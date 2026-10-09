«Η γη ακόμα κουνιέται, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο»: Έλληνας κάτοικος του Παναμά περιγράφει πώς έζησε τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ
«Η γη ακόμα κουνιέται, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο»: Έλληνας κάτοικος του Παναμά περιγράφει πώς έζησε τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ
Όπως αναφέρει ο 41χρονος Δημήτρης Κοσμάς που ζει κι εργάζεται στην Πόλη του Παναμά, το επίκεντρο του σεισμού είναι σε πόλη στο κέντρο της χώρας, ενώ όπως λέει προς το παρόν δεν γνωρίζουν κάτι για θύματα
«Η γη ακόμα κουνιέται, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ένα Έλληνας κάτοικος της Πόλης του Παναμά όσα συνέβησαν με τον ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σήμανε συναγερμό νωρίτερα στην χώρα της Κεντρικής Αμερικής.
«Είμαστε όλοι καλά, είμαι 41 ετών και πρώτη φορά είδα αυτό που είδα σήμερα. Την ώρα που όλοι ηταν δουλειά κατά τη μια τοπική ώρα αρχίζει ο σεισμός. Εγώ ήμουν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου στο γραφείο μου. όλοι πηγαμε απο τις σκάλες να κατέβουμε. Όλος ο κόσμος ήρεμα βγήκε από τις πολυκατοικίες», δήλωσε αρχικά στο MEGA ο Δημήτρης Κοσμάς, που ζει κι εργάζεται στην πρωτεύουσα του Παναμά.
Μάλιστα, όπως λέει το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε μια μικρή πόλη 3 ώρες απο την πόλη του Παναμα. «Το νιωσαμε πολύ δυνατά κι εδώ, αλλά υπάρχουν μεγάλες ζημιές λένε εκεί που έγινε ο σεισμός. Η πόλη λέγεται Ερέρα, στον χάρτη είναι στο κέντρο του Παναμά», λέει χαρακτηριστικά.
«Δεν γνωρίζουμε για νεκρούς, ακόμα έχει μετασεισμούς, η γη κουνιέται ακόμα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αλλά γνωρίζω ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, όμως δεν έχουμε ακόυσει κάτι για νεκρούς», δηλώνει.
Για το πώς αντέδρασε εκείνη τη στιγμή, ο κ. Κοσμάς αποκάλυψε ότι αμέσως είπε στους συναδέλφους του να φύγουν από το κτίριο, με ηρεμία.
«Μας έδωσαν την άδεια να επιστρέψουμε στα κτίρια, αλλά είμαι στον δρόμο για να συναντήσω την οικογένειά μου. Περιμένουμε τι θα μας πουν οι Αρχές για το αν μπορούμε ή όχι να μείνουμε στα σπίτια μας απόψε», τόνισε ερωτώμενος για το αν έχουν το «πράσινο φως» για να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή όχι.
Νωρίτερα, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) έδινε ως αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού τα 8 Ρίχτερ, ωστόσο σύμφωνα με δεύτερη αναθεωρημένη εκτίμηση το μέγεθος ήταν 7,7 Ρίχτερ. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ.
Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά «επικίνδυνα» παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε επίσης η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
«Είμαστε όλοι καλά, είμαι 41 ετών και πρώτη φορά είδα αυτό που είδα σήμερα. Την ώρα που όλοι ηταν δουλειά κατά τη μια τοπική ώρα αρχίζει ο σεισμός. Εγώ ήμουν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου στο γραφείο μου. όλοι πηγαμε απο τις σκάλες να κατέβουμε. Όλος ο κόσμος ήρεμα βγήκε από τις πολυκατοικίες», δήλωσε αρχικά στο MEGA ο Δημήτρης Κοσμάς, που ζει κι εργάζεται στην πρωτεύουσα του Παναμά.
Μάλιστα, όπως λέει το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε μια μικρή πόλη 3 ώρες απο την πόλη του Παναμα. «Το νιωσαμε πολύ δυνατά κι εδώ, αλλά υπάρχουν μεγάλες ζημιές λένε εκεί που έγινε ο σεισμός. Η πόλη λέγεται Ερέρα, στον χάρτη είναι στο κέντρο του Παναμά», λέει χαρακτηριστικά.
«Δεν γνωρίζουμε για νεκρούς, ακόμα έχει μετασεισμούς, η γη κουνιέται ακόμα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, αλλά γνωρίζω ότι κάποια ξενοδοχεία έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, όμως δεν έχουμε ακόυσει κάτι για νεκρούς», δηλώνει.
Για το πώς αντέδρασε εκείνη τη στιγμή, ο κ. Κοσμάς αποκάλυψε ότι αμέσως είπε στους συναδέλφους του να φύγουν από το κτίριο, με ηρεμία.
«Μας έδωσαν την άδεια να επιστρέψουμε στα κτίρια, αλλά είμαι στον δρόμο για να συναντήσω την οικογένειά μου. Περιμένουμε τι θα μας πουν οι Αρχές για το αν μπορούμε ή όχι να μείνουμε στα σπίτια μας απόψε», τόνισε ερωτώμενος για το αν έχουν το «πράσινο φως» για να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή όχι.
Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι
Νωρίτερα, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) έδινε ως αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού τα 8 Ρίχτερ, ωστόσο σύμφωνα με δεύτερη αναθεωρημένη εκτίμηση το μέγεθος ήταν 7,7 Ρίχτερ. Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ.
Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά «επικίνδυνα» παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της κεντρικής Αμερικής στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες τρεις ώρες. Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε επίσης η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
primeras imagenes de los daños del terremoto de panama #earthquake #Terremoto #panama #sismo #temblor https://t.co/zpymnIyo9j— Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 9, 2026
Más imágenes de las evacuaciones en Costa del Este, ciudad de Panamá. https://t.co/eO7WZTksTC— La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026
En San Francisco Ciudad de Panamá, el terremoto se sintió tan fuerte que los edificios ondulaban a tal punto que el agua de las piscinas se desbordaba como lo muestro en el video que tomé desde mi casa. https://t.co/T1QsMF2uuR— BVMG (@mwbv824) October 9, 2026
Το αμερικανικό κέντρο ανέφερε επίσης ότι υπάρχει απειλή για τσουνάμι ακόμη και στη Χαβάη.
Δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, ο κόσμος εκκένωσε κτίρια ενώ αρκετοί ανάρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη στιγμή της δόνησης αλλά και από όσα ακολούθησαν.
Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα στον Παναμά.
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