Φέρες Έβρου: «Κάν’ τον να μην ξαναγυρίσει», η μαρτυρία για εντολή στον πορτιέρη πριν από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 43χρονου, πατέρα 4 κοριτσιών

Η πρώτη γροθιά και η προσπάθεια του 43χρονου να ζητήσει εξηγήσεις

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dmufopan4ay1)

Η εμπλοκή δεύτερου άνδρα και το τελευταίο χτύπημα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dmufp8z76bj5)

Η μαρτυρία για την εντολή του ιδιοκτήτη: «Κάν’ τον να μην ξαναγυρίσει»

Καταγγελία πρώην εργαζομένου: «Μας είπαν να μη μιλήσουμε για πορτιέρη»

Η παρεξήγηση για ένα ποντιακό τραγούδι και οι καταγγελίες της αδελφής του

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dmufnojcnyzl)

Ο αδελφός του 43χρονου περιγράφει προηγούμενη ένταση στο κλαμπ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dmufx4g5wwft)

Καταγγελίες για φόβο στις Φέρες και ερωτήματα για την αστυνομική έρευνα

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο νεαρός κατηγορούμενος

Το παραπεμπτικό βούλευμα και η κατηγορία που αντιμετωπίζει

Η σύζυγος του 43χρονου: 22 χρόνια μαζί και τέσσερα παιδιά χωρίς πατέρα

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Περίπου πέντε λεπτά αργότερα, βλέποντας ότι ο Ηλιάδης δεν είχε επιστρέψει, ο φίλος του αποφάσισε να βγει από το κατάστημα για να διαπιστώσει τι συνέβαινε.Σύμφωνα με την περιγραφή του, οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από την είσοδο και συνομιλούσαν. Στο εσωτερικό του κλαμπ βρίσκονταν εκείνη την ώρα περίπου 30 με 40 άτομα.Ο μάρτυρας πλησίασε και ζήτησε από τον νεαρό να αφήσει τον φίλο του. Παρότι αρχικά η κατάσταση φαινόταν ήρεμη, υποστήριξε ότι ο φερόμενος ως πορτιέρης χτύπησε ξαφνικά τον 43χρονο με γροθιά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος.Ο ίδιος έσπευσε να τον βοηθήσει να σηκωθεί και προσπάθησε να τον πείσει να αποχωρήσουν. Ωστόσο, ο Ηλιάδης, σύμφωνα με τη μαρτυρία, επέμενε να μάθει γιατί του συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο και ζητούσε να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη.Ο φίλος του τον παρακάλεσε να περιμένει στην είσοδο και μπήκε ξανά στο κατάστημα, προκειμένου να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα και να ενημερώσει τον επιχειρηματία ότι ο 43χρονος ήθελε να του μιλήσει. Όπως υποστήριξε, ο ιδιοκτήτης δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.Σύμφωνα με τον ίδιο αυτόπτη μάρτυρα, λίγα λεπτά αργότερα εμφανίστηκε ένας δεύτερος άνδρας, μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος πλησίασε τον Ηλιάδη και αρχικά τον έπιασε από το χέρι με ήρεμο τρόπο.Οι δύο άνδρες άρχισαν να απομακρύνονται, όμως στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, ο δεύτερος άνδρας άρχισε να χτυπά τον 43χρονο με δυνατές σφαλιάρες.Ο φίλος του Ηλιάδη προσπάθησε να παρέμβει για να τους χωρίσει, αλλά υποστήριξε ότι δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση. Όταν κατάφερε να σηκωθεί, είδε τον μεγαλύτερο άνδρα να απομακρύνεται με μοτοσικλέτα.Λίγο πιο κοντά στην είσοδο του καταστήματος αντίκρισε τον Γιάννη Ηλιάδη πεσμένο στο έδαφος, με κλειστά μάτια και το πρόσωπό του μέσα στα αίματα. Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες που είχαν εμπλακεί στο επεισόδιο απομακρύνθηκαν από το σημείο.Μια δεύτερη, ιδιαίτερα σημαντική μαρτυρία αφορά τη στιγμή κατά την οποία ο 43χρονος φέρεται να δέχθηκε το χτύπημα που του προκάλεσε τις θανατηφόρες κακώσεις.Ο συγκεκριμένος μάρτυρας βρισκόταν κοντά στην είσοδο του κλαμπ και υποστήριξε ότι είδε τον Ηλιάδη να επιστρέφει προς το κατάστημα, ήδη τραυματισμένο στο πρόσωπο.Εκεί, σύμφωνα με την περιγραφή του, συναντήθηκε με τον νεαρό που εκτελούσε χρέη πορτιέρη. Χωρίς να προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση, ο νεαρός φέρεται να τον σήκωσε και να τον έριξε με μεγάλη δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν είχε παρακολουθήσει όσα είχαν προηγηθεί ούτε την πρώτη επίθεση. Ανέφερε επίσης ότι είχε ακούσει ισχυρισμούς πως ο Ηλιάδης έσπαγε ποτήρια και μπουκάλια, χωρίς όμως ο ίδιος να έχει δει κάτι τέτοιο.Μετά το χτύπημα, ο 43χρονος δεν επικοινωνούσε πλέον με το περιβάλλον και ανέπνεε με δυσκολία. Ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι μαζί με άλλον άνδρα επιχείρησαν να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο και ενημερώθηκαν πως θα χρειαζόταν περίπου 40 λεπτά για να φτάσει.Κατά τον ίδιο, το ασθενοφόρο καθυστέρησε, ενώ στο μεταξύ οι θαμώνες είχαν βγει από το κλαμπ και συγκεντρωθεί στο σημείο.Ο μάρτυρας δήλωσε ακόμη ότι γνώριζε τον τότε 18χρονο από το σχολείο, ότι εκείνος ασχολούνταν με το τζούντο και τον ακοντισμό και ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, εργαζόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα κατά τους δύο μήνες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή αφορά όσα φέρεται να εκμυστηρεύτηκε ο βασικός κατηγορούμενος σε άνθρωπο με τον οποίο συνομίλησε μετά το περιστατικό.Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο νεαρός αρχικά απέφευγε να μιλήσει για την υπόθεση, εμφανιζόταν επιφυλακτικός και δεν ήθελε να δώσει λεπτομέρειες.Στην πορεία της συζήτησης, ωστόσο, φέρεται να του ανέφερε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιάννη Ηλιάδη και δεν είχε καμία προηγούμενη διαφορά μαζί του.Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο νεαρός παραδέχθηκε ότι εργαζόταν ως πορτιέρης στο κατάστημα και ότι ο ιδιοκτήτης δεν ήθελε την παρουσία του 43χρονου στον χώρο.Η εντολή που φέρεται να του μεταφέρθηκε ήταν να φροντίσει ώστε ο Ηλιάδης να μην επιστρέψει στο κλαμπ.Ο συνομιλητής του κατηγορουμένου ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο ή την πρόθεση πίσω από τη συγκεκριμένη φράση, δηλαδή αν αφορούσε απλώς την απομάκρυνση του πελάτη ή κάτι περισσότερο.Κατά την ίδια μαρτυρία, ο νεαρός φέρεται να ανέφερε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 43χρονο και ότι δεν αντιλαμβανόταν εκείνη τη στιγμή την έκταση των πράξεών του.Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι τον προέτρεψε να προσέλθει εκ νέου στις Αρχές και να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί έμμεση αναφορά σε όσα φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος και δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ότι ο ιδιοκτήτης έδωσε εντολή για άσκηση βίας. Ωστόσο, δημιουργεί ερωτήματα για τον λόγο απομάκρυνσης τουΗλιάδη και τη σχέση του νεαρού με την επιχείρηση.Εξίσου σοβαρές είναι οι καταγγελίες πρώην εργαζομένου του νυχτερινού κέντρου, ο οποίος υποστήριξε ότι μετά το περιστατικό υπήρξαν πιέσεις προς το προσωπικό προκειμένου να μη γίνει γνωστή στις αστυνομικές Αρχές η παρουσία πορτιέρη.Ο συγκεκριμένος άνθρωπος διευκρίνισε ότι δεν βρισκόταν στο κατάστημα τη νύχτα του θανάσιμου τραυματισμού, καθώς είχε ρεπό. Ενημερώθηκε, όπως ανέφερε, από συναδέλφους του για όσα είχαν συμβεί και για τη βίαιη συμπεριφορά του νεαρού.Σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, ο φερόμενος ως πορτιέρης άρπαξε τον Ηλιάδη, τον σήκωσε και τον έριξε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.Ο πρώην εργαζόμενος υποστήριξε ότι ο 43χρονος παρέμεινε αναίσθητος για αρκετή ώρα, ενώ οι συνάδελφοί του είχαν αιφνιδιαστεί από την ένταση της επίθεσης.