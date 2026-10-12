Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο στο Ομάν, αγνοούνται δύο ναυτικοί

Εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν – Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ





Την επίθεση γνωστοποίησε αρχικά η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.















Από αυτούς, εννέα έχουν διασωθεί και είναι ασφαλείς, ενώ δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Στις έρευνες για τον εντοπισμό τους συμμετέχει η τοπική ακτοφυλακή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.



Ο Ινδός υπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.



Κλείσιμο Άγνωστη η έκταση των ζημιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις Η UKMTO ανέφερε ότι δεν είχε αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο δεξαμενόπλοιο, ούτε εάν η επίθεση είχε επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.



Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για το συγκεκριμένο πλήγμα.



Η επίθεση στο Ομάν έρχεται ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.



Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, από την οποία πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις εχθροπραξίες και τις απειλές κατά εμπορικών πλοίων.



Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) την Κυριακή (11/10), κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ στο Ομάν , με αποτέλεσμα να αγνοούνται δύο μέλη του πληρώματός του. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τις ινδικές αρχές, εννέα ναυτικοί διασώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης.Την επίθεση γνωστοποίησε αρχικά η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.Σύμφωνα με την υπηρεσία, το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ, με τις τοπικές αρχές να κινητοποιούνται για την ασφαλή απομάκρυνση του πληρώματος.Νεότερη ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας της Ινδίας, Σαρμπανάντα Σονοβάλ, ανέφερε ότι πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο MT Petro Dolphin, στο οποίο επέβαιναν 11 Ινδοί ναυτικοί.Από αυτούς, εννέα έχουν διασωθεί και είναι ασφαλείς, ενώ δύο εξακολουθούν να αγνοούνται. Στις έρευνες για τον εντοπισμό τους συμμετέχει η τοπική ακτοφυλακή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.Ο Ινδός υπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.Η UKMTO ανέφερε ότι δεν είχε αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο δεξαμενόπλοιο, ούτε εάν η επίθεση είχε επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για το συγκεκριμένο πλήγμα.Η επίθεση στο Ομάν έρχεται ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν.Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, από την οποία πριν από τον πόλεμο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις εχθροπραξίες και τις απειλές κατά εμπορικών πλοίων.

Η κατακόρυφη μείωση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή έχει συμβάλει στην εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.



Τα συνεχιζόμενα περιστατικά εναντίον δεξαμενόπλοιων εντείνουν την αβεβαιότητα για την ομαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.