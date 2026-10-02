Με εξαρτήματα από Κίνα «χτίζουν» οι Χούθι πυραύλους και drones: Τι αποκάλυψε έρευνα σε εμπορεύματα στην Υεμένη

Εξαρτήματα για drones, πυραύλους και υπόγειες εγκαταστάσεις

Η κινεζική διάσταση

Από τα εμπορικά δίκτυα στα οπλικά συστήματα

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης συστήματα ελέγχου, εξοπλισμό εκτόξευσης και κινητήρες δύο κυλίνδρων που χρησιμοποιούνται σε drones.Στο φορτίο υπήρχαν ακόμη μηχανήματα διάνοιξης και εξαερισμού, τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή υπόγειων σηράγγων.ανέφερε ότι τα εξαρτήματα αποτελούσαν «μια πλήρη δομή πυραύλου κατανεμημένη σε τρία εμπορευματοκιβώτια», ενώ οι αρχές του Άντεν υποστηρίζουν ότι τα εξαρτήματα είχαν μοιραστεί σκόπιμα σε διαφορετικά κοντέινερ ώστε να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες και πρόσωπα που κατηγορούνται ότι προμηθεύουν το Ιράν και τους συμμάχους του με ευαίσθητα εξαρτήματα διπλής χρήσης.Σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι πάνω από το 70% των απαγορευμένων ή περιορισμένων εξαρτημάτων διπλής χρήσης που κατασχέθηκαν στην Υεμένη από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026 προέρχονταν από την Κίνα.Το Πεκίνο απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «», και υποστήριξε ότι η συνεργασία του με το Ιράν είναι νόμιμη βάσει του διεθνούς δικαίου.Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, εφαρμόζει τις αποφάσεις του Οργανισμού και τηρεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις.Οι Χούθι φαίνεται πως αξιοποίησαν, για τα εξαρτήματα και τα υλικά που χρειάζονταν, εμπορικά δίκτυα που είχαν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια από Υεμενίτες εμπόρους στην Κίνα.Μετά τον εμφύλιο πόλεμο στην Υεμένη και την κατάληψη της Σαναά από τους Χούθι το 2014, οι οικονομικές σχέσεις με την Κίνα ενισχύθηκαν. Έμποροι που γνώριζαν τα κινεζικά εργοστάσια και τους μεσάζοντες φέρονται να δημιούργησαν ένα δίκτυο μέσω του οποίου μπορούσαν να προμηθεύονται κινητήρες, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και άλλα υλικά.«Ένας κινητήρας μπορούσε να αγοραστεί από έναν προμηθευτή, ηλεκτρονικά εξαρτήματα από έναν άλλο και σύντομα ολόκληρα οπλικά συστήματα συσκευάζονταν μαζί με κοινά εμπορεύματα ώστε να αποφεύγονται οι κυρώσεις», αναφέρει η έρευνα.Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλά από τα εξαρτήματα μπορούν να αγοραστούν ακόμη και μέσω μεγάλων κινεζικών ηλεκτρονικών marketplaces.δήλωσε χαρακτηριστικά οτοποθετήθηκε για το θέμα, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι απαγορεύει την πώληση στρατιωτικών drones και ειδών διπλής χρήσης στις πλατφόρμες της και εφαρμόζει πολιτικές για την αποτροπή παράνομης χρήσης πολιτικών προϊόντων. Ωστόσο, η εύκολη διαθεσιμότητα τέτοιων υλικών δείχνει, σύμφωνα με τους ειδικούς, πόσο δύσκολος είναι ο έλεγχος των εξαρτημάτων που μπορούν να μετατραπούν σε στρατιωτική τεχνολογία.