Η καταιγίδα μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια στο Νιου Τζέρσεϊ: Βίντεο με αλεπού να κολυμπά στα νερά που κάλυψαν τις γειτονιές
ΚΟΣΜΟΣ
Αλεπού Νιού Τζέρσεϊ Πλημμύρες

Η καταιγίδα μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια στο Νιου Τζέρσεϊ: Βίντεο με αλεπού να κολυμπά στα νερά που κάλυψαν τις γειτονιές

Στις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, οι πλημμύρες ήταν τόσο εκτεταμένες που κάτοικοι καταγράφηκαν να μετακινούνται στις γειτονιές τους με κανό

Η καταιγίδα μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια στο Νιου Τζέρσεϊ: Βίντεο με αλεπού να κολυμπά στα νερά που κάλυψαν τις γειτονιές
Μια ασυνήθιστη εικόνα κατέγραψε κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ, όπου μια αλεπού εθεάθη να κολυμπά στα νερά που είχαν καλύψει δρόμους και γειτονιές, μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ισχυρή καταιγίδα συνέχισε να επηρεάζει περιοχές των βορειοανατολικών ΗΠΑ και τη Δευτέρα, αφού το Σαββατοκύριακο προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και επικίνδυνους κυματισμούς σε πολλές πολιτείες.

Δείτε βίντεο:

Στις παράκτιες περιοχές της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, οι πλημμύρες ήταν τόσο εκτεταμένες που κάτοικοι καταγράφηκαν να μετακινούνται στις γειτονιές τους με κανό, περνώντας δίπλα από σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά στο νερό.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας.

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