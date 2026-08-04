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Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με drone να κυνηγά έναν πλανόδιο πωλητή
Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για έγκλημα πολέμου μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με drone να κυνηγά έναν πλανόδιο πωλητή
«Αυτό το βάρβαρο ρωσικό έγκλημα πολέμου στη Χερσώνα απαιτεί διεθνή καταδίκη και δικαιοσύνη, αλλά χιλιάδες αντίστοιχα εγκλήματα ποτέ δεν γίνονται δημοσίως γνωστά», ανέφερε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ - Δείτε το βίντεο
Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι διέπραξε έγκλημα πολέμου ύστερα από τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα drone να κυνηγάει και να τραυματίζει έναν πλανόδιο πωλητή στη Χερσώνα, στο νότιο τμήμα της χώρας.
Σε οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική αστυνομία φαίνεται ένα drone να κυνηγά έναν άνδρα, ο οποίος δεν ταυτοποιείται, γύρω από το φορτηγάκι που χρησιμοποιεί για να πουλά τα εμπορεύματά του, πριν αυτό εκραγεί, με τον άνδρα να προσπαθεί να καλυφθεί πίσω από το όχημα. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο πλανόδιος πωλητής, 52 ετών, επέζησε αλλά υπέστη σοκ και τραυματίστηκε από θραύσματα.
Το Reuters εξακρίβωσε την τοποθεσία με βάση τα κτίρια και τη χάραξη των δρόμων, στοιχεία που συμφωνούσαν με εικόνες από δορυφόρους και με αρχειακό υλικό. Η ακριβής ημερομηνία δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί ανεξάρτητα, αλλά η ουκρανική αστυνομία και ο Σιμπίχα δήλωσαν ότι το περιστατικό συνέβη σήμερα.
Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση εντάσσεται σε εσκεμμένη ρωσική εκστρατεία για τον εκφοβισμό αμάχων. «Αυτό το βάρβαρο ρωσικό έγκλημα πολέμου στη Χερσώνα απαιτεί διεθνή καταδίκη και δικαιοσύνη, αλλά χιλιάδες αντίστοιχα εγκλήματα ποτέ δεν γίνονται δημοσίως γνωστά», δήλωσε.
Ο υπουργός δήλωσε ότι ο χειριστής του ρωσικού drone πρέπει να γνώριζε ότι στοχοθετούσε έναν πολίτη, χαρακτηρίζοντάς τον «σαδιστή».
Ο Σιμπίχα ζήτησε ένα «ισχυρό πακέτο άμυνας και αποτροπής για την Ουκρανία, και αξιόπιστη, εγγυημένη ασφάλεια».
Σύμφωνα με τον Ουκρανό επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς, το θύμα που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ένας «άοπλος πλανόδιος πωλητής». Ο ίδιος κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι «κυνηγά αμάχους».
Δύο παιδιά και μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης σε νυχτερινά πλήγματα με ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ μέσω Telegram.
Η πόλη της Χερσώνας, που αριθμούσε περίπου 280.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2022. Οι ρωσικές δυνάμεις, πλέον στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου που διαρρέει την πόλη, την πλήττουν τακτικά κυρίως με drones.
Και η Ουκρανία επιτίθεται στη Ρωσία με drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με πολλές από τις επιδρομές αυτές να προκαλούν θύματα μεταξύ των αμάχων, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
Σε οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ουκρανική αστυνομία φαίνεται ένα drone να κυνηγά έναν άνδρα, ο οποίος δεν ταυτοποιείται, γύρω από το φορτηγάκι που χρησιμοποιεί για να πουλά τα εμπορεύματά του, πριν αυτό εκραγεί, με τον άνδρα να προσπαθεί να καλυφθεί πίσω από το όχημα. Η αστυνομία δήλωσε ότι ο πλανόδιος πωλητής, 52 ετών, επέζησε αλλά υπέστη σοκ και τραυματίστηκε από θραύσματα.
Το Reuters εξακρίβωσε την τοποθεσία με βάση τα κτίρια και τη χάραξη των δρόμων, στοιχεία που συμφωνούσαν με εικόνες από δορυφόρους και με αρχειακό υλικό. Η ακριβής ημερομηνία δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί ανεξάρτητα, αλλά η ουκρανική αστυνομία και ο Σιμπίχα δήλωσαν ότι το περιστατικό συνέβη σήμερα.
Ukrainian police captured the moment a Russian drone hunted down a 52-year-old civilian market vendor, leaving him severely wounded with blast trauma and shrapnel injuries.— UkraineWorld (@ukraine_world) August 4, 2026
“This is how Russians ‘fight’. They deliberately hunt civilians. The man in the video shows no signs of… pic.twitter.com/bHYRRnOemF
Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση εντάσσεται σε εσκεμμένη ρωσική εκστρατεία για τον εκφοβισμό αμάχων. «Αυτό το βάρβαρο ρωσικό έγκλημα πολέμου στη Χερσώνα απαιτεί διεθνή καταδίκη και δικαιοσύνη, αλλά χιλιάδες αντίστοιχα εγκλήματα ποτέ δεν γίνονται δημοσίως γνωστά», δήλωσε.
Ο υπουργός δήλωσε ότι ο χειριστής του ρωσικού drone πρέπει να γνώριζε ότι στοχοθετούσε έναν πολίτη, χαρακτηρίζοντάς τον «σαδιστή».
Ο Σιμπίχα ζήτησε ένα «ισχυρό πακέτο άμυνας και αποτροπής για την Ουκρανία, και αξιόπιστη, εγγυημένη ασφάλεια».
Σύμφωνα με τον Ουκρανό επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λούμπινετς, το θύμα που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ένας «άοπλος πλανόδιος πωλητής». Ο ίδιος κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι «κυνηγά αμάχους».
Δύο παιδιά και μια ηλικιωμένη γυναίκα σκοτώθηκαν επίσης σε νυχτερινά πλήγματα με ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροφ μέσω Telegram.
Η πόλη της Χερσώνας, που αριθμούσε περίπου 280.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, βρισκόταν υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2022. Οι ρωσικές δυνάμεις, πλέον στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνείπερου που διαρρέει την πόλη, την πλήττουν τακτικά κυρίως με drones.
Και η Ουκρανία επιτίθεται στη Ρωσία με drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, με πολλές από τις επιδρομές αυτές να προκαλούν θύματα μεταξύ των αμάχων, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
Η Ρωσία κατηγόρησε χθες την Ουκρανία για τρομοκρατία μετά τον θάνατο 7 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρία παιδιά, και τον τραυματισμό 60 άλλων σε θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα, κάνοντας λόγο για εσκεμμένη ουκρανική επίθεση με drone κατά αμάχων.
Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από τη ρωσική, πλήρους κλίμακας, εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν αμάχους στον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από τη ρωσική, πλήρους κλίμακας, εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.
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