Η Ουκρανία θα χρειαστεί, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Όπως ενημέρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος τους κορυφαίους περιφερειακούς αξιωματούχους του, η κυβέρνηση της Ουκρανίας είχε ήδη εξασφαλίσει δεσμεύσεις ύψους περίπου 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2027 και διεξάγει συνομιλίες σχετικά με το πού θα εξασφαλίσει τα υπόλοιπα 25 δισεκατομμύρια ευρώ.Με τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας να βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με πολεμικές δαπάνες που εκτοξεύονται στα ύψη και εξαρτάται από τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη των δυτικών συμμάχων της για να μπορέσει να συνεχίσει να πολεμάει.Η ΕΕ αποτελεί πλέον τον κύριο οικονομικό υποστηρικτή της Ουκρανίας και την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ένα σχέδιο για τη λήψη δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας της Ουκρανίας και των πολεμικών της προσπαθειών.Άλλα 45 δισεκατομμύρια ευρώ αποτελούν μέρος της χρηματοδότησης ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και έχει προγραμματιστεί για το τρέχον και το επόμενο έτος.«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει έναν τρόπο για την εξασφάλιση αυτής της χρηματοδότησης και τώρα εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα την υποστηρίξει», δήλωσε ο Ζελένσκι.«Πρέπει να βρούμε άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.