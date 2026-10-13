Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για απειλή βόμβας σε αεροσκάφος της Delta Airlines
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Ισραήλ Απειλή για βόμβα Αεροδρόμιο Delta Airlines

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για απειλή βόμβας σε αεροσκάφος της Delta Airlines

Το αεροπλάνο από τη Νέα Υόρκη ελέγχθηκε εξονυχιστικά χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για απειλή βόμβας σε αεροσκάφος της Delta Airlines
Αεροσκάφος της Delta Airlines που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ το πρωί της Τρίτης ελέγχθηκε από τις Αρχές έπειτα από ανώνυμη πληροφορία σύμφωνα με την οποία υπήρχε «ύποπτος» μηχανισμός στο εσωτερικό του.

Οι επιβάτες της πτήσης από τη Νέα Υόρκη αποβιβάστηκαν γρήγορα μετά την προσγείωση, ενώ το αεροσκάφος μετακινήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.



Σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Ισραήλ, από την έρευνα δεν προέκυψε «κανένα ασυνήθιστο εύρημα». «Το αεροσκάφος επιθεωρήθηκε εξονυχιστικά από το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν», ανέφερε η Αρχή, προσθέτοντας ότι «η λειτουργία του αεροδρομίου έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς».

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