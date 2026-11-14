Εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στο Δουβλίνο, κοντά στο σημείο όπου δείπνησαν Μακρόν και άλλοι ηγέτες

Σύμφωνα με το Reuters ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς πυροτεχνουργούς του ιρλανδικού στρατού που κλήθηκαν στο σημείο





Όπως αναφέρει το







Irish police discover explosive device near where world leaders dined day earlier https://t.co/5BAJKNqUVY — Reuters (@Reuters) November 13, 2026 Στην ίδια πλατεία, αλλά στην απέναντι πλευρά της, είχε πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης επίσημο δείπνο για τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην οποία εκπροσωπούνται τόσο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ.







«Με βάση την αρχική αξιολόγηση της Garda (αστυνομίας), ζητήθηκε από την ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταβεί στο σημείο. Η ομάδα EOD εξουδετέρωσε έναν αυτοσχέδιο, αλλά λειτουργικό εκρηκτικό μηχανισμό», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.



A "crude but viable" device discovered in an office at Dublin's Merrion Square has been made safe by the Army Bomb Disposal Unit. Gardaí were alerted shortly after 2.20pm, with a cordon established around the scene. An investigation is underway. 📺 More on Virgin Media PLAY https://t.co/BldrlcFSLO — Virgin Media News (@VirginMediaNews) November 13, 2026 Κλείσιμο

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να αναφέρουν πότε εκτιμούν ότι τοποθετήθηκε ο μηχανισμός ή να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του.



Στο σημείο είχαν δειπνήσει Μακρόν, Μπέρναμ και Κάρνεϊ Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας δεκάδων ηγετών στο Δουβλίνο για τη διήμερη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.



Στο επίσημο δείπνο της Πέμπτης, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας (National Gallery of Ireland), συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είχε προσκληθεί στη διοργάνωση.



Συναγερμός σήμανε στο κέντρο του Δουβλίνου , όταν εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε κτίριο γραφείων, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχαν δειπνήσει την προηγούμενη ημέρα Ευρωπαίοι και άλλοι διεθνείς ηγέτες, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιήθηκε στην ιρλανδική πρωτεύουσα.Όπως αναφέρει το Reuters , ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του ιρλανδικού στρατού κλήθηκαν στο σημείο την Παρασκευή (13 Νοεμβρίου) και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον μηχανισμό, τον οποίο οι Αρχές περιέγραψαν ως πρόχειρης κατασκευής, αλλά λειτουργικό και ικανό να προκαλέσει έκρηξη.Σύμφωνα με την ιρλανδική αστυνομία, οι Αρχές κινητοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, έπειτα από αναφορά για ύποπτο αντικείμενο σε κτίριο γραφείων στην πλατεία Μέριον (Merrion Square), στο κέντρο του Δουβλίνου.Στην ίδια πλατεία, αλλά στην απέναντι πλευρά της, είχε πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης επίσημο δείπνο για τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην οποία εκπροσωπούνται τόσο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ.Μετά την αρχική αξιολόγηση της κατάστασης από την αστυνομία, ζητήθηκε η συνδρομή της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (Explosive Ordnance Disposal – EOD) των ιρλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων.«Με βάση την αρχική αξιολόγηση της Garda (αστυνομίας), ζητήθηκε από την ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών των Ενόπλων Δυνάμεων να μεταβεί στο σημείο. Η ομάδα EOD εξουδετέρωσε έναν αυτοσχέδιο, αλλά λειτουργικό εκρηκτικό μηχανισμό», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να αναφέρουν πότε εκτιμούν ότι τοποθετήθηκε ο μηχανισμός ή να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του.Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας δεκάδων ηγετών στο Δουβλίνο για τη διήμερη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.Στο επίσημο δείπνο της Πέμπτης, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας (National Gallery of Ireland), συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος είχε προσκληθεί στη διοργάνωση.

Η Εθνική Πινακοθήκη βρίσκεται στην περιοχή της πλατείας Μέριον, κοντά στο κτίριο όπου εντοπίστηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.



Για την πραγματοποίηση του δείπνου είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις Αρχές να έχουν δημιουργήσει περίμετρο προστασίας γύρω από τον χώρο και να έχουν κλείσει δρόμους στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας.



Η μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας στην ιστορία της ιρλανδικής αστυνομίας Σύμφωνα με τις ιρλανδικές Αρχές, η διήμερη σύνοδος αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιχείρηση ασφαλείας που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η αστυνομία της χώρας.



Για την προστασία των ξένων ηγετών και των αντιπροσωπειών τους εφαρμόστηκαν εκτεταμένα μέτρα, με περιορισμούς στην κυκλοφορία και αυξημένη αστυνομική παρουσία σε περιοχές του κέντρου του Δουβλίνου.



Παρά τα μέτρα αυτά, ο εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε την επομένη του επίσημου δείπνου, σε κοντινή απόσταση από την Εθνική Πινακοθήκη.



Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η τοποθέτησή του συνδέεται με τη διεθνή σύνοδο ή την παρουσία των ηγετών στην ιρλανδική πρωτεύουσα.



Ο Ζελένσκι βρισκόταν στο Δουβλίνο, αλλά δεν συμμετείχε στο δείπνο Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ωστόσο δεν παρέστη στο δείπνο της Πέμπτης.



Την ώρα που οι υπόλοιποι ηγέτες βρίσκονταν στην Εθνική Πινακοθήκη, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση στα περίχωρα του Δουβλίνου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Η σύνοδος συνεχίστηκε την Παρασκευή με άτυπη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαφορετικό χώρο, περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.



Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.



Η ιρλανδική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την προέλευση του μηχανισμού, τις συνθήκες τοποθέτησής του και τα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη ούτε έχει διαπιστωθεί σύνδεση του περιστατικού με τη σύνοδο.