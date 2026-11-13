Συνελήφθησαν οι τρεις Αιγύπτιοι ληστές που άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα ηλικιωμένης στο Μαρούσι, βίντεο
Συνελήφθησαν οι τρεις Αιγύπτιοι ληστές που άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα ηλικιωμένης στο Μαρούσι, βίντεο
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνονται οι τρεις νεαροί να πλησιάζουν το θύμα τους ενώ εκείνη περπατά στο πεζοδρόμιο, κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ
Στη σύλληψη των τριών δραστών που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη και της αφαίρεσαν μια χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό σε κεντρικό σημείο στο Μαρούσι προχώρησε η Αστυνομία.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνονται οι τρεις νεαροί να πλησιάζουν το θύμα τους ενώ εκείνη περπατά στο πεζοδρόμιο, κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ. Οι Αρχές, μέσω του βιντεοληπτικού υλικού, προχώρησαν στην ταυτοποίηση και των τριών, που είναι Αιγυπτιακής καταγωγής.
Όπως φαίνται και στο σχετικό βίντεο, λίγα λεπτά μετά τις 10, σήμερα το πρωί, σε κεντρικό σημείο του Αμαρουσίου, οι ληστές δεν διστάζουν να επιτεθούν στην ηλικιωμένη με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Ένας από τους δράστες ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τραβά τη γυναίκα από τη μπλούζα με αποτέλεσμα να φύγει από τα χέρια της το καρότσι με τα ψώνια.
Με γρήγορες κινήσεις την πιάνει από το λαιμό, της κλέβει την αλυσίδα και την πετά στο έδαφος. Η γυναίκα παραμένει πεσμένη και αβοήθητη την ώρα που ο ληστής επιταχύνει το βήμα του και τρέχει μαζί με τους άλλους δύο νεαρούς προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Δείτε το βίντεο
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνονται οι τρεις νεαροί να πλησιάζουν το θύμα τους ενώ εκείνη περπατά στο πεζοδρόμιο, κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ. Οι Αρχές, μέσω του βιντεοληπτικού υλικού, προχώρησαν στην ταυτοποίηση και των τριών, που είναι Αιγυπτιακής καταγωγής.
Όπως φαίνται και στο σχετικό βίντεο, λίγα λεπτά μετά τις 10, σήμερα το πρωί, σε κεντρικό σημείο του Αμαρουσίου, οι ληστές δεν διστάζουν να επιτεθούν στην ηλικιωμένη με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Ένας από τους δράστες ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τραβά τη γυναίκα από τη μπλούζα με αποτέλεσμα να φύγει από τα χέρια της το καρότσι με τα ψώνια.
Με γρήγορες κινήσεις την πιάνει από το λαιμό, της κλέβει την αλυσίδα και την πετά στο έδαφος. Η γυναίκα παραμένει πεσμένη και αβοήθητη την ώρα που ο ληστής επιταχύνει το βήμα του και τρέχει μαζί με τους άλλους δύο νεαρούς προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Δείτε το βίντεο
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