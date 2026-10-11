Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο διακόπηκε για να φωτογραφηθεί νιόπαντρο ζευγάρι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
νιόπαντρο ζευγάρι Λονδίνο Διαδήλωση Παλαιστίνη Πορεία

Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο διακόπηκε για να φωτογραφηθεί νιόπαντρο ζευγάρι, δείτε βίντεο

Το ζευγάρι ενθουσιάστηκε και πόζαρε  δίπλα στο πλήθος

Πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο διακόπηκε για να φωτογραφηθεί νιόπαντρο ζευγάρι, δείτε βίντεο
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Ένα ασυνήθιστο σκηνικό σημειώθηκε το Σάββατο (10/10) στη  γέφυρα του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, όπου μία πορεία υπέρ της Παλαιστίνης διακόπηκε προκειμένου ένα νιόπαντρο ζευγάρι να φωτογραφηθεί.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media το ζευγάρι ξαφνιάστηκε από τη μεγάλη πορεία που βρισκόταν σε εξέλιξη από πίσω τους. Ωστόσο, όταν οι διαδηλωτές σταμάτησαν για λίγο την πορεία τους για να δώσουν στον γαμπρό και τη νύφη την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες, εκείνοι ενθουσιάστηκαν και στη συνέχεια πόζαραν δίπλα στο πλήθος.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην εθνική πορεία για την Παλαιστίνη, που διοργανώθηκε από την Κοινότητα για την Παλαιστίνη, με αφορμή την επέτειο των τριών ετών από την έναρξη της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.
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