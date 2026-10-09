Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Συνελήφθη στο Μαυροβούνιο ο Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ «Rybar», θερμός υποστηρικτής του πολέμου κατά της Ουκρανίας
Ο Μιχαήλ Ζβίντσουκ συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και ακόμη τρεις Ρώσους με την κατηγορία της διάδοσης «ρωσικής επιρροής» - Αργότερα όλοι απελάθηκαν
Ο Μιχαήλ Ζβίντσουκ συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του Βαλέρια και ακόμη τρεις Ρώσους από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφαλείας στο παραθαλάσσιο θέρετρο Ρισάν, με την κατηγορία της διάδοσης «ρωσικής επιρροής».
Λίγο μετά τη σύλληψή τους όλοι απελάθηκαν.
Το «Ρίμπαρ» —ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά ιστολόγια για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια συνδρομητές— δημοσίευσε μήνυμα στο οποίο ανέφερε ότι ο Ζβίντσουκ και οι υπόλοιποι συλληφθέντες βρίσκονταν νόμιμα στη χώρα και σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα σε μοναστήρι.
Before his arrest in Montenegro, Rybar founder Mikhail Zvinchuk boasted on social media about circumventing a travel ban imposed on him under EU sanctions.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 9, 2026
He claimed he had entered the country because a border guard had searched all his pockets but forgotten to check the… https://t.co/qJYY5Tn26R pic.twitter.com/xy31DowQgz
Just yesterday, Rybar founder Mikhail Zvinchuk was broadcasting live from Montenegro, joking that the country was crying over plans to introduce visas for Russians, such was the unusually heavy rain.— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) October 9, 2026
He also claimed that Russians subject to EU sanctions were already being… https://t.co/oafbHwtzD5 pic.twitter.com/Of30NZapGM
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, Μίλοϊκο Σπάιτς, σε ανάρτηση του στο X, με την οποία επιβεβαίωνε τη σύλληψη του Ζβίντσουκ, ανέφερε ότι ακολούθησε προειδοποιήσεις ότι η χώρα θα αντιμετώπιζε προσπάθειες αποσταθεροποίησής της και υβριδικό πόλεμο — πράξεις που δεν φτάνουν στο επίπεδο άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης.
«Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που απαιτούν να εξεταστεί προσεκτικά κάθε στοιχείο και να εξεταστεί κάθε σύνδεση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο», έγραψε.
«Το μήνυμα μετά την επιτυχημένη επιχείρηση της σημερινής ημέρας, κατά την οποία συνελήφθη ο επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών Rybar, είναι σαφές… Το Μαυροβούνιο προστατεύει τα συμφέροντά του και κανείς δεν θα θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό μας μέλλον», πρόσθεσε.
Upozoravali smo da pokušaji hibridnog djelovanja i destabilizacije Crne Gore neumorno prate naš evropski put.— Milojko Spajić (@MickeySpajic) October 9, 2026
Ovo nije trenutak za ishitrene izjave, ali ni za naivne zaključke. Postoje ozbiljne indicije koje zahtijevaju da se svaki trag pažljivo ispita i svaka veza sagleda u…
Κακές οι σχέσεις Ρωσίας και ΜαυροβουνίουΤο Μαυροβούνιο έχει από καιρό τεταμένες σχέσεις με τη Μόσχα. Το 2016, οι Αρχές της χώρας κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι συνωμοτούσε με μια ομάδα Σέρβων υπερεθνικιστών για να οργανώσει πραξικόπημα, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνήθηκε.
Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η μικρή δημοκρατία της Αδριατικής εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2017.
Το Μαυροβούνιο, υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, απαγόρευσε τα κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης και απέλασε Ρώσους διπλωμάτες με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ως αντίποινα, η Μόσχα το κήρυξε εχθρικό κράτος.
Οι ρωσικοί στρατιωτικοί μπλόγκερ έχουν λειτουργήσει ως υποστηρικτές του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ κατά καιρούς έχουν επικρίνει τους Ρώσους στρατιωτικούς ηγέτες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον πόλεμο.
Τον Οκτώβριο του 2024, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσφερε αμοιβή ύψους έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην ταυτοποίηση 19 ατόμων που εμπλέκονταν στη διαχείριση καναλιών κοινωνικών μέσων υπό την ηγεσία του «Rybar» , αναφέροντας ότι είχαν προωθήσει τα πολιτικά συμφέροντα της Ρωσίας στις ΗΠΑ εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2024.
«Το Ρίμπαρ προσπάθησε να προωθήσει την κοινωνική διαίρεση, να υποδαυλίσει κομματικές και φυλετικές διαμάχες και να ενθαρρύνει το μίσος και τη βία στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το πρόγραμμα «Rewards for Justice» του υπουργείου Εξωτερικών.
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