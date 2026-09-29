Ο Τραμπ αλλάζει τους κανόνες στα σχολεία των ΗΠΑ: Περιορίζεται η ομοσπονδιακή προστασία ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών από διακρίσεις φύλου

Το υπουργείο Παιδείας επαναφέρει την ερμηνεία της πρώτης θητείας Τραμπ, προκαλώντας αντιδράσεις από οργανώσεις θυμάτων σεξουαλικής βίας





Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι επαναφέρει την εφαρμογή του νόμου σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης θυμάτων κάνουν λόγο για αποδυνάμωση των εγγυήσεων προστασίας των μαθητών.



Τι είναι το Title IX και γιατί προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση Στο επίκεντρο της αλλαγής βρίσκεται το Title IX, ένας ομοσπονδιακός νόμος του 1972 που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου σε σχολεία και πανεπιστήμια που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.



Ο νόμος θεσπίστηκε αρχικά κυρίως για την αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό. Με την πάροδο των χρόνων, όμως, η εφαρμογή του επεκτάθηκε και σε θέματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική κακοποίηση μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.



Η μεγάλη πολιτική διαμάχη τα τελευταία χρόνια αφορά το αν η προστασία του νόμου καλύπτει και διακρίσεις που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.



Τι είχε αλλάξει η κυβέρνηση Μπάιντεν Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε υιοθετήσει μια ευρύτερη ερμηνεία του Title IX, σύμφωνα με την οποία η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου περιλάμβανε και την προστασία τρανς και



Αυτό σήμαινε ότι τα σχολεία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν τον ομοσπονδιακό νόμο αν δεν αντιμετώπιζαν περιστατικά διακρίσεων που συνδέονταν με την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός μαθητή.



Οι αλλαγές της κυβέρνησης Μπάιντεν επηρέασαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία χειρίζονταν καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης.



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- διεύρυναν τις περιπτώσεις που ένα σχολείο όφειλε να διερευνήσει,

- επέκτειναν την υποχρέωση έρευνας και σε περιστατικά που συνέβαιναν σε σχολικές δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου,

- επέτρεπαν στα σχολεία να κρίνουν μια υπόθεση με το κριτήριο της «υπεροχής των αποδείξεων», δηλαδή αν θεωρούσαν ότι ήταν πιθανότερο να συνέβη ένα περιστατικό παρά να μην συνέβη.



Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τους κανόνες της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν για τον τρόπο εφαρμογής της ομοσπονδιακής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων φύλου στα σχολεία , περιορίζοντας την προστασία που είχε επεκταθεί και σε ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές. Παράλληλα, η αλλαγή επηρεάζει και το πλαίσιο με το οποίο τα σχολεία καλούνται να ερευνούν καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση.Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι επαναφέρει την εφαρμογή του νόμου σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις, ενώ οργανώσεις υπεράσπισης θυμάτων κάνουν λόγο για αποδυνάμωση των εγγυήσεων προστασίας των μαθητών.Στο επίκεντρο της αλλαγής βρίσκεται το Title IX, ένας ομοσπονδιακός νόμος του 1972 που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου σε σχολεία και πανεπιστήμια που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.Ο νόμος θεσπίστηκε αρχικά κυρίως για την αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό. Με την πάροδο των χρόνων, όμως, η εφαρμογή του επεκτάθηκε και σε θέματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση και η σεξουαλική κακοποίηση μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.Η μεγάλη πολιτική διαμάχη τα τελευταία χρόνια αφορά το αν η προστασία του νόμου καλύπτει και διακρίσεις που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε υιοθετήσει μια ευρύτερη ερμηνεία του Title IX, σύμφωνα με την οποία η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου περιλάμβανε και την προστασία τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών Αυτό σήμαινε ότι τα σχολεία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι παραβιάζουν τον ομοσπονδιακό νόμο αν δεν αντιμετώπιζαν περιστατικά διακρίσεων που συνδέονταν με την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός μαθητή.Οι αλλαγές της κυβέρνησης Μπάιντεν επηρέασαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία χειρίζονταν καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης.Συγκεκριμένα:- διεύρυναν τις περιπτώσεις που ένα σχολείο όφειλε να διερευνήσει,- επέκτειναν την υποχρέωση έρευνας και σε περιστατικά που συνέβαιναν σε σχολικές δραστηριότητες εκτός σχολικού χώρου,- επέτρεπαν στα σχολεία να κρίνουν μια υπόθεση με το κριτήριο της «υπεροχής των αποδείξεων», δηλαδή αν θεωρούσαν ότι ήταν πιθανότερο να συνέβη ένα περιστατικό παρά να μην συνέβη.

