Επένδυση 10 δισ. δολαρίων της TotalEnergies στην Αργεντινή - Συνομιλίες Μακρόν και Μιλέι για τα κρίσιμα ορυκτά

Η Γαλλία, έβδομος σε μέγεθος επενδυτής στην Αργεντινή, έχει ήδη παρουσία στη χώρα στα ορυχεία με τον όμιλο Eramet - «Είναι επείγουσα ανάγκη» για την Ευρώπη να κάνει περισσότερα, δηλώνει το Μέγαρο των Ηλυσίων