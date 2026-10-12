Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία ανοίγει από αύριο η ΕΕ
Νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία ανοίγει από αύριο η ΕΕ
Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Μαυροβούνιο και την Αλβανία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμως αύριο Τρίτη νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία, ένα απαραίτητο βήμα πριν η χώρα είναι σε θέση να ενταχθεί στην ΕΕ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.
«Χαιρετίζω την απόφαση που ελήφθη σήμερα από τις χώρες μέλη της ΕΕ να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αναμένουμε με ανυπομονησία το άνοιγμα όλων των υπόλοιπων το συντομότερο δυνατόν», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.
Οι 27 συμφώνησαν να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης και με τη Μολδαβία, η ένταξη της οποίας στην ΕΕ συνδέεται με εκείνη της Ουκρανίας.
Η υιοθέτηση, νωρίτερα σήμερα από το ουκρανικό Κοινοβούλιο, του νόμου για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην εκπαίδευση και τη γλώσσα -μεταρρύθμιση που ζητούσε η Ουγγαρία- επέτρεψε να γίνει αυτό το νέο βήμα στον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας την ΕΕ.
Αύριο Τρίτη αναμένεται επίσης να κλείσουν άλλα τρία κεφάλαια διαπραγμάτευσης με το Μαυροβούνιο, χώρα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην ΕΕ το 2028, καθώς και ένα κεφάλαιο με την Αλβανία.
Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, έχουν ακόμη πολλή δουλειά μπροστά τους μέχρι να πετύχουν το «κοινοτικό κεκτημένο», δηλαδή μέχρι να υιοθετήσουν τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ, από το περιβάλλον και τη γεωργία μέχρι την εσωτερική αγορά.
Συνολικά, η καθεμιά τους θα πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον 35 κεφάλαια διαπραγμάτευσης μέχρι να ληφθεί η ομόφωνη απόφαση των 27 για την ένταξή τους και να επικυρωθεί από κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά, είτε από το κοινοβούλιό της είτε μέσω δημοψηφίσματος.
«Χαιρετίζω την απόφαση που ελήφθη σήμερα από τις χώρες μέλη της ΕΕ να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αναμένουμε με ανυπομονησία το άνοιγμα όλων των υπόλοιπων το συντομότερο δυνατόν», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.
I welcome today’s decision by EU Member States to open two further negotiation clusters with Ukraine and Moldova. We look forward to opening all remaining clusters as soon as possible.— António Costa (@eucopresident) October 12, 2026
I also welcome the decision to close three additional negotiating chapters with Montenegro and… https://t.co/lCINhmBRtL
Η υιοθέτηση, νωρίτερα σήμερα από το ουκρανικό Κοινοβούλιο, του νόμου για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην εκπαίδευση και τη γλώσσα -μεταρρύθμιση που ζητούσε η Ουγγαρία- επέτρεψε να γίνει αυτό το νέο βήμα στον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας την ΕΕ.
Αύριο Τρίτη αναμένεται επίσης να κλείσουν άλλα τρία κεφάλαια διαπραγμάτευσης με το Μαυροβούνιο, χώρα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην ΕΕ το 2028, καθώς και ένα κεφάλαιο με την Αλβανία.
Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, έχουν ακόμη πολλή δουλειά μπροστά τους μέχρι να πετύχουν το «κοινοτικό κεκτημένο», δηλαδή μέχρι να υιοθετήσουν τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ, από το περιβάλλον και τη γεωργία μέχρι την εσωτερική αγορά.
Συνολικά, η καθεμιά τους θα πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον 35 κεφάλαια διαπραγμάτευσης μέχρι να ληφθεί η ομόφωνη απόφαση των 27 για την ένταξή τους και να επικυρωθεί από κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά, είτε από το κοινοβούλιό της είτε μέσω δημοψηφίσματος.
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