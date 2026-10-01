Φρίκη στη Βόρεια Ουαλία: Ξεβράστηκε σε ακτή σορός μωρού, η αστυνομία λέει ότι μπορεί να βρισκόταν στο νερό εβδομάδες

Οι ντετέκτιβ αναζητούν τη μητέρα του βρέφους - Ο επιθεωρητής Λίνος Ντέιβις δήλωσε: Κατανοούμε ότι η μητέρα μπορεί να φοβάται να εμφανιστεί, αλλά την παροτρύνουμε να επικοινωνήσει μαζί μας