Νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία ανοίγει από αύριο η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμως αύριο Τρίτη νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία, ένα απαραίτητο βήμα πριν η χώρα είναι σε θέση να ενταχθεί στην ΕΕ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.«Χαιρετίζω την απόφαση που ελήφθη σήμερα από τις χώρες μέλη της ΕΕ να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αναμένουμε με ανυπομονησία το άνοιγμα όλων των υπόλοιπων το συντομότερο δυνατόν», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.Οι 27 συμφώνησαν να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης και με τη Μολδαβία, η ένταξη της οποίας στην ΕΕ συνδέεται με εκείνη της Ουκρανίας.Η υιοθέτηση, νωρίτερα σήμερα από το ουκρανικό Κοινοβούλιο, του νόμου για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην εκπαίδευση και τη γλώσσα -μεταρρύθμιση που ζητούσε η Ουγγαρία- επέτρεψε να γίνει αυτό το νέο βήμα στον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας την ΕΕ.Αύριο Τρίτη αναμένεται επίσης να κλείσουν άλλα τρία κεφάλαια διαπραγμάτευσης με το Μαυροβούνιο, χώρα που φιλοδοξεί να ενταχθεί στην ΕΕ το 2028, καθώς και ένα κεφάλαιο με την Αλβανία.Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, έχουν ακόμη πολλή δουλειά μπροστά τους μέχρι να πετύχουν το «κοινοτικό κεκτημένο», δηλαδή μέχρι να υιοθετήσουν τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ, από το περιβάλλον και τη γεωργία μέχρι την εσωτερική αγορά.Συνολικά, η καθεμιά τους θα πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον 35 κεφάλαια διαπραγμάτευσης μέχρι να ληφθεί η ομόφωνη απόφαση των 27 για την ένταξή τους και να επικυρωθεί από κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά, είτε από το κοινοβούλιό της είτε μέσω δημοψηφίσματος.