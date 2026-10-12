Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νόμπελ Οικονομίας 2026: Στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ το βραβείο
Νόμπελ Οικονομίας 2026: Στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ το βραβείο
Ανέπτυξαν μακροοικονομικά μοντέλα που βελτίωσαν τη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών οικονομικής σταθεροποίησης
Στους Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας 2026, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (12/10) η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.
Οι Χολ και Γούντφορντ ανέπτυξαν μακροοικονομικά μοντέλα που βελτίωσαν τη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών οικονομικής σταθεροποίησης. Το έργο τους επιτρέπει στις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να λαμβάνουν έγκαιρα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα, περιορίζοντας την ένταση των διακυμάνσεων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.
«Το έργο των βραβευθέντων μάς έχει προσφέρει μια σταθερή θεωρητική βάση για τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα από κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Γιον Χάσλερ, πρόεδρος της Επιτροπής του Βραβείου Οικονομικών Επιστημών.
Όπως πρόσθεσε, χάρη στη συμβολή των δύο οικονομολόγων, οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αναταράξεις, όπως ενεργειακές κρίσεις ή απότομες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών.
Οι Χολ και Γούντφορντ ανέπτυξαν μακροοικονομικά μοντέλα που βελτίωσαν τη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών οικονομικής σταθεροποίησης. Το έργο τους επιτρέπει στις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να λαμβάνουν έγκαιρα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα, περιορίζοντας την ένταση των διακυμάνσεων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία.
«Το έργο των βραβευθέντων μάς έχει προσφέρει μια σταθερή θεωρητική βάση για τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα από κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Γιον Χάσλερ, πρόεδρος της Επιτροπής του Βραβείου Οικονομικών Επιστημών.
Όπως πρόσθεσε, χάρη στη συμβολή των δύο οικονομολόγων, οι υπεύθυνοι χάραξης οικονομικής πολιτικής είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αναταράξεις, όπως ενεργειακές κρίσεις ή απότομες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών.
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