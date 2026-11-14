Ένα σύστημα διαχείρισης που καλύπτει τις ανάγκες αποθηκών κάθε μεγέθους
Γαλλία: Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο
Γαλλία: Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο
Το περιστατικό συνέβη μέσα στο γραφείο του
Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς δέχθηκε «βίαιη επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο γραφείο του» το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας, Φιλίπ Μπατίστ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.
«Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την επίθεση και ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του», δήλωσε ο Μπατίστ.
«Καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή» και «το κράτος στέκεται στο πλευρό των πανεπιστημίων, των διοικήσεων και του προσωπικού τους», συμπλήρωσε ο υπουργός, καθώς σε πολλά πανεπιστήμια της Γαλλίας επικρατεί αναβρασμός εδώ και εβδομάδες λόγω των κινητοποιήσεων της νεολαίας.
Ο υπουργός δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP
«Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την επίθεση και ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του», δήλωσε ο Μπατίστ.
«Καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή» και «το κράτος στέκεται στο πλευρό των πανεπιστημίων, των διοικήσεων και του προσωπικού τους», συμπλήρωσε ο υπουργός, καθώς σε πολλά πανεπιστήμια της Γαλλίας επικρατεί αναβρασμός εδώ και εβδομάδες λόγω των κινητοποιήσεων της νεολαίας.
Ο υπουργός δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα