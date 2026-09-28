Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Η καταιγίδα μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια στο Νιου Τζέρσεϊ: Βίντεο με αλεπού να κολυμπά στα νερά που κάλυψαν τις γειτονιές
Η καταιγίδα μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια στο Νιου Τζέρσεϊ: Βίντεο με αλεπού να κολυμπά στα νερά που κάλυψαν τις γειτονιές
Στις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, οι πλημμύρες ήταν τόσο εκτεταμένες που κάτοικοι καταγράφηκαν να μετακινούνται στις γειτονιές τους με κανό
Μια ασυνήθιστη εικόνα κατέγραψε κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ, όπου μια αλεπού εθεάθη να κολυμπά στα νερά που είχαν καλύψει δρόμους και γειτονιές, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η ισχυρή καταιγίδα συνέχισε να επηρεάζει περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ και τη Δευτέρα, αφού το Σαββατοκύριακο προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνους κυματισμούς σε πολλές πολιτείες.
Δείτε βίντεο:
Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Η ισχυρή καταιγίδα συνέχισε να επηρεάζει περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ και τη Δευτέρα, αφού το Σαββατοκύριακο προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνους κυματισμούς σε πολλές πολιτείες.
Δείτε βίντεο:
Στις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, οι πλημμύρες ήταν τόσο εκτεταμένες που κάτοικοι καταγράφηκαν να μετακινούνται στις γειτονιές τους με κανό, περνώντας δίπλα από σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά στο νερό.
A neighborhood fox was spotted swimming through floodwater in Rumson, New Jersey, as a powerful nor’easter triggered intense flooding in coastal areas of New York and New Jersey. pic.twitter.com/n68LSrUuJL— CBS News (@CBSNews) September 28, 2026
Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας.
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