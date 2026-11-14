ΗΠΑ: Προβλήματα στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή του σιδηροδρομικού δικτύου αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η ιστοσελίδα και η εφαρμογή της εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος, ενώ οι επιβάτες δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους της, καθώς ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά





Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η ιστοσελίδα και η εφαρμογή της εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος, ενώ οι επιβάτες δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους της, καθώς ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά.







«Ζητούμε συγγνώμη για τα μηνύματα σφάλματος τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στην εφαρμογή μας, καθώς και για τη δυσκολία επικοινωνίας με εκπρόσωπό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



@jo117 Hello. Thank you for reaching out to the Social Care team. We understand your concern and would be happy to look into this. Could you please share more details about the issue you're experiencing? Feel free to DM us, so we can further assist you. — Amtrak (@Amtrak) November 13, 2026

Η εταιρεία απέδωσε την αυξημένη πίεση που δέχονται τα συστήματα εξυπηρέτησής της στα προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές μεταφορές των ΗΠΑ.



«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο από το συνηθισμένο όγκο τηλεφωνικών κλήσεων, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στις αεροπορικές συγκοινωνίες», διευκρίνισε.



Κλείσιμο NEW: Amtrak reports a surge in demand amid the nationwide FAA ground stop, saying its website and app are experiencing errors and its customer service lines are flooded with calls. https://t.co/Btrx9QEvDj — Fox News (@FoxNews) November 13, 2026 Στροφή των ταξιδιωτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές

Η αύξηση των αιτημάτων προς την Amtrak καταγράφεται την ώρα που η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει προχωρήσει σε πανεθνική αναστολή απογειώσεων, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα επικοινωνίας των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.



Οι επιπτώσεις από το πανεθνικό αεροπορικό μπλακάουτ στις Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνονται και στις σιδηροδρομικές μεταφορές , καθώς η Amtrak, ο εθνικός πάροχος επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών της χώρας, ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στις ψηφιακές υπηρεσίες και στην εξυπηρέτηση πελατών, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί η αναστάτωση στις αεροπορικές συγκοινωνίες.Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η ιστοσελίδα και η εφαρμογή της εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος, ενώ οι επιβάτες δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους της, καθώς ο αριθμός των τηλεφωνικών κλήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά.Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απαντώντας σε παράπονο πελάτη, η Amtrak αναγνώρισε τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στις υπηρεσίες της.«Ζητούμε συγγνώμη για τα μηνύματα σφάλματος τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στην εφαρμογή μας, καθώς και για τη δυσκολία επικοινωνίας με εκπρόσωπό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η εταιρεία απέδωσε την αυξημένη πίεση που δέχονται τα συστήματα εξυπηρέτησής της στα προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές μεταφορές των ΗΠΑ.«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο από το συνηθισμένο όγκο τηλεφωνικών κλήσεων, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων στις αεροπορικές συγκοινωνίες», διευκρίνισε.Η αύξηση των αιτημάτων προς την Amtrak καταγράφεται την ώρα που η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει προχωρήσει σε πανεθνική αναστολή απογειώσεων, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα επικοινωνίας των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η εξέλιξη δημιουργεί αυξημένο ενδιαφέρον για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, με τους ταξιδιώτες να στρέφονται μεταξύ άλλων στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες, προκειμένου να αναζητήσουν λύσεις για τα προγραμματισμένα ταξίδια τους.



Ωστόσο, η Amtrak δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των πρόσθετων κρατήσεων ή των επιβατών που αναζητούν εναλλακτικές συνδέσεις.



Επίσης, οι ανακοινώσεις της εταιρείας αφορούν προβλήματα στην ιστοσελίδα, την εφαρμογή και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χωρίς να γίνεται λόγος για γενικευμένη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων.



Σύσταση στους επιβάτες να προσπαθήσουν ξανά αργότερα

Η Amtrak συνέστησε στους πελάτες της να επιχειρήσουν εκ νέου να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή να επικοινωνήσουν με την εταιρεία αργότερα, όταν θα έχει περιοριστεί η αυξημένη ζήτηση.



Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών της.



Τα προβλήματα της Amtrak αποτελούν ακόμη μία ένδειξη των ευρύτερων επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η αναστολή των αεροπορικών μετακινήσεων στις ΗΠΑ, καθώς η αναστάτωση δεν περιορίζεται πλέον στα αεροδρόμια, αλλά επηρεάζει και τις υπηρεσίες στις οποίες καταφεύγουν οι ταξιδιώτες για εναλλακτικές μετακινήσεις.