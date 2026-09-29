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Νέα μεγάλη βιομηχανική επένδυση από τον Τραμπ πριν τις εκλογές: «Η μεγαλύτερη χαλυβουργία στην ιστορία των ΗΠΑ»
Νέα μεγάλη βιομηχανική επένδυση από τον Τραμπ πριν τις εκλογές: «Η μεγαλύτερη χαλυβουργία στην ιστορία των ΗΠΑ»
Η μονάδα της Mesabi Metallics στην Άιοβα θα φτάσει τα 18 δισ. δολάρια και αναμένεται να δημιουργήσει 8.000 θέσεις εργασίας
Ο Ντόναλντ Τραμπ, τα πεπραγμένα του οποίου στην οικονομία επικρίνονται έντονα, μερικές εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της δεύτερης θητείας του στην προεδρία, ανήγγειλε χθες Δευτέρα την προσεχή κατασκευή πελώριας χαλυβουργίας στην Άιοβα (κεντρικές ΗΠΑ).
Θα πρόκειται για «το μεγαλύτερο» εργοστάσιο στην «ιστορία» της χώρας, είπε ο αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζοντας το σχέδιο επικεφαλής του οποίου είναι η εταιρεία Mesabi Metallics, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας είναι «καλύτερη από ποτέ».
Αναφέρθηκε στην δημιουργία 6.000 θέσεων εργασίας στον τομέα των κατασκευών και κατόπιν 2.000 θέσεων εργασίας στη χαλυβουργία και έκανε λόγο για επένδυση που θα φτάσει συνολικά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια στο Οβάλ Γραφείο της προεδρίας.
Ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος είχε επικρατήσει στην Άιοβα στις προεδρικές εκλογές του 2024. Αλλά η επικράτηση της παράταξής του στην πολιτεία αυτή στις ενδιάμεσες εκλογές ίσως αποδειχτεί πιο περίπλοκη υπόθεση.
Η υποψήφιά της για την έδρα της Γερουσίας που εκπροσωπεί την πολιτεία, η Άσλεϊ Χίνσον, παρούσα στον Λευκό Οίκο, βρίσκεται το τρέχον διάστημα πολύ πίσω από τον δημοκρατικό αντίπαλό της, κατά δημοσκοπήσεις.
Σε εθνικό επίπεδο οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναγγέλλονται δύσκολες, αν όχι δυσοίωνες, για την προεδρική παράταξη. Προβλέψεις διαφόρων ινστιτούτων θέλουν τους δημοκρατικούς να οδεύουν σε πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η σύνθεση της οποίας ανανεώνεται πλήρως, ενώ για τη Γερουσία θα δοθεί σκληρή μάχη, χωρίς να αποκλείεται ούτε σε αυτή την περίπτωση η επικράτηση του κόμματος της αντιπολίτευσης.
Θα πρόκειται για «το μεγαλύτερο» εργοστάσιο στην «ιστορία» της χώρας, είπε ο αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζοντας το σχέδιο επικεφαλής του οποίου είναι η εταιρεία Mesabi Metallics, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας είναι «καλύτερη από ποτέ».
🚨 BREAKING — IT'S OFFICIAL: President Trump announces the largest steel plant in American HISTORY, which will be built in IOWA— Nick Sortor (@nicksortor) September 28, 2026
This is HUGE for American manufacturing, especially going up against China.
It's a $15 BILLION project by Minnesota-based Mesabi Metallics, creating… pic.twitter.com/yKHMi57EJi
Αναφέρθηκε στην δημιουργία 6.000 θέσεων εργασίας στον τομέα των κατασκευών και κατόπιν 2.000 θέσεων εργασίας στη χαλυβουργία και έκανε λόγο για επένδυση που θα φτάσει συνολικά τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια στο Οβάλ Γραφείο της προεδρίας.
Ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος είχε επικρατήσει στην Άιοβα στις προεδρικές εκλογές του 2024. Αλλά η επικράτηση της παράταξής του στην πολιτεία αυτή στις ενδιάμεσες εκλογές ίσως αποδειχτεί πιο περίπλοκη υπόθεση.
Η υποψήφιά της για την έδρα της Γερουσίας που εκπροσωπεί την πολιτεία, η Άσλεϊ Χίνσον, παρούσα στον Λευκό Οίκο, βρίσκεται το τρέχον διάστημα πολύ πίσω από τον δημοκρατικό αντίπαλό της, κατά δημοσκοπήσεις.
Σε εθνικό επίπεδο οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναγγέλλονται δύσκολες, αν όχι δυσοίωνες, για την προεδρική παράταξη. Προβλέψεις διαφόρων ινστιτούτων θέλουν τους δημοκρατικούς να οδεύουν σε πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η σύνθεση της οποίας ανανεώνεται πλήρως, ενώ για τη Γερουσία θα δοθεί σκληρή μάχη, χωρίς να αποκλείεται ούτε σε αυτή την περίπτωση η επικράτηση του κόμματος της αντιπολίτευσης.
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