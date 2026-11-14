Γαλλία: Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο

Το περιστατικό συνέβη μέσα στο γραφείο του

Γαλλία: Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο
Διοικητικό στέλεχος πανεπιστημίου στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς δέχθηκε «βίαιη επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο γραφείο του» το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνας, Φιλίπ Μπατίστ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

«Εχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα ρίξει άπλετο φως σε αυτήν την επίθεση και ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του», δήλωσε ο Μπατίστ.

«Καμία μορφή βίας δεν είναι ανεκτή» και «το κράτος στέκεται στο πλευρό των πανεπιστημίων, των διοικήσεων και του προσωπικού τους», συμπλήρωσε ο υπουργός, καθώς σε πολλά πανεπιστήμια της Γαλλίας επικρατεί αναβρασμός εδώ και εβδομάδες λόγω των κινητοποιήσεων της νεολαίας.

Ο υπουργός δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης ή την ταυτότητα του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP

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