όμως και χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 7,8% και έφτασαν τα 29,8 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά, οι εξαγωγές μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς αυξήθηκαν κατά 13,3%, των τροφίμων και ζώντων ζώων κατά 10% και των χημικών προϊόντων κατά 5%.Αντίστοιχα δυναμική είναι η πορεία και του τουρισμού που αποτελεί σημαντικό κομμάτι των εξαγωγών υπηρεσιών. Η διαμονή σε ένα ξενοδοχείο ή το γεύμα σε μια ταβέρνα είναι υπηρεσίες που αγοράζει εδώ ένας επισκέπτης από το εξωτερικό και καταγράφονται ως εξαγωγικές υπηρεσίες.Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μεγάλη εικόνα του τουρισμού στη χώρα μας είναι η ακόλουθη:

🔺 Το 2009, είχαμε 14,9 εκατ. αφίξεις και 10,4 δισ. ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις.

🔺 Το 2019, είχαμε 34 εκατ. αφίξεις και 18,2 δισ. ευρώ εισπράξεις.

🔺 Το 2025, είχαμε 43,3 εκατ. αφίξεις και 23,6 δισ. ευρώ εισπράξεις.



Δηλαδή, από το 2019 έως το 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 30% ενώ από το 2009 κατά 127%.



Το ζητούμενο τώρα είναι η τουριστική περίοδος να επεκταθεί σε όλο το χρόνο και σε περιοχές που παρότι είναι πανέμορφες δεν είναι τόσο γνωστές έως σήμερα, ώστε μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων να φτάνει στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις του τόπου που φιλοξενεί τους επισκέπτες.

Τι κάνουμε ως κυβέρνηση για να βρουν περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις πελάτες στο εξωτερικό;



✅ Μειώνουμε τους φόρους για τις επιχειρήσεις και τις εισφορές στην εργασία, ώστε να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο να επενδύουν και να προσλαμβάνουν.

✅ Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε διαδικασίες, από την αδειοδότηση μέχρι τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ώστε μια επιχείρηση να κερδίζει χρόνο.

✅ Και δίνουμε κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, για εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και για ανάπτυξη νέων προϊόντων που μπορούν να σταθούν στις διεθνείς αγορές.



Αυτός είναι ο μετασχηματισμός που θέλουμε να συνεχίσουμε. Τα ελληνικά προϊόντα να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να κερδίζουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Και ταυτόχρονα η ελληνική οικονομία να κατοχυρωθεί ως ένας εξωστρεφής, παραγωγικός και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας αποδίδοντας καλά εισοδήματα σε όλους τους πολίτες.



13.11.2026, 12:43