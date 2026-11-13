Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος πυκνώνουν τον συντονισμό τους: Τα χαμόγελα Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη στο Δουβλίνο για το καλώδιο και ο ρόλος του Μακρόν

Οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας είχαν χωριστές συνομιλίες μια ημέρα πριν τη σημερινή άτυπη Σύνοδο Κορυφής - Σήμερα το ευχαριστώ του Μητσοτάκη στους 27 για την αντίδρασή τους στο τουρκολιβυκό μνημήνιο

Από τη χθεσινή Σύνοδο, πάντως, δεν πέρασε απαρατήρητη η επιλογή της Τουρκίας να μην εκπροσωπηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο. Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου βρέθηκε στο Δουβλίνο με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ και όχι ως εκπρόσωπος της Άγκυρας, σε μια συγκυρία κατά την οποία το καλώδιο και οι τουρκικές διεκδικήσεις στρέφουν πάνω τους, τους ευρωπαϊκούς προβολείς.