Οι συγκεκριμένοι κανόνες είχαν προκύψει μετά από διαδικασία τριών ετών και είχαν συγκεντρώσει περίπου 240.000 δημόσια σχόλια.



Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ Η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Λίντα ΜακΜάχον ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση ανακαλεί αυτή την ερμηνεία και επαναφέρει την εφαρμογή του Title IX με βάση τη θέση της νέας κυβέρνησης και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις.



«Χάρη στη σημερινή ενέργεια, οι δημοσιευμένοι κανονισμοί του Title IX αντικατοπτρίζουν πιστά τις δικαστικές αποφάσεις και την πρόθεση του Κογκρέσου, μειώνοντας τη σύγχυση για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικά ιδρύματα», δήλωσε.



Η ίδια υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προστατεύει την ισότητα ευκαιριών και θα ζητά λογοδοσία από σχολεία που παραβιάζουν τα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα των μαθητών.



Με τη νέα ρύθμιση, το υπουργείο Παιδείας δεν αναγνωρίζει πλέον την προηγούμενη ομοσπονδιακή ερμηνεία ότι το Title IX επιβάλλει ειδικές προστασίες για μαθητές με βάση την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.



Οι αντιδράσεις οργανώσεων για τη σεξουαλική βία Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης υποστηρίζουν ότι η αλλαγή δεν αφορά μόνο τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών, αλλά περιορίζει συνολικά την προστασία απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση στα σχολεία.



Η Σιουάλι Πατέλ, ανώτερη διευθύντρια εκπαιδευτικής δικαιοσύνης στο National Women’s Law Center, δήλωσε ότι η σεξουαλική παρενόχληση και η κακοποίηση παραμένουν σοβαρά προβλήματα στα σχολεία και ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι που προστατεύουν τα θύματα.



«Η υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον και η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισαν να αγνοήσουν αυτό που χρειάζονται οι επιζώντες, χρησιμοποιώντας το Title IX για να επιτεθούν στους τρανς μαθητές», ανέφερε.



Το ζήτημα των αθλημάτων στα σχολεία Η αλλαγή συνδέθηκε πολιτικά και με τη συζήτηση για τη συμμετοχή τρανς μαθητών σε σχολικές αθλητικές ομάδες.



Σε συνέντευξή της στο OutKick, η ΜακΜάχον δήλωσε ότι οι αλλαγές θα βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι «τα αγόρια θα αγωνίζονται στα αγορίστικα αθλήματα και τα κορίτσια στα κοριτσίστικα αθλήματα».



Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αλλάζει τους κανόνες αθλητικής συμμετοχής και ότι «δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο ισχύον ουσιαστικό δίκαιο».



Η νομική διάσταση Η κυβέρνηση Τραμπ δεν χρειάστηκε να προσβάλει δικαστική απόφαση που είχε μπλοκάρει τις αλλαγές της κυβέρνησης Μπάιντεν.



Ένας ομοσπονδιακός δικαστής στο Κεντάκι είχε αναστείλει την εφαρμογή των νέων κανόνων λίγο πριν από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ και η νέα κυβέρνηση επέλεξε να μην αμφισβητήσει την απόφαση.



Η Νάνσι Πότερ, δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων που είχε εργαστεί στο υπουργείο Παιδείας, δήλωσε ότι η νέα πολιτική αντανακλά το νομικό πλαίσιο που ισχύει από τον Ιανουάριο του 2025.



Από την άλλη πλευρά, οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των κανόνων της κυβέρνησης Μπάιντεν δυσκολεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του Title IX και μειώνει την προστασία μαθητών που καταγγέλλουν περιστατικά κακοποίησης ή παρενόχλησης.