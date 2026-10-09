Συνελήφθη στο Μαυροβούνιο ο Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ «Rybar», θερμός υποστηρικτής του πολέμου κατά της Ουκρανίας

Ο Μιχαήλ Ζβίντσουκ συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη τρεις Ρώσους με την κατηγορία της διάδοσης «ρωσικής επιρροής» - Αργότερα όλοι απελάθηκαν





Ο Μιχαήλ Ζβίντσουκ συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του Βαλέρια και ακόμη τρεις Ρώσους από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας στο παραθαλάσσιο θέρετρο Ρισάν, με την κατηγορία της διάδοσης «ρωσικής επιρροής».



όλοι απελάθηκαν.



Το «Ρίμπαρ» —ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά ιστολόγια για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια συνδρομητές— δημοσίευσε μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι ο Ζβίντσουκ και οι υπόλοιποι συλληφθέντες βρίσκονταν νόμιμα στη χώρα και σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα σε μοναστήρι.





«Προς το παρόν, η ομάδα του έργου βρίσκεται σε επαφή με το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προσπαθεί να επιλύσει την κατάσταση. Δεδομένου ότι δεν υπήρξαν παραβιάσεις της τοπικής νομοθεσίας, αναμένουμε την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων», έγραψε το «Rybar» .



Κλείσιμο



«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που απαιτούν να εξεταστεί προσεκτικά κάθε στοιχείο και να εξεταστεί κάθε σύνδεση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο», έγραψε.



«Το μήνυμα μετά την επιτυχημένη επιχείρηση της σημερινής ημέρας, κατά την οποία συνελήφθη ο επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών Rybar, είναι σαφές… Το Μαυροβούνιο προστατεύει τα συμφέροντά του και κανείς δεν θα θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό μας μέλλον», πρόσθεσε.



Ο επικεφαλής του ρωσικού πολεμικού ιστολογίου «Rybar» συνελήφθη στο Μαυροβούνιο, έπειτα από προειδοποιήσεις για απόπειρες αποσταθεροποίησης της χώρας, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της.συνελήφθηαπό την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας στο παραθαλάσσιο θέρετρο Ρισάν, με την κατηγορία της διάδοσης «ρωσικής επιρροής».Λίγο μετά τη σύλληψή τουςΤο «Ρίμπαρ» —ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά ιστολόγια για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια συνδρομητές— δημοσίευσε μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι ο Ζβίντσουκ και οι υπόλοιποι συλληφθέντες βρίσκονταν νόμιμα στη χώρα και σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα σε μοναστήρι.«Προς το παρόν, η ομάδα του έργου βρίσκεται σε επαφή με το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προσπαθεί να επιλύσει την κατάσταση. Δεδομένου ότι δεν υπήρξαν παραβιάσεις της τοπικής νομοθεσίας, αναμένουμε την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων», έγραψε το «Rybar» .Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, Μίλοϊκο Σπάιτς, σε ανάρτηση του στο X, με την οποία επιβεβαίωνε τη σύλληψη του Ζβίντσουκ, ανέφερε ότι ακολούθησε προειδοποιήσεις ότι η χώρα θα αντιμετώπιζε προσπάθειες αποσταθεροποίησής της και υβριδικό πόλεμο — πράξεις που δεν φτάνουν στο επίπεδο άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης.«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που απαιτούν να εξεταστεί προσεκτικά κάθε στοιχείο και να εξεταστεί κάθε σύνδεση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο», έγραψε.«Το μήνυμα μετά την επιτυχημένη επιχείρηση της σημερινής ημέρας, κατά την οποία συνελήφθη ο επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών Rybar, είναι σαφές… Το Μαυροβούνιο προστατεύει τα συμφέροντά του και κανείς δεν θα θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό μας μέλλον», πρόσθεσε.



Κακές οι σχέσεις Ρωσίας και Μαυροβουνίου Το Μαυροβούνιο έχει από καιρό τεταμένες σχέσεις με τη Μόσχα. Το 2016, οι Αρχές της χώρας κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι συνωμοτούσε με μια ομάδα Σέρβων υπερεθνικιστών για να οργανώσει πραξικόπημα, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.



Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η μικρή δημοκρατία της Αδριατικής εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2017.



Το Μαυροβούνιο, υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, απαγόρευσε τα κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης και απέλασε Ρώσους διπλωμάτες με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ως αντίποινα, η Μόσχα το κήρυξε εχθρικό κράτος.



Οι ρωσικοί στρατιωτικοί μπλόγκερ έχουν λειτουργήσει ως υποστηρικτές του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ κατά καιρούς έχουν επικρίνει τους Ρώσους στρατιωτικούς ηγέτες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον πόλεμο.



Τον Οκτώβριο του 2024, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσφερε αμοιβή ύψους έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην ταυτοποίηση 19 ατόμων που εμπλέκονταν στη διαχείριση καναλιών κοινωνικών μέσων υπό την ηγεσία του «Rybar» , αναφέροντας ότι είχαν προωθήσει τα πολιτικά συμφέροντα της Ρωσίας στις ΗΠΑ εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2024.



«Το Ρίμπαρ προσπάθησε να προωθήσει την κοινωνική διαίρεση, να υποδαυλίσει κομματικές και φυλετικές διαμάχες και να ενθαρρύνει το μίσος και τη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το πρόγραμμα «Rewards for Justice» του υπουργείου Εξωτερικών.