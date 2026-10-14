Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νεκρός σε τροχαίο ο 46χρονος μουσικός παραγωγός Λούσιαν Πιάνε, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια
Νεκρός σε τροχαίο ο 46χρονος μουσικός παραγωγός Λούσιαν Πιάνε, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια
Ο πρώην κριτής του «RuPaul's Drag Race» είχε συλληφθεί δύο φορές πριν από τον θάνατό του – Ανησυχία είχαν προκαλέσει βίντεό του στα social media
Τραγικό θάνατο σε ηλικία 46 ετών βρήκε ο Λούσιαν Πιάνε (Lucian Piane), γνωστός για τη συμμετοχή του στο «RuPaul's Drag Race» ως συνθέτης, μουσικός παραγωγός και κριτής. Ο Πιάνε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας (12/10) στο Γκλέντεϊλ της Καλιφόρνιας και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο του δυστυχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε επισήμως ατύχημα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του με βίντεο που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με το TMZ, ο 46χρονος μουσικός χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν σε δρόμο του Γκλέντεϊλ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, την οποία επικαλείται το αμερικανικό μέσο, η αιτία θανάτου ήταν τραύματα από αμβλεία βία, ενώ οι Αρχές κατέληξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα. Η σχετική απόφαση έγινε γνωστή την Τρίτη (13/10).
Το Σάββατο (10/10) τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ελεγχόμενης ουσίας. Αφού του επιδόθηκε κλήση, αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο την επόμενη ημέρα συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για φερόμενη επίθεση εναντίον αστυνομικού ή μέλους προσωπικού υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.
Και στη δεύτερη περίπτωση αφέθηκε ελεύθερος αφού του επιδόθηκε κλήση, ενώ είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που έχασε τη ζωή του.
Τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο μουσικός είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Instagram αρκετά βίντεο στα οποία εμφανιζόταν να περιφέρεται στους δρόμους. Οι δημοσιεύσεις αυτές είχαν προκαλέσει ανησυχία σε θαυμαστές του για την κατάστασή του.
Τον περασμένο Αύγουστο, πάντως, ο ίδιος είχε γιορτάσει τη συμπλήρωση ενός έτους αποχής από τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
Σύμφωνα με το TMZ, ο 46χρονος μουσικός χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ βρισκόταν σε δρόμο του Γκλέντεϊλ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, την οποία επικαλείται το αμερικανικό μέσο, η αιτία θανάτου ήταν τραύματα από αμβλεία βία, ενώ οι Αρχές κατέληξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα. Η σχετική απόφαση έγινε γνωστή την Τρίτη (13/10).
Lucian Piane, a composer and songwriter who appeared on multiple seasons of "RuPaul's Drag Race" as a judge and mentor, died Oct. 12 at the age of 46. https://t.co/V5hodzrTZJ pic.twitter.com/WV73MGm8UE— E! News (@enews) October 13, 2026
Οι δύο συλλήψεις πριν από τον θάνατό τουΤο δυστύχημα σημειώθηκε έπειτα από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για τον Πιάνε, ο οποίος είχε δύο διαδοχικές εμπλοκές με την αστυνομία του Γκλέντεϊλ.
Το Σάββατο (10/10) τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ελεγχόμενης ουσίας. Αφού του επιδόθηκε κλήση, αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο την επόμενη ημέρα συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για φερόμενη επίθεση εναντίον αστυνομικού ή μέλους προσωπικού υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης.
Και στη δεύτερη περίπτωση αφέθηκε ελεύθερος αφού του επιδόθηκε κλήση, ενώ είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που έχασε τη ζωή του.
Τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο μουσικός είχε αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Instagram αρκετά βίντεο στα οποία εμφανιζόταν να περιφέρεται στους δρόμους. Οι δημοσιεύσεις αυτές είχαν προκαλέσει ανησυχία σε θαυμαστές του για την κατάστασή του.
October 6, 2026
Τον περασμένο Αύγουστο, πάντως, ο ίδιος είχε γιορτάσει τη συμπλήρωση ενός έτους αποχής από τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
«Αφήνει πίσω του μια κληρονομιά πραγματικά υπέροχης μουσικής»Η εταιρεία παραγωγής World of Wonder, που βρίσκεται πίσω από το «RuPaul's Drag Race», αποχαιρέτησε τον Πιάνε με ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη.
«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του Λούσιαν Πιάνε», ανέφερε η εταιρεία, εξαίροντας το ταλέντο και τη μουσική παρακαταθήκη του.
«Ο Λούσιαν αφήνει πίσω του μια κληρονομιά πραγματικά υπέροχης μουσικής. Είθε οι δυσκολίες που αντιμετώπισε να μη σκιάσουν ποτέ τις αναμνήσεις από έναν γλυκό άνθρωπο, έναν αγαπημένο φίλο και έναν σπουδαίο μουσικό. Αναπαύσου εν ειρήνη, Λούσιαν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Η καριέρα του και οι μεγάλες επιτυχίες του «RuPaul's Drag Race»Ο Λούσιαν Πιάνε γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1980 στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Το 2003 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αποκτώντας πτυχίο μουσικής με ειδίκευση στη σύνθεση.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως συνθέτης και το 2004 εργάστηκε ως βοηθός μουσικής παραγωγής στην 76η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Το 2007 συμμετείχε στη μουσική και τεχνική ομάδα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Hairspray», δουλειά που του χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy. Το 2008 ανέλαβε την ενορχήστρωση της παραγωγής «Pretty Ugly People».
Η σημαντικότερη συνεργασία της καριέρας του ξεκίνησε το 2009, όταν εντάχθηκε στην ομάδα του «RuPaul's Drag Race» από την πρώτη σεζόν, παραμένοντας στο δημοφιλές ριάλιτι μέχρι και την όγδοη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου εργάστηκε ως συνθέτης, παραγωγός και κριτής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μουσική ταυτότητα της εκπομπής.
Ο Πιάνε βρισκόταν πίσω από μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες της RuPaul, μεταξύ των οποίων τα «Sissy That Walk», «Cover Girl», «Glamazon» και «Peanut Butter», αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στη μουσική και στην ιστορία του τηλεοπτικού διαγωνισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα