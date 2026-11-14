Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την τριμερή σύνοδο κορυφής Τραμπ, Σι, Πούτιν: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά όχι η Ουκρανία

Πρόκειται για μια συνάντηση που υπόσχεται να χαρίσει μια ιστορική φωτογραφία, ακόμη κι αν, σύμφωνα με τους ειδικούς, παραμένει απίθανο να καταλήξει σε απτά αποτελέσματα