«Η γη ακόμα κουνιέται, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο»: Έλληνας κάτοικος του Παναμά περιγράφει πώς έζησε τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

primeras imagenes de los daños del terremoto de panama #earthquake #Terremoto #panama #sismo #temblor https://t.co/zpymnIyo9j — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 9, 2026

Más imágenes de las evacuaciones en Costa del Este, ciudad de Panamá. https://t.co/eO7WZTksTC — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

En San Francisco Ciudad de Panamá, el terremoto se sintió tan fuerte que los edificios ondulaban a tal punto que el agua de las piscinas se desbordaba como lo muestro en el video que tomé desde mi casa. https://t.co/T1QsMF2uuR — BVMG (@mwbv824) October 9, 2026

Το αμερικανικό κέντρο ανέφερε επίσης ότι υπάρχει απειλή για τσουνάμι ακόμη και στη Χαβάη.Δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, ο κόσμος εκκένωσε κτίρια ενώ αρκετοί ανάρτησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη στιγμή της δόνησης αλλά και από όσα ακολούθησαν.Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα στον Παναμά.