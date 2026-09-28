Κρυφό ταξίδι στα Εμιράτα έκανε ο Νετανιάχου, ζήτησε από τον σεΐχη να διαψεύσει τις προειδοποιήσεις πριν την 7η Οκτωβρίου
Κρυφό ταξίδι στα Εμιράτα έκανε ο Νετανιάχου, ζήτησε από τον σεΐχη να διαψεύσει τις προειδοποιήσεις πριν την 7η Οκτωβρίου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιχειρεί να «μαζέψει» τη ζημιά που έχουν προκαλέσει οι αναφορές της Haaretz και άλλων διεθνών μέσων για τις προειδοποιήσεις που έλαβε από τον ηγέτη των ΗΑΕ πριν την 7η Οκτωβρίου
Κρυφό ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρεται να πραγματοποίησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσα στο σαββατοκύριακο, προκειμένου να ζητήσει από τον ηγέτη της χώρας, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ να διαψεύσει τις πληροφορίες από διάφορα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για μια επικείμενη απειλή από τη Χαμάς, πριν από την επίθεση της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 στις νότιες περιοχές της χώρας.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πραγματοποίησε την Κυριακή συνάντηση διάρκειας μίας ώρας με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το ταξίδι αυτό, το οποίο αποκάλυψε την Κυριακή ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12.
Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, ανέφερε στο Associated Press ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ένα άρθρο που δημοσίευσε η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με το οποίο ο ηγέτης των ΗΑΕ είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για μια επικείμενη επίθεση της Χαμάς λίγο πριν την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο Νετανιάχου ζήτησε - όπως αναφέρουν ίδιες πηγές - από τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ να διαψεύσει το άρθρο, κάτι που είχε κάνει, σχεδόν από την πρώτη στιγμή, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τις αναφορές σχετικά με τη συνάντηση των δύο ηγετών, ωστόσο, δηλώνει ότι διατηρεί «ανοιχτές και άμεσες γραμμές επικοινωνίας» με το Ισραήλ και μοιράζεται «όλες τις σχετικές πληροφορίες».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πραγματοποίησε την Κυριακή συνάντηση διάρκειας μίας ώρας με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το ταξίδι αυτό, το οποίο αποκάλυψε την Κυριακή ο ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός Channel 12.
Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, ανέφερε στο Associated Press ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε ένα άρθρο που δημοσίευσε η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με το οποίο ο ηγέτης των ΗΑΕ είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για μια επικείμενη επίθεση της Χαμάς λίγο πριν την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο Νετανιάχου ζήτησε - όπως αναφέρουν ίδιες πηγές - από τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ να διαψεύσει το άρθρο, κάτι που είχε κάνει, σχεδόν από την πρώτη στιγμή, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τις αναφορές σχετικά με τη συνάντηση των δύο ηγετών, ωστόσο, δηλώνει ότι διατηρεί «ανοιχτές και άμεσες γραμμές επικοινωνίας» με το Ισραήλ και μοιράζεται «όλες τις σχετικές πληροφορίες».
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