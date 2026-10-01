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Επένδυση 10 δισ. δολαρίων της TotalEnergies στην Αργεντινή - Συνομιλίες Μακρόν και Μιλέι για τα κρίσιμα ορυκτά
ΚΟΣΜΟΣ
TotalEnergies Εμανουέλ Μακρόν Χαβιέρ Μιλέι

Επένδυση 10 δισ. δολαρίων της TotalEnergies στην Αργεντινή - Συνομιλίες Μακρόν και Μιλέι για τα κρίσιμα ορυκτά

Η Γαλλία, έβδομος σε μέγεθος επενδυτής στην Αργεντινή, έχει ήδη παρουσία στη χώρα στα ορυχεία με τον όμιλο Eramet  - «Είναι επείγουσα ανάγκη» για την Ευρώπη να κάνει περισσότερα, δηλώνει το Μέγαρο των Ηλυσίων

Επένδυση 10 δισ. δολαρίων της TotalEnergies στην Αργεντινή - Συνομιλίες Μακρόν και Μιλέι για τα κρίσιμα ορυκτά
Ο γαλλικός κολοσσός πετρελαίου και φυσικού αερίου TotalEnergies θα επενδύσει περίπου δέκα δισεκατομμύρια δολάρια στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, σε τρία ήδη υφιστάμενα έργα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλός του Πατρίκ Πουγιανέ με την ευκαιρία της επίσκεψης του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στο Παρίσι.

"Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι έχουμε μια επένδυση κοντά 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μπροστά μας στην Αργεντινή", δήλωσε ο Πατρίκ Πουγιανέ. Ο όμιλος είναι ο πρώτος διεθνής παραγωγός φυσικού αερίου σε αυτή τη νοτιοαμερικανική χώρα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται σήμερα τον ομόλογό του της Αργεντινής, τον υπερφιλέλευθερο Χαβιέρ Μιλέι, για την ενίσχυση των σχέσεων με τη "σημαντική" αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής, κυρίως στα κρίσιμης σημασίας μεταλλεύματα παρά τις ουσιαστικές διαφορές για την πολυμέρεια και την Ευρώπη.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στις 18.30 (τοπική ώρα) στο Ελιζέ για διμερή συνάντηση έπειτα από μια συνάντηση με γαλλικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται ήδη στην Αργεντινή ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, διευκρίνισε το Ελιζέ.

Ο Χαβιέρ Μιλέι, ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, θα βρίσκεται στη Γαλλία έως το Σάββατο, στο πλαίσιο της "Argentina Week", μια συνάντηση για την προσέλκυση ευρωπαϊκών επενδύσεων στη χώρα του.

Θα του αποδοθούν επίσης στρατιωτικές τιμές στο Μέγαρο των Απομάχων κατά την "επίσημη επίσκεψη", όπως τη χαρακτηρίζει το Ελιζέ.

Ο Μακρόν, που είχε επισκεφθεί τον Μιλέι το 2024, προτίθεται να "εξασφαλισει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τα συμφέροντα της Γαλλίας σε αυτή τη σημαντική χώρα στη Λατινική Αμερική", "κυρίως για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις" και τα "κρίσιμα μεταλλεύματα, λίθιο και χαλκό", υπογραμμίζει σύμβουλος της γαλλικής προεδρίας.

Η Γαλλία, έβδομος σε μέγεθος επενδυτής στην Αργεντινή, έχει ήδη παρουσία στη χώρα στα ορυχεία με τον όμιλο Eramet. Αλλά "είναι επείγουσα ανάγκη" για την Ευρώπη να κάνει περισσότερα, δηλώνει το Μέγαρο των Ηλυσίων, απέναντι στην ξέφρενη κούρσα για την πρόσβαση σε αυτά τα ορυκτά στην οποία πρωτοστατούν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

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