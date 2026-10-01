Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Φρίκη στη Βόρεια Ουαλία: Ξεβράστηκε σε ακτή σορός μωρού, η αστυνομία λέει ότι μπορεί να βρισκόταν στο νερό εβδομάδες
Φρίκη στη Βόρεια Ουαλία: Ξεβράστηκε σε ακτή σορός μωρού, η αστυνομία λέει ότι μπορεί να βρισκόταν στο νερό εβδομάδες
Οι ντετέκτιβ αναζητούν τη μητέρα του βρέφους - Ο επιθεωρητής Λίνος Ντέιβις δήλωσε: Κατανοούμε ότι η μητέρα μπορεί να φοβάται να εμφανιστεί, αλλά την παροτρύνουμε να επικοινωνήσει μαζί μας
Η σορός ενός βρέφους ενδέχεται να βρισκόταν στο νερό για εβδομάδες, σύμφωνα με την αστυνομία, αφού βρέθηκε σε ακτή της Βόρειας Ουαλίας.
Τα λείψανα εντοπίστηκαν την Κυριακή από πολίτη στο Μπάνγκορ, στο Γκουίνεντ, και οι αστυνομικοί πραγματοποιούν πλέον έρευνες πόρτα-πόρτα στην περιοχή, σύμφωνα με το Skynews.
Οι ντετέκτιβ συνεχίζουν να αναζητούν τη μητέρα του βρέφους, τα λείψανα του οποίου βρέθηκαν από πολίτη στο Μπάνγκορ την Κυριακή. Η νεκροψία έδειξε ότι το μωρό ήταν κορίτσι. Η Αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω εξετάσεις.
Ο επιθεωρητής Λίνος Ντέιβις δήλωσε: «Κατανοούμε ότι η μητέρα μπορεί να φοβάται να εμφανιστεί, αλλά την παροτρύνουμε να επικοινωνήσει μαζί μας.
«Θα ήθελα να την διαβεβαιώσω ότι η ευημερία και η ασφάλειά της αποτελούν τη μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Όποιος ανησυχεί για κάποιο κορίτσι ή γυναίκα που πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν έγκυος ή της οποίας η συμπεριφορά ήταν ασυνήθιστη ή διαφορετική από το συνηθισμένο τους τελευταίους μήνες —συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης από φίλους, την οικογένεια ή τον κοινωνικό της κύκλο— παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας».
Οι αξιωματικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το σημείο από το οποίο το μωρό μπήκε στο νερό και λαμβάνουν συμβουλές από ωκεανογράφους σχετικά με τα θαλάσσια ρεύματα.
Έρευνες πόρτα-πόρτα πραγματοποιούνται στην περιοχή όπου βρέθηκε η σορός του μωρού — μια βραχώδης και λασπώδης ακτή στα Στενά του Μενάι, απέναντι από το νησί Άνγκλεσι (Ynys Môn) και δίπλα σε δασώδη περιοχή και πάρκο.
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας δήλωσε ότι, μετά την έκκληση που απευθύνθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η αστυνομία έλαβε αρκετές κλήσεις από πολίτες.
Απευθυνόμενη προσωπικά στη μητέρα, η διευθύντρια μαιευτικής και γυναικείων υπηρεσιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Betsi Cadwaladr, Φιόνα Ζιρό, απηύθυνε νέα έκκληση, λέγοντας:
«Μπορεί να αισθάνεστε ότι δεν έχετε πού να απευθυνθείτε ή ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε σε κανέναν για ό,τι έχει συμβεί. Παρακαλώ, μην αισθάνεστε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση μόνη σας».
«Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του μωρού σας, αλλά αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να σας εντοπίσουμε, να βεβαιωθούμε ότι είστε ασφαλής και να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα και υποστήριξη χρειάζεστε».
Τα λείψανα εντοπίστηκαν την Κυριακή από πολίτη στο Μπάνγκορ, στο Γκουίνεντ, και οι αστυνομικοί πραγματοποιούν πλέον έρευνες πόρτα-πόρτα στην περιοχή, σύμφωνα με το Skynews.
Οι ντετέκτιβ συνεχίζουν να αναζητούν τη μητέρα του βρέφους, τα λείψανα του οποίου βρέθηκαν από πολίτη στο Μπάνγκορ την Κυριακή. Η νεκροψία έδειξε ότι το μωρό ήταν κορίτσι. Η Αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω εξετάσεις.
Body of baby girl may have been in the water for weeks, police say https://t.co/JfhHDbuTdB— BBC News (UK) (@BBCNews) October 1, 2026
Ο επιθεωρητής Λίνος Ντέιβις δήλωσε: «Κατανοούμε ότι η μητέρα μπορεί να φοβάται να εμφανιστεί, αλλά την παροτρύνουμε να επικοινωνήσει μαζί μας.
«Θα ήθελα να την διαβεβαιώσω ότι η ευημερία και η ασφάλειά της αποτελούν τη μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Όποιος ανησυχεί για κάποιο κορίτσι ή γυναίκα που πιστεύετε ότι μπορεί να ήταν έγκυος ή της οποίας η συμπεριφορά ήταν ασυνήθιστη ή διαφορετική από το συνηθισμένο τους τελευταίους μήνες —συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης από φίλους, την οικογένεια ή τον κοινωνικό της κύκλο— παρακαλείται να επικοινωνήσει μαζί μας».
Οι αξιωματικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το σημείο από το οποίο το μωρό μπήκε στο νερό και λαμβάνουν συμβουλές από ωκεανογράφους σχετικά με τα θαλάσσια ρεύματα.
Έρευνες πόρτα-πόρτα πραγματοποιούνται στην περιοχή όπου βρέθηκε η σορός του μωρού — μια βραχώδης και λασπώδης ακτή στα Στενά του Μενάι, απέναντι από το νησί Άνγκλεσι (Ynys Môn) και δίπλα σε δασώδη περιοχή και πάρκο.
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας της Βόρειας Ουαλίας δήλωσε ότι, μετά την έκκληση που απευθύνθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η αστυνομία έλαβε αρκετές κλήσεις από πολίτες.
Απευθυνόμενη προσωπικά στη μητέρα, η διευθύντρια μαιευτικής και γυναικείων υπηρεσιών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Betsi Cadwaladr, Φιόνα Ζιρό, απηύθυνε νέα έκκληση, λέγοντας:
«Μπορεί να αισθάνεστε ότι δεν έχετε πού να απευθυνθείτε ή ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε σε κανέναν για ό,τι έχει συμβεί. Παρακαλώ, μην αισθάνεστε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση μόνη σας».
«Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του μωρού σας, αλλά αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να σας εντοπίσουμε, να βεβαιωθούμε ότι είστε ασφαλής και να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε οποιαδήποτε ιατρική φροντίδα και υποστήριξη χρειάζεστε».
«Σας ζητώ προσωπικά, παρακαλώ κάντε το πρώτο βήμα και επικοινωνήστε μαζί μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν».
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