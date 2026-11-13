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Αλλαγή πριν τη σέντρα του Ολλανδία - Ελλάδα: Ο Τριάντης στη θέση του Κουρμπέλη
Αλλαγή πριν τη σέντρα του Ολλανδία - Ελλάδα: Ο Τριάντης στη θέση του Κουρμπέλη
Ο διεθνής άσος του Αστέρα Τρίπολης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ζέσταμα και έγινε άμεσα αλλαγή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Αλλαγή πριν από τη σέντρα για την Ελλάδα στο παιχνίδι του Nations League με την Ολλανδία.
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ενώ δηλώθηκε στην αρχικά 11αδα είχε μυΐκή ενόχληση στο δικέφαλο και έγινε αλλαγή.
Την θέση του πήρε ο Νεκτάριος Τριάντης ο οποίος αγωνίζεται στο MLS και στη Minesota United. O Κουρμπέλης που ταξίδεψε ανέτοιμος στην Ολλανδία λόγω τραυματισμού είναι στον πάγκο.
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ενώ δηλώθηκε στην αρχικά 11αδα είχε μυΐκή ενόχληση στο δικέφαλο και έγινε αλλαγή.
Την θέση του πήρε ο Νεκτάριος Τριάντης ο οποίος αγωνίζεται στο MLS και στη Minesota United. O Κουρμπέλης που ταξίδεψε ανέτοιμος στην Ολλανδία λόγω τραυματισμού είναι στον πάγκο.
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