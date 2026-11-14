«Δεν ξέρω τι να κάνω»: Εκπαιδευόμενος πιλότος στο Τέξας αναγκάστηκε να προσγειώσει μόνος του το αεροσκάφος λόγω της εντολής καθήλωσης των πτήσεων
«Δεν ξέρω τι να κάνω»: Εκπαιδευόμενος πιλότος στο Τέξας αναγκάστηκε να προσγειώσει μόνος του το αεροσκάφος λόγω της εντολής καθήλωσης των πτήσεων
Συγκλονιστικό ηχητικό από την προσπάθεια του μαθητευόμενου πιλότου να προσγειώσει το εκπαιδευτικό αεροσκάφος του
Μια χαρακτηριστική συνομιλία μεταξύ εκπαιδευόμενου πιλότου και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καταγράφηκε στο Τέξας, εν μέσω της αναστάτωσης που προκάλεσε η πανεθνική εντολή καθήλωσης αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας προβλήματος στα συστήματα επικοινωνίας των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
«Δεν ξέρω τι να κάνω», ακούγεται να λέει ο εκπαιδευόμενος πιλότος στους ελεγκτές, ζητώντας ουσιαστικά καθοδήγηση για το πώς θα συνέχιζε την πτήση του υπό τις έκτακτες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί.
Ακούστε το ηχητικό
Οι ελεγκτές του πύργου ενημέρωσαν τον εκπαιδευόμενο πιλότο ότι έπρεπε να προσγειώσει το αεροσκάφος του και τον ρώτησαν σε ποιο αεροδρόμιο θα προτιμούσε να πραγματοποιήσει την προσγείωση.
Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε ισχύ η πανεθνική εντολή «ground stop», η οποία είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου, στο αεροδρόμιο Χικς (Hicks Airfield), περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Φορτ Γουόρθ.
Δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωση, ενώ από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος πιλότος ή το αεροσκάφος αντιμετώπισαν τεχνική βλάβη.
Η συνομιλία αποτελεί ένα από τα περιστατικά που αναδεικνύουν την αβεβαιότητα που επικράτησε στον αμερικανικό εναέριο χώρο μετά την έκδοση της πανεθνικής εντολής αναστολής απογειώσεων.
«Δεν ξέρω τι να κάνω», ακούγεται να λέει ο εκπαιδευόμενος πιλότος στους ελεγκτές, ζητώντας ουσιαστικά καθοδήγηση για το πώς θα συνέχιζε την πτήση του υπό τις έκτακτες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί.
Ακούστε το ηχητικό
Student pilot gets caught in the air mid-outage 😬😬 https://t.co/teLabecQ3h— ATC (@theATCapp) November 13, 2026
Η συνομιλία με τον πύργο ελέγχουΤο περιστατικό σημειώθηκε στον εναέριο χώρο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Φορτ Γουόρθ Μίτσαμ (Fort Worth Meacham International Airport), στο Τέξας.
Οι ελεγκτές του πύργου ενημέρωσαν τον εκπαιδευόμενο πιλότο ότι έπρεπε να προσγειώσει το αεροσκάφος του και τον ρώτησαν σε ποιο αεροδρόμιο θα προτιμούσε να πραγματοποιήσει την προσγείωση.
Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε ισχύ η πανεθνική εντολή «ground stop», η οποία είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου, στο αεροδρόμιο Χικς (Hicks Airfield), περίπου 24 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Φορτ Γουόρθ.
Προσγειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα
Δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωση, ενώ από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος πιλότος ή το αεροσκάφος αντιμετώπισαν τεχνική βλάβη.
Η συνομιλία αποτελεί ένα από τα περιστατικά που αναδεικνύουν την αβεβαιότητα που επικράτησε στον αμερικανικό εναέριο χώρο μετά την έκδοση της πανεθνικής εντολής αναστολής απογειώσεων.
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