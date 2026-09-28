Μειώσεις δασμών σε προϊόντα $60 δισ. συμφώνησαν ΗΠΑ και Κίνα: Από καλαμπόκι και κρέας μέχρι οικιακές συσκευές και παιχνίδια

Ουάσινγκτον και Πεκίνοπ παρέτειναν ως τον Ιανουάριο την εμπορική τους εκεχειρία - Η συμφωνία για τις μειώσεις δασμών συνδέεται με τη δέσμευση της Κίνας για αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων ύψους 17 δισ. δολαρίων

60 δισ. δολαρίων που εισάγουν η μία από την άλλη, πέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, η οποία αφορά σε μια σειρά προϊόντων, από αμερικανικό καλαμπόκι και αγροτικά προϊόντα έως κινεζικές οικιακές συσκευές και παιχνίδια.



Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εμπορίου ΗΠΑ-Κίνας, κάθε πλευρά πρότεινε εμπορικές ροές ύψους 30 δισ. δολαρίων σε μη ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία θα τύχουν ευνοϊκότερης δασμολογικής μεταχείρισης, όπως δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.







Η αμοιβαία μείωση των δασμών, αλλά και η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, αποτέλεσαν δύο από τα βασικά αποτελέσματα της δεύτερης φετινής συνάντησης κορυφής μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου



Ποια αμερικανικά προϊόντα αφορά η μείωση δασμών Σύμφωνα με μία από τις λίστες που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, η Κίνα σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς σε σειρά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, φυτικά έλαια και ζωοτροφές. Στη λίστα, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι σόγιας.







Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, οι αντίστοιχες μειώσεις δασμών αφορούν κινεζικά προϊόντα, όπως μικρές οικιακές συσκευές - μεταξύ αυτών καφετιέρες και τοστιέρες - είδη σερβιρίσματος, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα.



Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης παιχνίδια, πυροτεχνήματα, τεχνητά λουλούδια, φωτάκια χριστουγεννιάτικων δέντρων, άλλα είδη διακόσμησης για τις γιορτές, καθώς και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.



Κλείσιμο Παράταση της εμπορικής εκεχειρίας Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας με τις ΗΠΑ για δύο ακόμη μήνες, έως τις 10 Ιανουαρίου, θα δώσει χρόνο και στις δύο πλευρές να αξιολογήσουν την εφαρμογή της υφιστάμενης συμφωνίας και να εξετάσουν τα επόμενα βήματα για την επίλυση οικονομικών και εμπορικών διαφορών.



Η παράταση, σύμφωνα με το Πεκίνο, δημιουργεί ένα «σχετικά σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον πολιτικής» για τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και τη συνέχιση των διαβουλεύσεων.



Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να πραγματοποιούν τακτικές συνομιλίες για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, εμπόδια στις επενδύσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια στις πολιτικές αποφάσεις και ζητήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις.



Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, οι κινεζικές αγορές αντέδρασαν αρνητικά τη Δευτέρα. Οι μετοχές υποχώρησαν σημαντικά, καθώς οι επενδυτές δεν έλαβαν πολλές συγκεκριμένες λεπτομέρειες από τη συνάντηση κορυφής, ενώ οι ευρύτερες εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου παραμένουν.



