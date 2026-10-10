Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά: Κατέρρευσαν κτίρια και δρόμοι, κανονικά λειτουργεί η Διώρυγα και το διεθνές αεροδρόμιο

Κανονικά λειτουργεί η Διώρυγα του Παναμά – Σε εξέλιξη οι επιθεωρήσεις

Κανονικά λειτουργεί και το διεθνές αεροδρόμιο Τοκουμέν

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ κινητοποιούν πόρους και προσωπικό για να βοηθήσουν

Προειδοποίηση των αρχών για τους μετασεισμούς και τις ψευδείς προβλέψεις

Παρά τις σοβαρές επιπτώσεις του σεισμού σε άλλες περιοχές της χώρας, η Διώρυγα του Παναμά εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς διακοπή, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.Η Διώρυγα, που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές παγκοσμίως και έχει καθοριστικό ρόλο στη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των δύο ωκεανών.Η διαχειρίστρια της Διώρυγας, Ίλια Μαρότα, γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά, παρά την ισχυρή σεισμική δόνηση.«Έχουν θεσπιστεί πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και οι επιθεωρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ασφάλεια παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας», ανέφερε η αξιωματούχος.Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν ελέγχους στις υποδομές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί ζημιές από τον σεισμό ή τους μετασεισμούς.Η Αρχή της Διώρυγας διευκρίνισε επίσης ότι δεν επιβεβαιώθηκαν αναφορές περί ζημιών στις πύλες των εγκαταστάσεων της Αγούα Κλάρα, διαβεβαιώνοντας ότι η διέλευση των πλοίων διεξάγεται κανονικά.Στην επαναλειτουργία του προχώρησε την Παρασκευή (9 Οκτωβρίου) και το Διεθνές Αεροδρόμιο Τοκουμέν του Παναμά, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν προκληθεί ζημιές από τον ισχυρό σεισμό.Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου, οι επιθεωρήσεις έδειξαν ότι δεν υπήρξαν σημαντικές φθορές που να εμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του, επιτρέποντας την επανέναρξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων.«Πριν από την επανέναρξη, επιθεωρήθηκαν οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, οι τροχόδρομοι, οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και ο πύργος ελέγχου και δεν αναφέρθηκαν ζημιές που θα εμπόδιζαν την επανέναρξη των εργασιών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του αεροδρομίου.Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί στη διατήρηση της κανονικής λειτουργίας της Διώρυγας του Παναμά, καθώς δύο κρίσιμες υποδομές για τις διεθνείς μεταφορές και το εμπόριο εξακολουθούν να εξυπηρετούν τις δραστηριότητές τους, παρά τις καταστροφές που προκάλεσε ο σεισμός σε άλλες περιοχές της χώρας.Την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Παναμά εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοινώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προχωρά στην κινητοποίηση πόρων και προσωπικού για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε: «Παρακολουθώ στενά τις αναφορές για τον σεισμό στο νότιο Παναμά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό του λαού του Παναμά».Ο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι η κινητοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών πραγματοποιείται έπειτα από σχετικό αίτημα της κυβέρνησης της κεντροαμερικανικής χώρας.«Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Παναμά, το υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί γρήγορα πόρους και προσωπικό για την παροχή βοήθειας», πρόσθεσε.Παράλληλα, υπενθύμισε στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στον Παναμά ότι μπορούν να ζητήσουν προξενική συνδρομή σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, εφόσον αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας.Την ανάγκη διατήρησης της ψυχραιμίας υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας του Παναμά (Sinaproc), Όμαρ Σμιθ Γκαγιάρντο, καθώς η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει μετασεισμικές δονήσεις.Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα εκείνες που επιχειρούν να προβλέψουν νέους ισχυρούς σεισμούς.«Δεν πρέπει να δίνουμε προσοχή σε αυτές τις προβλέψεις για σεισμούς που θα συμβούν τη νύχτα. Αυτό είναι ένα πράγμα, ας πούμε, πρώτον, ότι είναι ψευδές, και δεύτερον, ότι δημιουργεί περισσότερο άγχος. Οι σεισμοί δεν μπορούν να προβλεφθούν. Δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη αυτήν την τεχνολογία», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της Sinaproc στην πλατφόρμα X.Ο Γκαγιάρντο επέμεινε ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, αποφεύγοντας τη διάδοση φημών που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητο πανικό.«Η διατήρηση της ψυχραιμίας είναι η προτεραιότητα», τόνισε.Η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη, με δεκάδες δονήσεις να έχουν καταγραφεί μετά τον κύριο σεισμό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις στις πληγείσες περιοχές και την αποτίμηση των ζημιών