Κινηματογραφική απόδραση μέλους των Ερυθρών Ταξιαρχιών: Πώς ξεφορτώθηκε το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», ο απίστευτος τρόπος που σκαρφίστηκε, βίντεο

Απέδρασε από διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου στο Μπουένος Άιρες - Ο 74χρονος Λεονάρντο Μπερτουλάτσι είναι πρώην μέλος της ιταλικής τρομοκρατικής οργάνωσης «Ερυθρές Ταξιαρχίες»





Όπως αναφέρει το αργεντίνικο μέσο







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LA INSÓLITA FUGA DEL TERRORISTA ITALIANO DE 74 AÑOS EN SAN TELMO Leonardo Bertulazzi, condenado en su país como miembro de las Brigate Rosse, saltó de su departamento en un quinto piso de la calle Defensa y usó carne de cerdo para envolver su tobillera. El Gobierno ofreció una recompensa de $20 millones para encontrarlo. 🔗https://t.co/enk2PcIYyU — infobae (@infobae) November 11, 2026

Πώς απέδρασε ενώ τον επιτηρούσε η αστυνομία Ο Μπερτουλάτσι ζούσε στο Μπουένος Άιρες τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και περίμενε την έκδοσή του στην Ιταλία, όπου έχει καταδικαστεί για τη συμμετοχή του σε τρομοκρατική οργάνωση και την απαγωγή επιχειρηματία.



Η υπόθεση της έκδοσής του είχε ανατεθεί στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Νο 1, υπό τη δικαστή Μαρία Ρομίλντα Σερβίνι.



Ο 74χρονος βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στο διαμέρισμά του, στον πέμπτο όροφο κτιρίου στην οδό Ντεφένσα, στον αριθμό 600, ενώ βρισκόταν υπό επιτήρηση από αστυνομικούς της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αργεντινής (PFA), οι οποίοι εκτελούσαν εκ περιτροπής υπηρεσία φύλαξης.



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«Βγήκε από το μπαλκόνι του κτιρίου του με εξοπλισμό αναρρίχησης και κατευθύνθηκε προς ένα διπλανό οικόπεδο, πραγματοποιώντας κάθοδο τουλάχιστον πέντε μέτρων. Στη συνέχεια έπεσε άλλα δύο μέτρα μέχρι το έδαφος και χτύπησε. Αφού συνήλθε, έφυγε μέσω της οδού Μπολίβαρ», περιέγραψε υψηλόβαθμη πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.



«Όλα ήταν σαν σκηνή από ταινία», πρόσθεσε.



Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από ιδιωτική κάμερα ασφαλείας, η οποία αποτύπωσε τη στιγμή που ο 74χρονος προσγειώνεται άτσαλα στο πεζοδρόμιο και, παρά την πτώση, καταφέρνει να απομακρυνθεί.

