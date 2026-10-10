Εικόνες καταστροφής στον Παναμά μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ: Κατέρρευσαν κτίρια, σοβαρές ζημιές σε υποδομές, δείτε βίντεο

Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και υποδομές - Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την ύδρευση, 15 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά

ζημιές σε κτίρια και βασικές υποδομές. Από τη δόνηση της Παρασκευής (9/10) κατέρρευσαν κτίσματα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της χώρας.



Παρά την έκταση των καταστροφών, μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν είχαν αναφερθεί νεκροί, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο EFE.







Στην ίδια πόλη, ένας από τους δύο πύργους του καθεδρικού ναού κατέρρευσε, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε σπίτια, εμπορικές επιχειρήσεις, εκκλησίες και άλλα δημόσια κτίρια.



Στην επαρχία Λος Σάντος, οι αναφορές κάνουν λόγο για κατοικίες που κατέρρευσαν και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ζημιές διαπιστώθηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής σε διάφορα σημεία της χώρας.





Δεκαπέντε μαθητές τραυματίστηκαν - Εκκενώθηκαν νοσοκομεία Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Παναμά (Sinaproc), τα οποία μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN, 15 μαθητές υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένα άτομο διασώθηκε από το δημοτικό εμπορικό κέντρο της Αγουαντούλθε.



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Στην πρωτεύουσα του Παναμά, τέσσερα συγκροτήματα κατοικιών παρουσίασαν περιορισμένες φθορές. Παράλληλα, νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο.





Το μέγεθος των καταστροφών που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά αποτυπώνεται σε νέα βίντεο, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις. Από τη δόνηση της Παρασκευής (9/10) κατέρρευσαν κτίσματα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης και σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της χώρας.Παρά την έκταση των καταστροφών, μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν είχαν αναφερθεί νεκροί, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο EFE.Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκεται η Πενονομέ, στην επαρχία Κοκλέ, όπου κατέρρευσαν ένα μικρό ξενοδοχείο και το κτίριο της τοπικής κυβερνητικής διοίκησης.Στην ίδια πόλη, ένας από τους δύο πύργους του καθεδρικού ναού κατέρρευσε, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε σπίτια, εμπορικές επιχειρήσεις, εκκλησίες και άλλα δημόσια κτίρια.Στην επαρχία Λος Σάντος, οι αναφορές κάνουν λόγο για κατοικίες που κατέρρευσαν και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ζημιές διαπιστώθηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής σε διάφορα σημεία της χώρας.Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Παναμά (Sinaproc), τα οποία μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN, 15 μαθητές υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένα άτομο διασώθηκε από το δημοτικό εμπορικό κέντρο της Αγουαντούλθε.Κατά τον αρχικό απολογισμό δεν υπήρχαν αναφορές για αγνοούμενους.Στην πρωτεύουσα του Παναμά, τέσσερα συγκροτήματα κατοικιών παρουσίασαν περιορισμένες φθορές. Παράλληλα, νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Αρχές αφορά την παροχή πόσιμου νερού.



Σύμφωνα με την πρώτη κυβερνητική ενημέρωση, σχεδόν όλες οι μονάδες ύδρευσης της χώρας παρουσίασαν κάποιου είδους δομική βλάβη.



Η εγκατάσταση Federico Guardia Conte, στην περιοχή Τσιλιμπρέ, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, λειτουργούσε μόλις στο 20% της δυναμικότητάς της, όπως μετέδωσαν το EFE και το TVN.



Το εθνικό ινστιτούτο ύδρευσης και αποχέτευσης (IDAAN) ανέφερε επιπλέον ότι ηλεκτρικές βλάβες που προκλήθηκαν από τον σεισμό επηρέασαν τη λειτουργία εγκαταστάσεων. Τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους, με στόχο να εκτιμήσουν τις ζημιές και να επαναφέρουν σταδιακά την υδροδότηση.





Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφηκαν επίσης στις επαρχίες Τσιρίκι, Ερέρα, Λος Σάντος, Βεραγκουάς και Κοκλέ. Οι εταιρείες ηλεκτροδότησης έχουν αρχίσει τις εργασίες αποκατάστασης, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών που επηρεάστηκαν.



Το επίκεντρο και οι διαφορετικές μετρήσεις για το μέγεθος του σεισμού Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:56 το μεσημέρι της Παρασκευής, τοπική ώρα.



Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 12 χιλιόμετρα από την περιοχή Τονόσι, στο νότιο τμήμα της χώρας, και περίπου 239 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,6 χιλιόμετρα.





Το USGS αναθεώρησε την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της δόνησης στα 7,7 Ρίχτερ, ενώ το Γεωεπιστημονικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Παναμά υπολόγισε τον σεισμό στα 7,2 Ρίχτερ.



Οι Αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές ύδρευσης, την ηλεκτροδότηση και την κατάσταση των κτιρίων στις περιοχές που δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα.