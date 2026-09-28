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Ο Πάπας Λέων έστειλε μήνυμα ειρήνης ζητώντας θάρρος στην διαπραγμάτευση και ετοιμότητα για θυσία ορισμένων θέσεων για το τέλος του πολέμου
Ο Πάπας Λέων έστειλε μήνυμα ειρήνης ζητώντας θάρρος στην διαπραγμάτευση και ετοιμότητα για θυσία ορισμένων θέσεων για το τέλος του πολέμου
Σήμερα, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι διακρατικές σχέσεις είναι όλο και πιο βάρβαρες, κατήγγειλε ο πάπας ενώπιον ευρωπαίων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε την Ευρώπη να βάλει τέλος στον φαύλο κύκλο του ψέματος και της εξαπάτησης στις διεθνές σχέσεις κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Μετς, τρίτο και τελευταίο σταθμό της επίσκεψής του στην Γαλλία.
«Σήμερα, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι διακρατικές σχέσεις είναι όλο και πιο βάρβαρες», κατήγγειλε ο πάπας ενώπιον ευρωπαίων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Η αξία του λόγου τιμής περιφρονείται, μάλλον επαιρόμεθα για το ψέμα και την εξαπάτηση», συμπλήρωσε.
«Η Ευρώπη έχει την δυνατότητα να βάλει τέλος στον φαύλο κύκλο χάρις στον σεβασμό του άλλου, σεβασμό που μπόρεσε να καλλιεργήσει και να διαφυλάξει», πρόσθεσε εξυμνώντας το διεθνές δίκαιο και την πολυμερή συνεργασία στις διεθνείς σχέσεις ως «το καλύτερο αντίδοτο στην βούληση επιβολής κυριαρχίας».
Ο πάπας Λέων ζήτησε «θάρρος στην διαπραγμάτευση και ετοιμότητα για την θυσία ορισμένων θέσεων για το υπέρτατο καλό της ειρήνης» στην Ευρώπη, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να μαίνεται.
«Σήμερα, δυστυχώς, ο πόλεμος έχει επανέλθει ακόμη και στην Ευρώπη: μια νέα αχρείαστη σφαγή που προκαλεί κάθε μέρα αναρίθμητα θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο πάπας Λέων.
«Είναι αναγκαία η δέσμευση σε έναν υπομονετικό διάλογο, η επίδειξη θάρρους στην διαπραγμάτευση και η ετοιμότητα θυσιασμού ορισμένων θέσεων για το υπέρτατο καλό της ειρήνης», είπε.
Νωρίτερα στο πλευρό εκπροσώπων άλλων θρησκειών, ο πάπας Λέων είχε δηλώσει ότι ο θρησκευτικός λόγος πρέπει «να αφοπλίζει τις καρδιές», ενώ «η επίκληση του ονόματος του Θεού για την νομιμοποίηση της βίας και της καταπίεσης συνιστά βεβήλωση του ονόματος αυτού».
Οι εκπρόσωποι των διαφόρων θρησκειών και δογμάτων στην Γαλλία υπέγραψαν την «έκκληση του Μετς», κοινή διακήρυξη που αποτελεί έκκληση για τον διαθρησκευτικό διάλογο και την ειρήνη.
Την ομιλία του αυτή ο πάπας Λέων εκφώνησε σε συνεδριακή αίθουσα που φέρει το όνομα του Ρομπέρ Σουμάν, εκ των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και χαιρέτισε στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο πίστης και πεποιθήσεων που μπόρεσε να μετατρέψει τις παλιές γραμμές της ρήξης σε γέφυρες ελπίδας για ολόκληρη την Ευρώπη, έναν πραγματικό πρεσβευτή της ενότητας μέσα στην ποικιλομορφία».
Κατά την διάρκεια συνάντησης με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ειρήνη παρουσία του πάπα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρώπη «να ξαναβρεί το θάρρος των ιδρυτικών της πατέρων και να μην υποχωρήσει στην αναδίπλωση και στην επιστροφή των εθνικισμών».
«Εδώ χτυπά η χιλιετής καρδιά της Ευρώπης, μίας Ευρώπης που προστατεύει, ενώνει και ενεργεί. Μίας Ευρώπης κυρίαρχης και δημοκρατικής, διαπνεόμενης από αυτό το πρόγραμμα ειρήνης και ευημερίας. Μίας Ευρώπης που οφείλει να ξαναβρεί το θάρρος των ιδρυτικών της πατέρων (...) το θάρρος να μην υποχωρήσει στην αναδίπλωση, στο μίσος προς τον άλλον, στην επιστροφή των εθνικισμών που διαιρούν», είπε.
«Σήμερα, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι διακρατικές σχέσεις είναι όλο και πιο βάρβαρες», κατήγγειλε ο πάπας ενώπιον ευρωπαίων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Η αξία του λόγου τιμής περιφρονείται, μάλλον επαιρόμεθα για το ψέμα και την εξαπάτηση», συμπλήρωσε.
«Η Ευρώπη έχει την δυνατότητα να βάλει τέλος στον φαύλο κύκλο χάρις στον σεβασμό του άλλου, σεβασμό που μπόρεσε να καλλιεργήσει και να διαφυλάξει», πρόσθεσε εξυμνώντας το διεθνές δίκαιο και την πολυμερή συνεργασία στις διεθνείς σχέσεις ως «το καλύτερο αντίδοτο στην βούληση επιβολής κυριαρχίας».
Ο πάπας Λέων ζήτησε «θάρρος στην διαπραγμάτευση και ετοιμότητα για την θυσία ορισμένων θέσεων για το υπέρτατο καλό της ειρήνης» στην Ευρώπη, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να μαίνεται.
«Σήμερα, δυστυχώς, ο πόλεμος έχει επανέλθει ακόμη και στην Ευρώπη: μια νέα αχρείαστη σφαγή που προκαλεί κάθε μέρα αναρίθμητα θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο πάπας Λέων.
«Είναι αναγκαία η δέσμευση σε έναν υπομονετικό διάλογο, η επίδειξη θάρρους στην διαπραγμάτευση και η ετοιμότητα θυσιασμού ορισμένων θέσεων για το υπέρτατο καλό της ειρήνης», είπε.
Νωρίτερα στο πλευρό εκπροσώπων άλλων θρησκειών, ο πάπας Λέων είχε δηλώσει ότι ο θρησκευτικός λόγος πρέπει «να αφοπλίζει τις καρδιές», ενώ «η επίκληση του ονόματος του Θεού για την νομιμοποίηση της βίας και της καταπίεσης συνιστά βεβήλωση του ονόματος αυτού».
Οι εκπρόσωποι των διαφόρων θρησκειών και δογμάτων στην Γαλλία υπέγραψαν την «έκκληση του Μετς», κοινή διακήρυξη που αποτελεί έκκληση για τον διαθρησκευτικό διάλογο και την ειρήνη.
Την ομιλία του αυτή ο πάπας Λέων εκφώνησε σε συνεδριακή αίθουσα που φέρει το όνομα του Ρομπέρ Σουμάν, εκ των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και χαιρέτισε στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο πίστης και πεποιθήσεων που μπόρεσε να μετατρέψει τις παλιές γραμμές της ρήξης σε γέφυρες ελπίδας για ολόκληρη την Ευρώπη, έναν πραγματικό πρεσβευτή της ενότητας μέσα στην ποικιλομορφία».
Κατά την διάρκεια συνάντησης με θέμα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ειρήνη παρουσία του πάπα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρώπη «να ξαναβρεί το θάρρος των ιδρυτικών της πατέρων και να μην υποχωρήσει στην αναδίπλωση και στην επιστροφή των εθνικισμών».
«Εδώ χτυπά η χιλιετής καρδιά της Ευρώπης, μίας Ευρώπης που προστατεύει, ενώνει και ενεργεί. Μίας Ευρώπης κυρίαρχης και δημοκρατικής, διαπνεόμενης από αυτό το πρόγραμμα ειρήνης και ευημερίας. Μίας Ευρώπης που οφείλει να ξαναβρεί το θάρρος των ιδρυτικών της πατέρων (...) το θάρρος να μην υποχωρήσει στην αναδίπλωση, στο μίσος προς τον άλλον, στην επιστροφή των εθνικισμών που διαιρούν», είπε.
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