Συμφωνία για τη μείωση δασμών σε εμπορεύματα συνολικής αξίαςπου εισάγουν η μία από την άλλη, πέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, η οποία αφορά σε μια σειρά προϊόντων, από αμερικανικό καλαμπόκι και αγροτικά προϊόντα έως κινεζικές οικιακές συσκευές και παιχνίδια.Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εμπορίου ΗΠΑ-Κίνας, κάθε πλευρά πρότεινε εμπορικές ροές ύψουςσε μη ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία θα τύχουν ευνοϊκότερης δασμολογικής μεταχείρισης, όπως δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ,Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμφωνία σημαίνει «βελτιωμένη πρόσβαση στην κινεζική αγορά» για περίπου το 30% των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα, όπως είπε ο Γκριρ.Η αμοιβαία μείωση των δασμών, αλλά και η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, αποτέλεσαν δύο από τα βασικά αποτελέσματα της δεύτερης φετινής συνάντησης κορυφής μεταξύ του Κινέζου προέδρουκαι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.Σύμφωνα με μία από τις λίστες που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, η Κίνα σχεδιάζει να μειώσει τους δασμούς σε σειρά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως καλαμπόκι, σιτάρι, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, φυτικά έλαια και ζωοτροφές. Στη λίστα, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται οι σπόροι σόγιας.Το Πεκίνο αναμένεται επίσης να μειώσει επιβαρύνσεις σε αμερικανικά ψάρια και θαλασσινά, ξυλεία και προϊόντα ξύλου, καλλυντικά και ιατρικές συσκευές.Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, οι αντίστοιχες μειώσεις δασμών αφορούν κινεζικά προϊόντα, όπως μικρές οικιακές συσκευές - μεταξύ αυτών καφετιέρες και τοστιέρες - είδη σερβιρίσματος, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα.Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης παιχνίδια, πυροτεχνήματα, τεχνητά λουλούδια, φωτάκια χριστουγεννιάτικων δέντρων, άλλα είδη διακόσμησης για τις γιορτές, καθώς και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου.Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας με τις ΗΠΑ για δύο ακόμη μήνες, έως τις 10 Ιανουαρίου, θα δώσει χρόνο και στις δύο πλευρές να αξιολογήσουν την εφαρμογή της υφιστάμενης συμφωνίας και να εξετάσουν τα επόμενα βήματα για την επίλυση οικονομικών και εμπορικών διαφορών.Η παράταση, σύμφωνα με το Πεκίνο, δημιουργεί ένα «σχετικά σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον πολιτικής» για τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και τη συνέχιση των διαβουλεύσεων.Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να πραγματοποιούν τακτικές συνομιλίες για πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες, εμπόδια στις επενδύσεις, μεγαλύτερη διαφάνεια στις πολιτικές αποφάσεις και ζητήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις.Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, οιαντέδρασαν αρνητικά τη Δευτέρα. Οι μετοχές υποχώρησαν σημαντικά, καθώς οι επενδυτές δεν έλαβαν πολλές συγκεκριμένες λεπτομέρειες από τη συνάντηση κορυφής, ενώ οι ευρύτερες εντάσεις μεταξύκαιπαραμένουν.

Οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις μετά την αμερικανική προσπάθεια σε διακομματικό επίπεδο να απαγορευτούν κινεζικά εξαρτήματα σε κέντρα δεδομένων, ενώ ο βασικός δείκτης μεγάλων κινεζικών εταιρειών CSI300 υποχώρησε περισσότερο από 2%, φτάνοντας σε χαμηλό ενός έτους.



Γεωργία και άνθρακας στο επίκεντρο Η επιλογή των προϊόντων στα οποία μειώνονται οι δασμοί φαίνεται να συνδέεται με τη δέσμευση της Κίνας για αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων ύψους 17 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.



Το Πεκίνο έχει ήδη επαναφέρει μεγάλες αγορές αμερικανικής σόγιας, στο πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει την αγορά 25 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως.



Οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν, επίσης, ομάδα εργασίας για τη γεωργία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εμπορίου, η οποία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση πριν από το τέλος του έτους, με αντικείμενο την πρόσβαση στις αγορές και τις ρυθμιστικές διαδικασίες.



Παράλληλα, η σύνοδος Τραμπ - Σι στην Ουάσινγκτον οδήγησε σε συμφωνία, ώστε η Κίνα να εισάγει από τις ΗΠΑ 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους άνθρακα ετησίως το 2027 και το 2028. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 2% των ετήσιων εισαγωγών άνθρακα της Κίνας.



Αντίθετα, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και το πετρέλαιο δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία.



Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι η εισαγωγή αμερικανικού άνθρακα αποτελεί «χρήσιμο συμπλήρωμα» για την κινεζική αγορά και παράλληλα προσφέρει σταθερά οικονομικά έσοδα και θέσεις εργασίας στη βιομηχανία άνθρακα των ΗΠΑ.



AI, χρηματοπιστωτικός τομέας και απευθείας πτήσεις Στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, Ουάσινγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας για περιστατικά που σχετίζονται με την AI, ενώ προβλέπεται νέα συνάντηση διαλόγου έως το τέλος Νοεμβρίου.



Η Κίνα δεσμεύτηκε επίσης να εξετάσει και να εγκρίνει τη δραστηριοποίηση ξένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αμερικανικά κεφάλαια, ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να ανοίγουν υποκαταστήματα στη χώρα.



Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για την αύξηση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.