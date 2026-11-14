Η αναβάθμιση συστήματος της Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προ ημερών ενδέχεται να συνδέεται με το πρόβλημα επικοινωνίας που καθήλωσε τα αεροσκάφη στη χώρα

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For years, severe weather could mean hours of delays for your flights. We’re changing that. @FAANews is expanding its SMART platform nationwide, cutting flight times, saving millions of dollars in fuel, and keeping traffic moving even when storms hit. Check out how the impact is already being felt on flights now 👇@cnn — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 10, 2026

Λίγες ημέρες πριν από την καθήλωση όλων των αεροπλάνων που βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ της Παρασκευής (13/11) ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ,, είχε ανακοινώσει την αναβάθμιση της πλατφόρμας «SMART» (Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories, Στρατηγική Διαχείριση Εναέριου Χώρου, Διαδρομών και Τροχιών Ομοσπονδιακής) της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω καταιγίδων. Ετσι, πλέον ερευνάται αν το πρόβλημα στις επικοινωνίες των αεροσκαφών που τα καθήλωσε σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια, συνδέεται με αποτυχία στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου συστήματος.Όπως ανέφερε στις 10 Νοεμβρίου ο υπουργός σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ «Για χρόνια, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστερήσεις πολλών ωρών στις πτήσεις σας. Αυτό το αλλάζουμε. Μειώνοντας τη διάρκεια των πτήσεων, εξοικονομώντας εκατομμύρια δολάρια σε καύσιμα και διατηρώντας την ομαλή ροή της εναέριας κυκλοφορίας ακόμη και όταν ξεσπούν καταιγίδες».Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση τηςστις 10 Νοεμβρίου, η υπηρεσία αποφάσισε να επεκτείνει τη χρήση του στα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, μετά την πιλοτική εφαρμογή του στην περιοχή της Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο.Πρόκειται για σύστημα κόστους περίπου 875 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα για τις καιρικές συνθήκες, τις διαδρομές των αεροσκαφών, την κυκλοφορία και τη διαθεσιμότητα ελεγκτών, προκειμένου να προτείνει αποτελεσματικότερες διαδρομές και να περιορίζει τις καθυστερήσεις.Το SMART σχεδιάστηκε να λειτουργεί και στα 22 κέντρα ελέγχου που επηρεάζονται από τη σημερινή διακοπή επικοινωνιών. Ωστόσο, η FAA διευκρινίζει ότι το σύστημα έχει υποστηρικτικό ρόλο.«Για χρόνια, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορούσαν να προκαλέσουν καθυστερήσεις πολλών ωρών στις πτήσεις σας. Αυτό το αλλάζουμε.Το @FAANews επεκτείνει την πλατφόρμα SMART σε εθνικό επίπεδο, μειώνοντας τη διάρκεια των πτήσεων, εξοικονομώντας εκατομμύρια δολάρια σε καύσιμα και διατηρώντας την ομαλή ροή της εναέριας κυκλοφορίας ακόμη και όταν ξεσπούν καταιγίδες.Δείτε πώς ο αντίκτυπος αυτός γίνεται ήδη αισθητός στις πτήσεις».