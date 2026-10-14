Νεκρός σε τροχαίο ο 46χρονος μουσικός παραγωγός Λούσιαν Πιάνε, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια

«Αφήνει πίσω του μια κληρονομιά πραγματικά υπέροχης μουσικής»

Η καριέρα του και οι μεγάλες επιτυχίες του «RuPaul's Drag Race»

Η εταιρεία παραγωγής World of Wonder, που βρίσκεται πίσω από το «RuPaul's Drag Race», αποχαιρέτησε τον Πιάνε με ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη.«Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του Λούσιαν Πιάνε», ανέφερε η εταιρεία, εξαίροντας το ταλέντο και τη μουσική παρακαταθήκη του.«Ο Λούσιαν αφήνει πίσω του μια κληρονομιά πραγματικά υπέροχης μουσικής. Είθε οι δυσκολίες που αντιμετώπισε να μη σκιάσουν ποτέ τις αναμνήσεις από έναν γλυκό άνθρωπο, έναν αγαπημένο φίλο και έναν σπουδαίο μουσικό. Αναπαύσου εν ειρήνη, Λούσιαν», σημειώνεται στην ανακοίνωση.Ο Λούσιαν Πιάνε γεννήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1980 στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Το 2003 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αποκτώντας πτυχίο μουσικής με ειδίκευση στη σύνθεση.Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως συνθέτης και το 2004 εργάστηκε ως βοηθός μουσικής παραγωγής στην 76η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Το 2007 συμμετείχε στη μουσική και τεχνική ομάδα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μιούζικαλ «Hairspray», δουλειά που του χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy. Το 2008 ανέλαβε την ενορχήστρωση της παραγωγής «Pretty Ugly People».Η σημαντικότερη συνεργασία της καριέρας του ξεκίνησε το 2009, όταν εντάχθηκε στην ομάδα του «RuPaul's Drag Race» από την πρώτη σεζόν, παραμένοντας στο δημοφιλές ριάλιτι μέχρι και την όγδοη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου εργάστηκε ως συνθέτης, παραγωγός και κριτής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μουσική ταυτότητα της εκπομπής.Ο Πιάνε βρισκόταν πίσω από μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες της RuPaul, μεταξύ των οποίων τα «Sissy That Walk», «Cover Girl», «Glamazon» και «Peanut Butter», αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στη μουσική και στην ιστορία του τηλεοπτικού διαγωνισμού.