Ακόμη σοβαρότερη είναι η αναφορά του σε τηλεφώνημα που δέχθηκε την επόμενη ημέρα από ανθρώπους της επιχείρησης.Όπως κατήγγειλε, αφού τους ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν παρών και συνεπώς δεν γνώριζε προσωπικά τι είχε συμβεί, του ζητήθηκε να μη μιλήσει, ενώ του μεταφέρθηκε ότι σε περίπτωση κατάθεσης θα υποστήριζαν πως το κατάστημα δεν απασχολούσε πορτιέρη.Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πληροφορήθηκε στη συνέχεια πως ανάλογη οδηγία είχε δοθεί και σε άλλους εργαζομένους, προκειμένου να μην αναφέρουν στις Αρχές ότι υπήρχε πρόσωπο επιφορτισμένο με την ασφάλεια και την απομάκρυνση πελατών.Εφόσον αυτές οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν από την έρευνα, θα προκύψουν πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τη στάση των υπευθύνων της επιχείρησης μετά τον θανάσιμο τραυματισμό, καθώς και με το κατά πόσο οι αρχικές καταθέσεις αποτύπωσαν πλήρως όσα είχαν συμβεί.Η αδελφή του 43χρονου, Μαρίνα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με την ίδια, είχε σημειωθεί πριν από τη μοιραία νύχτα και ενδέχεται να είχε επηρεάσει τη σχέση του Ηλιάδη με τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.Όπως υποστήριξε, ο αδελφός της είχε επισκεφθεί παλαιότερα το χειμερινό κατάστημα του επιχειρηματία μαζί με κουμπάρους του και είχε ζητήσει να ακουστεί ένα ποντιακό τραγούδι.Η ίδια ανέφερε ότι ο ιδιοκτήτης φέρεται να ενοχλήθηκε από το αίτημα και ότι έκτοτε αντιμετώπιζε αρνητικά τον αδελφό της. Πρόκειται για ισχυρισμό της οικογένειας, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι το παλαιότερο περιστατικό συνδέεται αιτιωδώς με τη θανατηφόρα επίθεση.Η Μαρίνα Ηλιάδη έθεσε επίσης θέμα ευθυνών του επιχειρηματία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε παρέμβει ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της έντασης.Παράλληλα, ανέφερε ότι στο κατάστημα βρίσκονταν τρεις αστυνομικοί, εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι, παρά την παρουσία τους, το επεισόδιο είχε αυτή την κατάληξη. Δεν έχει διευκρινιστεί από τα διαθέσιμα στοιχεία εάν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την επίθεση ή σε ποιο στάδιο βρίσκονταν στον χώρο.Η αδελφή του θύματος διερωτήθηκε ακόμη για ποιον λόγο λειτουργούσαν πρόσωπα με καθήκοντα ιδιωτικής ασφάλειας σε νυχτερινά καταστήματα μιας μικρής πόλης όπως οι Φέρες, ζητώντας παράλληλα από όσους γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση να απευθυνθούν στις Αρχές.Στην εκπομπή μίλησε και ο αδελφός του Γιάννη Ηλιάδη, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο νυχτερινό κέντρο πριν φτάσει εκείνος.Όπως υποστήριξε, είχε προηγηθεί ένταση ανάμεσα στη δική του παρέα και στον νεαρό που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εργαζόταν ως πορτιέρης.Ο νεαρός φέρεται να πλησίασε την παρέα σε επιθετικό ύφος, υποστηρίζοντας ότι ενοχλούσαν γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο. Ο αδελφός του Ηλιάδη αρνήθηκε τον ισχυρισμό, εξηγώντας ότι διασκέδαζε στο ίδιο τραπέζι με τη σύντροφό του.Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο νεαρός επέμενε να τους απομακρύνει από το κατάστημα, ενώ η συμπεριφορά του έδινε την εντύπωση ότι αναζητούσε αφορμή για αντιπαράθεση.Η μαρτυρία αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς αφορά τη συμπεριφορά του ίδιου προσώπου πριν από την άφιξη του 43χρονου και περιγράφει ένα κλίμα έντασης που, σύμφωνα με τον αδελφό του θύματος, είχε ήδη δημιουργηθεί μέσα στο κλαμπ.Οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή δεν περιορίστηκαν στα γεγονότα της επίθεσης. Στενοί φίλοι και συγγενείς του Ηλιάδη περιέγραψαν ένα κλίμα φόβου που, όπως υποστήριξαν, εξακολουθεί να επηρεάζει ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση.Ένας φίλος του 43χρονου έκανε λόγο για εχθρική αντιμετώπιση σε βάρος νέων ανθρώπων ποντιακής καταγωγής, ενώ υποστήριξε ότι κάποιοι μάρτυρες διστάζουν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν εξαιτίας φόβων για πιθανές συνέπειες.Ο ίδιος αμφισβήτησε την πληρότητα της αρχικής αστυνομικής έρευνας και έθεσε ερωτήματα για τις ενέργειες των αστυνομικών που έφτασαν στο σημείο μετά την επίθεση.Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, παρότι οι Αρχές είχαν ενημερωθεί για περιστατικό ξυλοδαρμού, δεν πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές εκείνη τη στιγμή. Διατύπωσε ακόμη καταγγελίες για πιθανό εκφοβισμό ανθρώπων που κλήθηκαν να καταθέσουν.Ανάλογη εικόνα περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι αρχικά δίσταζε να μιλήσει, επειδή φοβόταν μήπως γίνει γνωστό ότι είχε δώσει πληροφορίες και αντιμετωπίσει αντιδράσεις από ανθρώπους που εργάζονταν ως πορτιέρηδες.Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες των προσώπων που μίλησαν στην εκπομπή και δεν τεκμηριώνουν από μόνες τους οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης ή εμπλοκή αστυνομικών σε παράνομες ενέργειες.Ωστόσο, αναδεικνύουν την ανάγκη να διερευνηθεί εάν υπήρξαν μάρτυρες που δεν εξετάστηκαν εγκαίρως και εάν έχουν περιέλθει στις δικαστικές Αρχές όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση.Σημαντική παράμετρος της υπόθεσης είναι η διαφορετική εικόνα που προκύπτει από τις μαρτυρίες και από τους ισχυρισμούς του βασικού κατηγορουμένου.Ο νεαρός, που ήταν 18 ετών κατά τον χρόνο του περιστατικού, υποστήριξε στην απολογία του ότι βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο ως θαμώνας και όχι ως εργαζόμενος στην είσοδο.Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ενώπιον της ανακρίτριας Αλεξανδρούπολης, ο Ηλιάδης ήταν μεθυσμένος, είχε προκαλέσει αναστάτωση και είχε ήδη εμπλακεί σε επεισόδιο με άλλα πρόσωπα.Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει την ένταση, αλλά ο 43χρονος κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και επιχείρησε να τον χτυπήσει.Κατά την εκδοχή του κατηγορουμένου, επιχείρησε να αποφύγει τα χτυπήματα και να απωθήσει τον Ηλιάδη, ο οποίος στη διάρκεια της συμπλοκής έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα.Αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε λαβή πολεμικών τεχνών για να προκαλέσει την πτώση και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 43χρονο.Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν έγιναν δεκτοί ως προς τον μηχανισμό του θανάσιμου τραυματισμού από το δικαστικό συμβούλιο.Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, αφού εξέτασε το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό, δεν υιοθέτησε την εκδοχή της τυχαίας πτώσης.Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο νεαρός κατηγορούμενος έπιασε τον Γιάννη Ηλιάδη από τον αυχένα και τον έριξε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, προκαλώντας του τις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που οδήγησαν στον θάνατό του.Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος μπορούσε να προβλέψει τον κίνδυνο πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης από την πράξη του και αποφάσισε την παραπομπή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη με θανατηφόρο αποτέλεσμα και όχι ανθρωποκτονία.Η διαφοροποίηση έχει ιδιαίτερη νομική σημασία, καθώς αφορά τη μορφή της υπαιτιότητας που του αποδίδεται για το αποτέλεσμα της επίθεσης. Η παραπομπή του σε δίκη δεν συνιστά καταδίκη, ενώ η τελική κρίση για την ποινική του ευθύνη ανήκει στο αρμόδιο δικαστήριο.Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, έναν 47χρονο άνδρα που επίσης βρισκόταν στο κατάστημα, το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να μην του απαγγελθεί κατηγορία ως συναυτουργού στη θανατηφόρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.Ο 47χρονος είχε υποστηρίξει ότι ήταν θαμώνας και ότι ο Ηλιάδης προκαλούσε αναστάτωση, ενώ αρνήθηκε πως προκάλεσε τις θανατηφόρες κακώσεις. Το συμβούλιο, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν διαπίστωσε επαρκή βάση για την παραπομπή του ως συναυτουργού της συγκεκριμένης πράξης.Η απόφαση αυτή δεν αναιρεί ότι στις μαρτυρίες περιγράφεται η παρουσία και η εμπλοκή δεύτερου άνδρα στο επεισόδιο, αποτυπώνει όμως τη διαφορετική ποινική αξιολόγηση που έγινε για καθέναν από τους δύο.Πέρα από τη δικαστική εξέλιξη, η υπόθεση έχει αφήσει πίσω της μια οικογένεια που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια.Η σύζυγος του Γιάννη Ηλιάδη μίλησε στην κάμερα του «Φως στο Τούνελ» για τα 22 χρόνια κοινής ζωής τους και για τις τέσσερις ανήλικες κόρες τους, που μεγαλώνουν πλέον χωρίς τον πατέρα τους.Εξέφρασε την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη και υπογράμμισε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να χάνει τη ζωή του επειδή βγήκε για να διασκεδάσει.Όπως ανέφερε, κανείς από τους εμπλεκομένους δεν προσέγγισε την οικογένεια για να ζητήσει συγγνώμη ή να εκφράσει συλλυπητήρια. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ακόμη και μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσε να αναπληρώσει την απώλεια του συζύγου της και του πατέρα των παιδιών της.Ανάλογη ήταν η συναισθηματική φόρτιση της αδελφής του, η οποία εξέφρασε την οργή της επειδή, όπως είπε, ο άνθρωπος που θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατό του συνεχίζει να κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ τέσσερα παιδιά στερούνται την παρουσία του πατέρα τους.Η μικρότερη αδελφή του Ηλιάδη περιέγραψε επίσης τη στενή σχέση που είχε μαζί του, λέγοντας ότι τον θεωρούσε όχι μόνο μεγαλύτερο αδελφό αλλά και πατρική φιγούρα και φίλο. Θυμήθηκε την τελευταία βραδιά που πέρασαν μαζί στο πανηγύρι, χωρίς κανείς τους να γνωρίζει ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα διασκέδαζαν μαζί.Παρά το παραπεμπτικό βούλευμα και τη δικαστική πορεία της υπόθεσης, οι νέες μαρτυρίες αναδεικνύουν επιπλέον ζητήματα που ζητούν απαντήσεις.Κεντρικό ερώτημα είναι εάν ο νεαρός ενεργούσε πράγματι ως εργαζόμενος του καταστήματος και υπό ποιες οδηγίες. Οι μαρτυρίες τον εμφανίζουν ως πορτιέρη, ενώ ο ίδιος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι βρισκόταν εκεί ως θαμώνας.Εξίσου σημαντικό είναι να αποσαφηνιστεί εάν πράγματι δόθηκε εντολή να απομακρυνθεί ο Ηλιάδης και ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενό της. Η αναφορά που παρουσίασε το «Τούνελ» προέρχεται από τρίτο πρόσωπο, το οποίο υποστηρίζει ότι του μετέφερε ο ίδιος ο κατηγορούμενος όσα είχαν προηγηθεί.Παράλληλα, οι καταγγελίες πρώην εργαζομένου για προσπάθεια απόκρυψης της παρουσίας πορτιέρη θέτουν ζήτημα αξιοπιστίας των πληροφοριών που δόθηκαν στις Αρχές μετά το περιστατικό.Η οικογένεια ζητά να εξεταστούν όλες οι σχετικές μαρτυρίες, να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις κατά την αρχική διερεύνηση και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες μια νυχτερινή έξοδος κατέληξε στον θάνατο ενός 43χρονου πατέρα τεσσάρων παιδιών.Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία και να αποφανθεί για την ευθύνη του κατηγορουμένου.