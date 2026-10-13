Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία σε φοιτητικές διαδηλώσεις, πέταξαν πέτρες και τούβλα στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Επεισόδια Φοιτητές Διαδηλώσεις

Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία σε φοιτητικές διαδηλώσεις, πέταξαν πέτρες και τούβλα στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο

Οι οργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων ανέφεραν ότι η διαμαρτυρία αφορά τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης

Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία σε φοιτητικές διαδηλώσεις, πέταξαν πέτρες και τούβλα στο υπουργείο Παιδείας, βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ
Φοιτητές που συμμετείχαν σε πανεθνικές κινητοποιήσεις με εκπαιδευτικά και κοινωνικά αιτήματα εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας στα Τίρανα και οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης σε πολλές προσαγωγές.

Οι οργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων ανέφεραν ότι η διαμαρτυρία αφορά τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση.

Δείτε βίντεο


Ορισμένοι διαδηλωτές πρόσθεσαν ότι ήθελαν να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για τις ανισότητες και την κυβέρνηση.

«Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος επειδή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό», είπε η Λουλιέτα Κόλα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει βαθιά κοινωνική αδικία και χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών στη χώρα.

Κλείσιμο

Η διαδήλωση αυτή πραγματοποιείται την ώρα που εντείνεται το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείου συνεχίζουν επί εβδομάδες τον αποκλεισμό των σχολείων απαιτώντας αύξηση του αριθμού των διδασκόντων και καλύτερες εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι υπερπλήρεις αίθουσες υπονομεύουν την εκπαίδευση.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κοτσίου έγραψε στο Facebook: «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι λύση. Η ρίψη λίθων, οι επιθέσεις σε θεσμούς και στην κρατική αστυνομία, καθώς και η παράλογη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται η νεολαία».
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης