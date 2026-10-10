Εικόνες καταστροφής στον Παναμά μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ: Κατέρρευσαν κτίρια, σοβαρές ζημιές σε υποδομές, δείτε βίντεο
Εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και υποδομές - Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την ύδρευση, 15 μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά
Παρά την έκταση των καταστροφών, μέχρι το πρωί του Σαββάτου δεν είχαν αναφερθεί νεκροί, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που μετέδωσε το ισπανικό πρακτορείο EFE.
Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο βρίσκεται η Πενονομέ, στην επαρχία Κοκλέ, όπου κατέρρευσαν ένα μικρό ξενοδοχείο και το κτίριο της τοπικής κυβερνητικής διοίκησης.
Στην ίδια πόλη, ένας από τους δύο πύργους του καθεδρικού ναού κατέρρευσε, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε σπίτια, εμπορικές επιχειρήσεις, εκκλησίες και άλλα δημόσια κτίρια.
Στην επαρχία Λος Σάντος, οι αναφορές κάνουν λόγο για κατοικίες που κατέρρευσαν και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ζημιές διαπιστώθηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής σε διάφορα σημεία της χώρας.
A massive magnitude 7.7 earthquake struck Panama, shaking buildings more than 100 miles away and prompting evacuations, according to the U.S. Geological Survey.— CBS News (@CBSNews) October 9, 2026
Tremors were felt in Panama City, where buildings shook and people evacuated into the streets. https://t.co/46kFq5wpSV pic.twitter.com/jsr5g6uLDv
Δεκαπέντε μαθητές τραυματίστηκαν - Εκκενώθηκαν νοσοκομείαΣύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Παναμά (Sinaproc), τα οποία μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN, 15 μαθητές υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένα άτομο διασώθηκε από το δημοτικό εμπορικό κέντρο της Αγουαντούλθε.
Κατά τον αρχικό απολογισμό δεν υπήρχαν αναφορές για αγνοούμενους.
Στην πρωτεύουσα του Παναμά, τέσσερα συγκροτήματα κατοικιών παρουσίασαν περιορισμένες φθορές. Παράλληλα, νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο.
🇵🇦#AHORA - Terremoto en Panama— DatoWorld (@DatosAme24) October 9, 2026
Hotel colapsado, en Playa Venao.pic.twitter.com/mdQwqpdOaV
Σύμφωνα με την πρώτη κυβερνητική ενημέρωση, σχεδόν όλες οι μονάδες ύδρευσης της χώρας παρουσίασαν κάποιου είδους δομική βλάβη.
Η εγκατάσταση Federico Guardia Conte, στην περιοχή Τσιλιμπρέ, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, λειτουργούσε μόλις στο 20% της δυναμικότητάς της, όπως μετέδωσαν το EFE και το TVN.
Το εθνικό ινστιτούτο ύδρευσης και αποχέτευσης (IDAAN) ανέφερε επιπλέον ότι ηλεκτρικές βλάβες που προκλήθηκαν από τον σεισμό επηρέασαν τη λειτουργία εγκαταστάσεων. Τεχνικά συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους, με στόχο να εκτιμήσουν τις ζημιές και να επαναφέρουν σταδιακά την υδροδότηση.
🇵🇦 | M7,6 | URGENTE: Residencia del ex presidente de Panamá, colapsa tras fuerte terremoto. pic.twitter.com/wwUfNg4svU— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026
Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφηκαν επίσης στις επαρχίες Τσιρίκι, Ερέρα, Λος Σάντος, Βεραγκουάς και Κοκλέ. Οι εταιρείες ηλεκτροδότησης έχουν αρχίσει τις εργασίες αποκατάστασης, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο συνολικός αριθμός των καταναλωτών που επηρεάστηκαν.
Το επίκεντρο και οι διαφορετικές μετρήσεις για το μέγεθος του σεισμούΣύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:56 το μεσημέρι της Παρασκευής, τοπική ώρα.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 12 χιλιόμετρα από την περιοχή Τονόσι, στο νότιο τμήμα της χώρας, και περίπου 239 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,6 χιλιόμετρα.
NEW: Footage shows water spilling from a swimming pool in Panama after a powerful earthquake pic.twitter.com/LAUZqf1N1d— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 9, 2026
Το USGS αναθεώρησε την αρχική εκτίμησή του για το μέγεθος της δόνησης στα 7,7 Ρίχτερ, ενώ το Γεωεπιστημονικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Παναμά υπολόγισε τον σεισμό στα 7,2 Ρίχτερ.
Οι Αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές ύδρευσης, την ηλεκτροδότηση και την κατάσταση των κτιρίων στις περιοχές που δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα.
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