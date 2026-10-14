Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συστάσεις Ρούμπιο στο προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την υπόθεση Γκιλφόιλ: Μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ίδιον όφελος
Συστάσεις Ρούμπιο στο προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την υπόθεση Γκιλφόιλ: Μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ίδιον όφελος
Ο υπουργός δεν διευκρινίζει τον λόγο για την παρέμβαση ούτε αναφέρεται ονομαστικά στην αποπεμφθείσα πρέσβη
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε την Τετάρτη μήνυμα σε όλους τους υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπενθυμίζοντάς τους να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας.
Η παρέμβαση του υπουργού έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την αποπομπή της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο υπουργός δεν διευκρινίζει τον λόγο για την παρέμβαση ούτε αναφέρεται ονομαστικά στην Γκιλφόιλ.
«Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για ιδιωτικό όφελος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρούμπιο σε επιστολή που επικαλείται το Bloomberg.
Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης του νόμου Hatch, ο οποίος απαγορεύει ορισμένες μορφές πολιτικής δραστηριότητας στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.
Πρόκειται, πάντως, για νόμο που σπάνια εφαρμόιζεται.
Αναφέρθηκε, ακόμη, στους σχετικούς κανονισμούς «που καθορίζουν πότε και με ποιον τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολιτικές δραστηριότητες, καμία από τις οποίες δεν επιτρέπεται στον χώρο εργασίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών».
«Ο καθένας μας έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της κυβέρνησης», τονίζει.
Η παρέμβαση του υπουργού έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την αποπομπή της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο υπουργός δεν διευκρινίζει τον λόγο για την παρέμβαση ούτε αναφέρεται ονομαστικά στην Γκιλφόιλ.
«Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για ιδιωτικό όφελος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρούμπιο σε επιστολή που επικαλείται το Bloomberg.
Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης του νόμου Hatch, ο οποίος απαγορεύει ορισμένες μορφές πολιτικής δραστηριότητας στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.
Πρόκειται, πάντως, για νόμο που σπάνια εφαρμόιζεται.
Αναφέρθηκε, ακόμη, στους σχετικούς κανονισμούς «που καθορίζουν πότε και με ποιον τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολιτικές δραστηριότητες, καμία από τις οποίες δεν επιτρέπεται στον χώρο εργασίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών».
«Ο καθένας μας έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της κυβέρνησης», τονίζει.
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