Μια κινηματογραφική απόδραση από διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου στο Μπουένος Άιρες πραγματοποίησε ο 74χρονος Λεονάρντο Μπερτουλάτσι , πρώην μέλος της ιταλικής τρομοκρατικής οργάνωσης « Ερυθρές Ταξιαρχίες », ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από τον κατ' οίκον περιορισμό του χρησιμοποιώντας εξοπλισμό αναρρίχησης. Προηγουμένως, φέρεται να είχε αφαιρέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης, το οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν αργότερα τυλιγμένο σε χοιρινό κρέας, με ένα πιεσόμετρο τοποθετημένο γύρω του.Όπως αναφέρει το αργεντίνικο μέσο infobae.com , η απόδραση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, στη συνοικία Σαν Τέλμο της αργεντίνικης πρωτεύουσας, και καταγράφηκε εν μέρει από κάμερα ασφαλείας στην οδό Μπολίβαρ. Στο βίντεο φαίνεται ο 74χρονος να πέφτει στο πεζοδρόμιο, να προσπαθεί να συνέλθει από την πτώση και τελικά να σηκώνεται και να απομακρύνεται περπατώντας.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αμοιβή 20 εκατομμυρίων πέσος για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.Ο Μπερτουλάτσι ζούσε στο Μπουένος Άιρες τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και περίμενε την έκδοσή του στην Ιταλία, όπου έχει καταδικαστεί για τη συμμετοχή του σε τρομοκρατική οργάνωση και την απαγωγή επιχειρηματία.Η υπόθεση της έκδοσής του είχε ανατεθεί στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Νο 1, υπό τη δικαστή Μαρία Ρομίλντα Σερβίνι.Ο 74χρονος βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στο διαμέρισμά του, στον πέμπτο όροφο κτιρίου στην οδό Ντεφένσα, στον αριθμό 600, ενώ βρισκόταν υπό επιτήρηση από αστυνομικούς της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αργεντινής (PFA), οι οποίοι εκτελούσαν εκ περιτροπής υπηρεσία φύλαξης.Παρά τα μέτρα ασφαλείας, κατάφερε να διαφύγει από το μπαλκόνι, χρησιμοποιώντας εξάρτυση αναρρίχησης για να κατέβει προς έναν γειτονικό ακάλυπτο χώρο.«Βγήκε από το μπαλκόνι του κτιρίου του με εξοπλισμό αναρρίχησης και κατευθύνθηκε προς ένα διπλανό οικόπεδο, πραγματοποιώντας κάθοδο τουλάχιστον πέντε μέτρων. Στη συνέχεια έπεσε άλλα δύο μέτρα μέχρι το έδαφος και χτύπησε. Αφού συνήλθε, έφυγε μέσω της οδού Μπολίβαρ», περιέγραψε υψηλόβαθμη πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.«Όλα ήταν σαν σκηνή από ταινία», πρόσθεσε.Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από ιδιωτική κάμερα ασφαλείας, η οποία αποτύπωσε τη στιγμή που ο 74χρονος προσγειώνεται άτσαλα στο πεζοδρόμιο και, παρά την πτώση, καταφέρνει να απομακρυνθεί.



Το τέχνασμα με το χοιρινό κρέας και το ηλεκτρονικό βραχιολάκι Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ο Μπερτουλάτσι φέρεται να προσπάθησε να παραπλανήσει το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης.



Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Infobae, ο 74χρονος είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του περίπου δύο εβδομάδες πριν από την απόδραση. Τότε, η συσκευή, την οποία παρακολουθούσε η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία, είχε ενεργοποιήσει τον συναγερμό.



Μετά το περιστατικό, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία είχε ζητήσει από τη Δικαιοσύνη τη μεταφορά του σε σωφρονιστικό κατάστημα ή σε χώρο κράτησης της αστυνομίας.



Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της απόδρασης της Τρίτης, το σύστημα δεν ενεργοποίησε συναγερμό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.



Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα της οδού Ντεφένσα, εντόπισαν το ηλεκτρονικό βραχιολάκι τυλιγμένο σε χοιρινό κρέας, ενώ γύρω του είχε τοποθετηθεί ένα πιεσόμετρο.



Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο η συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμοποιήθηκε για να παραπλανήσει τους αισθητήρες της συσκευής και να καθυστερήσει τον εντοπισμό της απόδρασης.



Σύμφωνα με το Infobae, ο Μπερτουλάτσι είχε αναπτύξει επαφές με πρόσωπα από τον χώρο της Αριστεράς κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αργεντινή. Η δικαστής Σερβίνι διέταξε σειρά ερευνών και εφόδων σε διάφορους χώρους, με στόχο τον εντοπισμό του.



Καταδίκη 27 ετών στην Ιταλία και εκκρεμής διαδικασία έκδοσης Ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι υπήρξε μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, της ακροαριστερής ένοπλης οργάνωσης που έδρασε στην Ιταλία κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.



Είχε καταδικαστεί ερήμην από την ιταλική Δικαιοσύνη σε 27 χρόνια κάθειρξης για συμμετοχή στην απαγωγή του επιχειρηματία Πιέτρο Κόστα, καθώς και για συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση.



Το 2004 απέκτησε καθεστώς πρόσφυγα στην Αργεντινή, το οποίο διατήρησε επί δύο δεκαετίες.



Ωστόσο, το 2024, η Εθνική Επιτροπή για τους Πρόσφυγες (CONARE) αποφάσισε να ανακαλέσει το συγκεκριμένο καθεστώς. Λίγες ώρες μετά την απόφαση, ο Μπερτουλάτσι συνελήφθη από την υπηρεσία Interpol της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αργεντινής, στις 29 Αυγούστου 2024.



Τον Ιούλιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αργεντινής αποφάσισε την έκδοσή του στην Ιταλία. Ο συνήγορός του, Ροδόλφο Γιανσόν, προσέφυγε κατά της απόφασης στο αρμόδιο ανώτερο δικαστήριο, χωρίς όμως να δικαιωθεί.



Σύμφωνα με τον δικηγόρο, εξακολουθεί να εκκρεμεί μία ακόμη προσφυγή ενώπιον της ομοσπονδιακής διοικητικής Δικαιοσύνης, η οποία αφορά την ανάκληση του καθεστώτος πρόσφυγα.



Ο δικηγόρος καταγγέλλει παραβίαση των δικαιωμάτων του Μιλώντας στο Infobae, ο συνήγορος του Μπερτουλάτσι υποστήριξε ότι η υπόθεση αποτελεί ακόμη μία παραβίαση του διεθνούς δικαίου για την προστασία των προσφύγων.



«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ακόμη μία από τις αναρίθμητες παραβιάσεις που έχουν σημειωθεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε βάρος του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες. Το γεγονός ότι ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι συνελήφθη στις 29 Αυγούστου 2024, μία ώρα μετά τη διοικητική απόφαση για την ακύρωση ή τον τερματισμό του καθεστώτος πρόσφυγα, παραβίασε τη Σύμβαση για τους Πρόσφυγες, επειδή μέχρι σήμερα ο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι εξακολουθεί να είναι πρόσφυγας, είτε αρέσει σε αυτή την κυβέρνηση είτε όχι», δήλωσε.



Ο Γιανσόν υποστήριξε επίσης ότι ο εντολέας του αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και λαμβάνει θεραπεία για επιληψία σε δημόσιο νοσοκομείο του Μπουένος Άιρες.



«Η νομοθεσία της Αργεντινής δεν επιτρέπει την έκδοση προσώπων όταν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Μάλιστα, η ίδια η Ομοσπονδιακή Αστυνομία είχε ρωτήσει πριν από μερικές εβδομάδες τι θα γίνει με την υγεία του Μπερτουλάτσι», ανέφερε.



Ο δικηγόρος κατήγγειλε ότι ο 74χρονος υφίσταται «παρενόχληση» από τις Αρχές, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του.



Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 74χρονου Μετά την απόδραση, η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε αμοιβή 20 εκατομμυρίων πέσος για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στη σύλληψη του Μπερτουλάτσι.



Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στις κινήσεις του μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα όσο και στο ενδεχόμενο να είχε εξωτερική βοήθεια για την οργάνωση της απόδρασης.



Οι Αρχές εξετάζουν επίσης πώς κατάφερε να αφαιρέσει τη συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης χωρίς να ενεργοποιηθεί συναγερμός, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόπειρα, η οποία είχε γίνει αντιληπτή.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων επιτήρησης, καθώς ο 74χρονος, ο οποίος ανέμενε την έκδοσή του στην Ιταλία για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών, κατάφερε να απομακρυνθεί πεζός από το κτίριο όπου κρατούνταν, χωρίς να εμποδιστεί από τους αστυνομικούς που είχαν αναλάβει τη φύλαξή του.