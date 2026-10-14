Το Κίεβο καταγγέλλει ότι η SpaceX περιόρισε τη λειτουργία του Starlink, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις

«Είναι σαφές ότι βοηθούν τη Ρωσία για τον έναν ή τον άλλο λόγο», υποστήριξε ο αξιωματούχος





«Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, η SpaceX εισήγαγε περιορισμό ταχύτητας για τους τερματικούς σταθμούς Starlink εν κινήσει», δήλωσε ο Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ .







Ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε πως η SpaceX σταμάτησε τη λειτουργία της στρατιωτικής έκδοσής της για ταχύτητες μεγαλύτερες από 100 μίλια την ώρα (160 χιλιόμετρα την ώρα).



Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, που έχει αναπτυχθεί στη νοτιοανατολική Ουκρανία, πρόσθεσε πως μονάδες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ορισμένες αποστολές.







Πηγή στο ουκρανικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε πως οι περιορισμοί περιπλέκουν σημαντικά τον εφοδιασμό και ορισμένες επιχειρήσεις drones.



Οι τερματικοί σταθμοί του Starlink, του δορυφορικού δικτύου έχει καταστεί κρίσιμο μέσο επικοινωνίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέπουν να εξασφαλιστεί σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο ακόμη και σε απομονωμένες ζώνες.



Κλείσιμο



Ο Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης του Starlink, έχει αμφιλεγόμενη θέση όσον αφορά την Ουκρανία, εμφανιζόμενος πολλές φορές πολύ επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως παράλληλα επιτρέπει στο Κίεβο να χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνολογία.



Την Κυριακή, σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Έλον Μασκ εκτίμησε πως «είναι καιρός η Ουκρανία να αποκτήσει νέο ηγέτη», επαναλαμβάνοντας παρόμοιο κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Έλον Μασκ παρείχε συστήματα Starlink στην Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.



Η λειτουργία ορισμένων τερματικών σταθμών δορυφορικού ίντερνετ από την εταιρεία SpaceX , κυρίως για την επικοινωνία στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, φαίνεται πως περιορίστηκε στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε σήμερα σύμβουλος τεχνολογίας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι «Στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, η SpaceX εισήγαγε περιορισμό ταχύτητας για τους τερματικούς σταθμούς Starlink εν κινήσει», δήλωσε ο Σέρχιι Μπεσκρέστνοφ .«Οι αμυντικές δυνάμεις μας δεν είχαν προειδοποιηθεί σχετικά με αυτόν τον περιορισμό, που προκάλεσε διαταραχή πολλών αποστολών. Όπως όλα δείχνουν, το μέτρο αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση και συνδέεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», πρόσθεσε.Ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε πως η SpaceX σταμάτησε τη λειτουργία της στρατιωτικής έκδοσής της για ταχύτητες μεγαλύτερες από 100 μίλια την ώρα (160 χιλιόμετρα την ώρα).Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, που έχει αναπτυχθεί στη νοτιοανατολική Ουκρανία, πρόσθεσε πως μονάδες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ορισμένες αποστολές.«Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, στη διάρκεια πτήσεων η σύνδεση μπορεί να διακοπτόταν για 10-20 δευτερόλεπτα σε ταχύτητες μόλις 110-120 χλμ/ώρα. Τα drones εξακολουθούσαν να κινούνται, όμως αυτές οι διακοπές έκαναν πιο δύσκολο τον έλεγχό τους», ανέφερε σε δήλωση προς το Reuters.Πηγή στο ουκρανικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε πως οι περιορισμοί περιπλέκουν σημαντικά τον εφοδιασμό και ορισμένες επιχειρήσεις drones.Οι τερματικοί σταθμοί του Starlink, του δορυφορικού δικτύου έχει καταστεί κρίσιμο μέσο επικοινωνίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέπουν να εξασφαλιστεί σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο ακόμη και σε απομονωμένες ζώνες.Το Κίεβο τους χρησιμοποιεί ιδιαίτερα για την επικοινωνία μεταξύ των στρατευμάτων του. Κεραίες Starlink εξοπλίζουν επίσης ορισμένα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), βοηθώντας να αποτραπούν οι ηλεκτρονικές παρεμβολές από τον εχθρό εφόσον, χάρη στο Starlink, αυτά τα drones παραμένουν συνδεδεμένα με το ίντερνετ και καθοδηγούνται μέχρι τον στόχο τους.Ο Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης του Starlink, έχει αμφιλεγόμενη θέση όσον αφορά την Ουκρανία, εμφανιζόμενος πολλές φορές πολύ επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως παράλληλα επιτρέπει στο Κίεβο να χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνολογία.Την Κυριακή, σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Έλον Μασκ εκτίμησε πως», επαναλαμβάνοντας παρόμοιο κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.Μασκ παρείχε συστήματα Starlink στην Ουκρανία από την αρχή της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ρωσία εξασφάλισε στη συνέχεια και αυτή κεραίες Starlink για τα στρατεύματά της. Όμως, τον περασμένο Φεβρουάριο, οι σταθμοί που χρησιμοποιούνταν από τη Μόσχα μπλοκαρίστηκαν από το Starlink, με αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του τον Αύγουστο ότι το Κίεβο επιδιώκει να αναπτύξει τη δική του εναλλακτική επιλογή έναντι του Starlink, σε σύμπραξη με ευρωπαϊκή χώρα την οποία δεν κατονόμασε.



Στο μεταξύ, Ουκρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι οι ΗΠΑ «βοηθούν» τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Προηγουμένως το Κίεβο είχε γνωστοποιήσει ότι δεν έλαβε προειδοποίηση πριν από ρωσικές επιθέσεις και έκανε λόγο για περιορισμούς στη χρήση του Starlink από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.



«Είναι σαφές ότι βοηθούν τη Ρωσία για τον έναν ή τον άλλο λόγο», υποστήριξε ο αξιωματούχος.