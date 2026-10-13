Αστυνομικός νεκρός από πυροβολισμό στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια καταδίωξης κλεμμένου οχήματος

Vannacht verloor onze politiefamilie één van haar mensen. Mijn gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en collega’s van de overleden politie-inspecteur. De ontreddering en het verdriet zijn groot. Ik wens iedereen veel warmte bij elkaar. Wij blijven aan jullie zijde staan. — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) October 13, 2026

Δεν είπε αν το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε ανάμεσα στα όπλα που εντοπίστηκαν στο σημείο.«Το σοκ και η θλίψη είναι τεράστια», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Αννελίς Φερλίντεν στο X.«Δεν μπορούμε ποτέ να ευχαριστήσουμε αρκετά τους άνδρες και τις γυναίκες που εκτελούν τα καθήκοντά τους καθημερινά με απόλυτο θάρρος και μερικές φορές ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους για την ασφάλεια όλων μας», αντέδρασε ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ.Στις Βρυξέλλες σημειώνονται τακτικά περιστατικά με πυροβολισμούς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ εγκληματικών συμμοριών που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.Στα τέλη Αυγούστου, ο Μοϊνίλ ανέφερε περίπου 170 περιστατικά με πυροβολισμούς στην πρωτεύουσα του Βελγίου από τις αρχές του 2025.