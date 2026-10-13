Νέα πρόκληση Μπαχτσελί κατά της Ελλάδας: Όσα όπλα κι αν αποκτήσει, δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής

Προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας έκανε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί , κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Αθήνας για τη συνεργασία της με το Ισραήλ και τις κινήσεις που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει σοβαρό λάθος εάν θεωρεί πως η προσέγγισή της με το Ισραήλ θα ενισχύσει την ασφάλειά της ή θα της επιτρέψει να παρακάμψει τις τουρκικές αντιρρήσεις σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες.

«Εάν η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι, προσεγγίζοντας το Ισραήλ, θα αισθάνεται ισχυρότερη και ασφαλέστερη και ελπίζει ότι το Ισραήλ θα μπορέσει να την προστατεύσει όταν εμείς πούμε "ως εδώ" σε παραβιάσεις των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει διδαχθεί τίποτα ούτε από την Ιστορία ούτε από τη σημερινή πραγματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Σοβαρό λάθος της Αθήνας να πιστεύει ότι μπορεί να παρακάμψει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας»

Αναφερόμενος στο σχεδιαζόμενο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, ο επικεφαλής του MHP υποστήριξε ότι το εγχείρημα επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες.

«Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που επιδιώκεται να αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ έχει επαναφέρει στην επικαιρότητα τις διαφορές σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μίλησε για την υποστήριξη που εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο προς το έργο, καθώς και στην προσπάθεια της Αθήνας να επανεκκινήσει τις έρευνες στον βυθό, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τη διεθνή διάσταση του ζητήματος.

«Από τη στιγμή που η θέση της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία απαιτείται προηγούμενος συντονισμός για τη διαδρομή του έργου, είναι σαφής, θα αποτελούσε σοβαρό λάθος για την Αθήνα να πιστεύει ότι μπορεί να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας την υποστήριξη τρίτων χωρών», προειδοποίησε.

«Όσα όπλα κι αν αγοράσει η Ελλάδα, δεν θα αισθανθεί ασφαλής»

Ο Μπαχτσελί συνέχισε σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά της μέσω συμμαχιών και εξοπλισμών, εάν δεν αναγνωρίσει όσα η Άγκυρα θεωρεί δικαιώματά της.

«Εάν η Ελλάδα επιθυμεί διαρκή ηρεμία και ειρήνη στην περιοχή μας, δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο δρόμος προς αυτήν περνά μέσα από την οικοδόμηση φιλικών σχέσεων με τους γείτονές της. Η Ελλάδα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι, όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και την κυριαρχία του τουρκοκυπριακού κράτους, δεν θα μπορέσει να αισθανθεί ασφαλής, με όποιον κι αν συμμαχήσει, όποιες συμφωνίες κι αν υπογράψει και όσα όπλα κι αν αγοράσει», σημείωσε.

Ακολούθως, απηύθυνε ευθεία προειδοποίηση προς την ελληνική κυβέρνηση για τα εξοπλιστικά. «Εάν η ελληνική κυβέρνηση εξοπλίζεται για να προστατευθεί από εμάς, τη συμβουλεύουμε να αναζητήσει καταφύγιο στην τουρκική ειρήνη. Εάν, όμως, εξοπλίζεται για να μας εκφοβίσει, τη συμβουλεύουμε να μην ξεχνά ποτέ ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να μας φοβίσει», ανέφερε.

«Οι άπειροι πολιτικοί της Αθήνας πρέπει να καταλάβουν ότι η φιλία της Τουρκίας είναι ισχυρότερη από τα όπλα του Ισραήλ»

Ο πρόεδρος του MHP υποστήριξε, παράλληλα, ότι η Τουρκία επιθυμεί την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας, καλώντας την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία να εγκαταλείψουν, όπως είπε, τις περιττές επιδείξεις και την εχθρική στάση.

«Επιθυμία και προτίμησή μας είναι ο ελληνοελληνοκυπριακός άξονας να απομακρυνθεί από τις περιττές επιδείξεις και τις εχθρότητες και να επιδείξει βούληση για την επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου και διπλωματίας», σημείωσε.

Κλείνοντας την αναφορά του στην Ελλάδα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, αντιπαραβάλλοντας τις σχέσεις με την Τουρκία με την αμυντική συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ.

«Οι άπειροι πολιτικοί της Αθήνας πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι ισχυρότερα από τα όπλα και τα πυρομαχικά που θα τους πουλήσει το Ισραήλ», κατέληξε.