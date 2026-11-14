Συγκλονιστικό βίντεο: Επιβάτες κολυμπούν για να σωθούν ενώ το ποταμόπλοιο βυθίζεται μετά τη σύγκρουση με το τάνκερ στη Νέα Ορλεάνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε «την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών για την απίστευτη δουλειά που έκανε όσον αφορά τη διάσωση, καθώς και για τις άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Λουιζιάνα. Ευχαριστώ τον Κυβερνήτη Τζεφ Λάντρι για την εξαιρετική ηγεσία που επέδειξε κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ οδυνηρής περιόδου».