Απίστευτη στιγμή στην Πολωνία: 14χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που δημοσιογράφος κάλυπτε άλλο τροχαίο, δείτε βίντεο

Η κάμερα κατέγραψε το δεύτερο ατύχημα σε ζωντανή μετάδοση – Η κοπέλα τραυματίστηκε ελαφρά





Ο δημοσιογράφος Μίλος Σιέλιβοντσινκ μετέδιδε από τη βόρεια Πολωνία ρεπορτάζ για ένα θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένα τριών ετών αγόρι.





Σύμφωνα με το TVP, τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους και πρόκειται για δύο διαφορετικά τροχαία που συνέβησαν στο ίδιο σημείο και χρονικό πλαίσιο.



Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε το δεύτερο ατύχημα.











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Στη συνέχεια, το τηλεοπτικό συνεργείο πλησίασε την κοπέλα για να τη βοηθήσει.



«Πλησιάσαμε την κοπέλα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είδα λεκέδες αίματος πάνω στο πατίνι. Καλέσαμε το 112 και οι διασώστες έφτασαν μέσα σε τρία λεπτά», δήλωσε ο δημοσιογράφος.



Μια απίστευτη στιγμή κατέγραψε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στην Πολωνία , όταν δημοσιογράφος που κάλυπτε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα κατέγραψε κατά λάθος ένα δεύτερο, διαφορετικό ατύχημα λίγα μέτρα μακριά. Μια 14χρονη κοπέλα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, ενώ ο δημοσιογράφος του TVP Info βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση από το σημείο.Ο δημοσιογράφος Μίλος Σιέλιβοντσινκ μετέδιδε από τη βόρεια Πολωνία ρεπορτάζ για ένα θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένα τριών ετών αγόρι.Την ώρα που βρισκόταν στον αέρα, πίσω του εμφανίστηκε μια 14χρονη κοπέλα που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί στον αέρα και να πέσει στο οδόστρωμα.Σύμφωνα με το TVP, τα δύο περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους και πρόκειται για δύο διαφορετικά τροχαία που συνέβησαν στο ίδιο σημείο και χρονικό πλαίσιο.Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε το δεύτερο ατύχημα.«Άκουσα έναν κρότο πίσω μου και ο κάμεραμαν φώναξε: “Ω, Θεέ μου!”», ανέφερε ο Σιέλιβοντσινκ.Ο ίδιος είπε ότι ζήτησε από τον εικονολήπτη να συνεχίσει την καταγραφή και να εστιάσει στην πινακίδα του αυτοκινήτου, ώστε τα στοιχεία να δοθούν στις αρχές.Στη συνέχεια, το τηλεοπτικό συνεργείο πλησίασε την κοπέλα για να τη βοηθήσει.«Πλησιάσαμε την κοπέλα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είδα λεκέδες αίματος πάνω στο πατίνι. Καλέσαμε το 112 και οι διασώστες έφτασαν μέσα σε τρία λεπτά», δήλωσε ο δημοσιογράφος.





Ελαφρά τραυματισμένη η 14χρονη Η κοπέλα ζήτησε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, η οποία έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα.



Οι διασώστες αποφάσισαν να μεταφέρουν την 14χρονη στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα τραύματά της χαρακτηρίζονται ελαφρά.



Ο οδηγός του αυτοκινήτου επέστρεψε στο σημείο λίγο αργότερα και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, έδειχνε να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς ρώτησε αν είχε συμβεί κάτι.



Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.