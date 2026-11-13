Αλλαγή πριν τη σέντρα του Ολλανδία - Ελλάδα: Ο Τριάντης στη θέση του Κουρμπέλη
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Εθνική ποδοσφαίρου Νεκτάριος Τριάντης Δημήτρης Κουρμπέλης Nations League

Αλλαγή πριν τη σέντρα του Ολλανδία - Ελλάδα: Ο Τριάντης στη θέση του Κουρμπέλη

Ο διεθνής άσος του Αστέρα Τρίπολης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ζέσταμα και έγινε άμεσα αλλαγή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Αλλαγή πριν τη σέντρα του Ολλανδία - Ελλάδα: Ο Τριάντης στη θέση του Κουρμπέλη
Αλλαγή πριν από τη σέντρα για την Ελλάδα στο παιχνίδι του Nations League με την Ολλανδία. 

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ενώ δηλώθηκε στην αρχικά 11αδα  είχε μυΐκή ενόχληση στο δικέφαλο και έγινε αλλαγή. 

Την θέση του πήρε ο  Νεκτάριος Τριάντης ο οποίος αγωνίζεται στο MLS και στη Minesota United. O Κουρμπέλης που ταξίδεψε ανέτοιμος στην Ολλανδία λόγω τραυματισμού είναι στον πάγκο.

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