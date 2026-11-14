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Δείτε τη στιγμή που περονοφόρο όχημα τυλίγεται στις φλόγες και εκρήγνυται μέσα σε εργοστάσιο στη Ρωσία
Δείτε τη στιγμή που περονοφόρο όχημα τυλίγεται στις φλόγες και εκρήγνυται μέσα σε εργοστάσιο στη Ρωσία
Η ισχυρή έκρηξη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε εργοστάσιο αλουμινίου στη Σιβηρία - Ο χειριστής βρισκόταν στο μηχάνημα την ώρα του ατυχήματος, ενώ εξετάζεται πιθανή βλάβη στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο αλουμινίου στην πόλη Μπρατσκ της Ρωσίας, όταν περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια εξερράγη, την ώρα που βρισκόταν σε λειτουργία. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος, ο οποίος, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα που καλύπτουν το 85% του σώματός του. Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας στον χώρο του εργοστασίου, με το βίντεο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την επόμενη ημέρα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από ελαττωματικό εξάρτημα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του οχήματος.
Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, το περονοφόρο όχημα βρισκόταν σε λειτουργία, όταν ξέσπασε φωτιά, η οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξελίχθηκε σε ισχυρή έκρηξη.
Στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο βιομηχανικός χώρος με τον εξοπλισμό παραγωγής και το περονοφόρο μηχάνημα. Ξαφνικά εμφανίζεται μια έντονη λάμψη στο σημείο όπου βρίσκεται το όχημα και ακολουθεί έκρηξη, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γύρω του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το REN TV, τη στιγμή του ατυχήματος ο εργαζόμενος βρισκόταν στη θέση του χειριστή.
Το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στο 85% του σώματός του. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή την εξέλιξη της νοσηλείας του.
Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεοΤο ατύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Bratsk Aluminium Plant, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ στη Σιβηρία, περίπου το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, το περονοφόρο όχημα βρισκόταν σε λειτουργία, όταν ξέσπασε φωτιά, η οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξελίχθηκε σε ισχυρή έκρηξη.
A warehouse worker’s worst nightmare: forklift explodes in Russia while in operation— NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2026
The man driving it suffered burns to 85% of his body. pic.twitter.com/e7AhKElpBj
Στα πλάνα από την κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο βιομηχανικός χώρος με τον εξοπλισμό παραγωγής και το περονοφόρο μηχάνημα. Ξαφνικά εμφανίζεται μια έντονη λάμψη στο σημείο όπου βρίσκεται το όχημα και ακολουθεί έκρηξη, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γύρω του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το REN TV, τη στιγμή του ατυχήματος ο εργαζόμενος βρισκόταν στη θέση του χειριστή.
Το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στο 85% του σώματός του. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή την εξέλιξη της νοσηλείας του.
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