Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για απειλή βόμβας σε αεροσκάφος της Delta Airlines
Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για απειλή βόμβας σε αεροσκάφος της Delta Airlines
Το αεροπλάνο από τη Νέα Υόρκη ελέγχθηκε εξονυχιστικά χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο
Αεροσκάφος της Delta Airlines που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ το πρωί της Τρίτης ελέγχθηκε από τις Αρχές έπειτα από ανώνυμη πληροφορία σύμφωνα με την οποία υπήρχε «ύποπτος» μηχανισμός στο εσωτερικό του.
Οι επιβάτες της πτήσης από τη Νέα Υόρκη αποβιβάστηκαν γρήγορα μετά την προσγείωση, ενώ το αεροσκάφος μετακινήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.
Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, από την έρευνα δεν προέκυψε «κανένα ασυνήθιστο εύρημα». «Το αεροσκάφος επιθεωρήθηκε εξονυχιστικά από το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν», ανέφερε η Αρχή, προσθέτοντας ότι «η λειτουργία του αεροδρομίου έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς».
Οι επιβάτες της πτήσης από τη Νέα Υόρκη αποβιβάστηκαν γρήγορα μετά την προσγείωση, ενώ το αεροσκάφος μετακινήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.
🚨 Anonymous Bomb threat reported on Delta flight from New York to Israel.— Iris (@streetwize) October 13, 2026
Passengers were evacuated from a Delta Air Lines aircraft after it landed at Ben Gurion Airport following a reported bomb threat.
Security teams are conducting searches of the aircraft.
🎥 Credit: N12… pic.twitter.com/yOi67XBzWg
Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, από την έρευνα δεν προέκυψε «κανένα ασυνήθιστο εύρημα». «Το αεροσκάφος επιθεωρήθηκε εξονυχιστικά από το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν», ανέφερε η Αρχή, προσθέτοντας ότι «η λειτουργία του αεροδρομίου έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς».
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