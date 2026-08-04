Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με drone να κυνηγά έναν πλανόδιο πωλητή
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος Ρωσία - Ουκρανία Άμαχοι Εγκλήματα πολέμου Αντρίι Σιμπίχα Drone

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με drone να κυνηγά έναν πλανόδιο πωλητή

«Αυτό το βάρβαρο ρωσικό έγκλημα πολέμου στη Χερσώνα απαιτεί διεθνή καταδίκη και δικαιοσύνη, αλλά χιλιάδες αντίστοιχα εγκλήματα ποτέ δεν γίνονται δημοσίως γνωστά», ανέφερε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ -  Δείτε το βίντεο

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με drone να κυνηγά έναν πλανόδιο πωλητή
27 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι διέπραξε έγκλημα πολέμου ύστερα από τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα drone να κυνηγάει και να τραυματίζει έναν πλανόδιο πωλητή στη Χερσώνα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική αστυνομία φαίνεται ένα drone να κυνηγά έναν άνδρα, ο οποίος δεν ταυτοποιείται, γύρω από το φορτηγάκι που χρησιμοποιεί για να πουλά τα εμπορεύματά του, πριν αυτό εκραγεί, με τον άνδρα να προσπαθεί να καλυφθεί πίσω από το όχημα. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο πλανόδιος πωλητής, 52 ετών, επέζησε αλλά υπέστη σοκ και τραυματίστηκε από θραύσματα.

Το Reuters εξακρίβωσε την τοποθεσία με βάση τα κτίρια και τη χάραξη των δρόμων, στοιχεία που συμφωνούσαν με εικόνες από δορυφόρους και με αρχειακό υλικό. Η ακριβής ημερομηνία δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί ανεξάρτητα, αλλά η ουκρανική αστυνομία και ο Σιμπίχα δήλωσαν ότι το περιστατικό συνέβη σήμερα.



Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση εντάσσεται σε εσκεμμένη ρωσική εκστρατεία για τον εκφοβισμό αμάχων. «Αυτό το βάρβαρο ρωσικό έγκλημα πολέμου στη Χερσώνα απαιτεί διεθνή καταδίκη και δικαιοσύνη, αλλά χιλιάδες αντίστοιχα εγκλήματα ποτέ δεν γίνονται δημοσίως γνωστά», δήλωσε.

Ο υπουργός δήλωσε ότι ο χειριστής του ρωσικού drone πρέπει να γνώριζε ότι στοχοθετούσε έναν πολίτη, χαρακτηρίζοντάς τον «σαδιστή».

Ο Σιμπίχα ζήτησε ένα «ισχυρό πακέτο άμυνας και αποτροπής για την Ουκρανία, και αξιόπιστη, εγγυημένη ασφάλεια».

Κλείσιμο
Σύμφωνα με τον Ουκρανό επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς, το θύμα που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ένας «άοπλος πλανόδιος πωλητής». Ο ίδιος κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι «κυνηγά αμάχους».

Δύο παιδιά και μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης σε νυχτερινά πλήγματα με ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ μέσω Telegram.

Η πόλη της Χερσώνας, που αριθμούσε περίπου 280.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2022. Οι ρωσικές δυνάμεις, πλέον στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου που διαρρέει την πόλη, την πλήττουν τακτικά κυρίως με drones.

Και η Ουκρανία επιτίθεται στη Ρωσία με drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με πολλές από τις επιδρομές αυτές να προκαλούν θύματα μεταξύ των αμάχων, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Η Ρωσία κατηγόρησε χθες την Ουκρανία για τρομοκρατία μετά τον θάνατο 7 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρία παιδιά, και τον τραυματισμό 60 άλλων σε θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, κάνοντας λόγο για εσκεμμένη ουκρανική επίθεση με drone κατά αμάχων.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από τη ρωσική, πλήρους κλίμακας, εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
27 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης