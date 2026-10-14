Συστάσεις Ρούμπιο στο προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την υπόθεση Γκιλφόιλ: Μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ίδιον όφελος
ΚΟΣΜΟΣ
Μάρκο Ρούμπιο Κίμπερλι Γκιλφόιλ Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Συστάσεις Ρούμπιο στο προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την υπόθεση Γκιλφόιλ: Μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ίδιον όφελος

Ο υπουργός δεν διευκρινίζει τον λόγο για την παρέμβαση ούτε αναφέρεται ονομαστικά στην αποπεμφθείσα πρέσβη

Συστάσεις Ρούμπιο στο προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά την υπόθεση Γκιλφόιλ: Μην χρησιμοποιείτε τα αξιώματα για ίδιον όφελος
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έστειλε την Τετάρτη μήνυμα σε όλους τους υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπενθυμίζοντάς τους να ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας.

Η παρέμβαση του υπουργού έρχεται μία μόλις ημέρα μετά την αποπομπή της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υπουργός δεν διευκρινίζει τον λόγο για την παρέμβαση ούτε αναφέρεται ονομαστικά στην Γκιλφόιλ.

«Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για ιδιωτικό όφελος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ρούμπιο σε επιστολή που επικαλείται το Bloomberg.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης του νόμου Hatch, ο οποίος απαγορεύει ορισμένες μορφές πολιτικής δραστηριότητας στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Πρόκειται, πάντως, για νόμο που σπάνια εφαρμόιζεται.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στους σχετικούς κανονισμούς «που καθορίζουν πότε και με ποιον τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολιτικές δραστηριότητες, καμία από τις οποίες δεν επιτρέπεται στον χώρο εργασίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών».

«Ο καθένας μας έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της κυβέρνησης», τονίζει.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης