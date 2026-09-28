Ο «κρυφός» στόλος του Ορμούζ: Ιρανικός πύραυλος τραυμάτισε 8 Αμερικανούς πεζοναύτες σε πλοίο εκτός US Navy

Το χτύπημα της 14ης Σεπτεμβρίου αποκαλύφθηκε δύο εβδομάδες αργότερα - Η Ουάσιγκτον δεν κατονομάζει το πλοίο ούτε τον τύπο του, ανοίγοντας ερωτήματα για τον ρόλο μη ναυτικών και συμβεβλημένων μέσων στις επιχειρήσεις ασφαλείας στο Στενό

Μια άγνωστη έως σήμερα πτυχή των αμερικανικών επιχειρήσεων στο Στενό του Ορμούζ έρχεται στο φως, μετά την αποκάλυψη ότι οκτώ Αμερικανοί πεζοναύτες τραυματίστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου όταν ιρανικός αντιπλοϊκός πύραυλος cruise έπληξε πλοίο στο οποίο επιχειρούσαν.



Η είδηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή ναυτιλία όχι μόνο λόγω του άμεσου πλήγματος κατά αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού, αλλά κυρίως εξαιτίας μιας λεπτομέρειας που παραμένει ανεξήγητη: οι πεζοναύτες δεν βρίσκονταν σε πλοίο του US Navy.



Σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οκτώ Marines επιχειρούσαν ως μέλη battalion landing team όταν το πλοίο χτυπήθηκε από τον ιρανικό πύραυλο. Επτά ήταν οπλίτες και ένας αξιωματικός.



Οι τραυματισμοί τους δεν χαρακτηρίστηκαν σοβαροί. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί υπέστησαν εισπνοή καπνού και εμφάνισαν συμπτώματα διάσεισης, μεταξύ των οποίων πονοκεφάλους, με αποτέλεσμα να εξεταστεί το ενδεχόμενο τραυματικής εγκεφαλικής κάκωσης. Και οι οκτώ επέστρεψαν στα καθήκοντά τους λίγο μετά το περιστατικό.



Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο για πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά αρνήθηκαν να αποκαλύψουν το όνομα ή ακόμη και τον τύπο του, περιοριζόμενοι στον γενικό χαρακτηρισμό «maritime vessel». Η CENTCOM, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό. Αυτό αφήνει ανοιχτό ένα κρίσιμο πεδίο ερωτημάτων: ποιος ήταν ο operator του πλοίου, υπό ποια σημαία ταξίδευε, ποιο ήταν το ιδιοκτησιακό του καθεστώς και –κυρίως– ποια ακριβώς αποστολή εκτελούσε τη στιγμή του πλήγματος.



Το Maritime Executive προσθέτει ένα σημαντικό στοιχείο. Αναφέρει ότι νωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες για πλήγμα σε «U.S.-contracted» vessel στην περιοχή, ενώ ιδιωτικές πηγές maritime security είχαν συνδέσει περιστατικό της ίδιας ημέρας με πλοίο δυτικής διαχείρισης. Ωστόσο, η ταύτιση αυτών των αναφορών με το πλοίο στο οποίο επέβαιναν οι οκτώ πεζοναύτες δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Επομένως, στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι επρόκειτο για συμβατικό εμπορικό πλοίο.



Το πλήγμα σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, όμως το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν είχε δημοσιοποιήσει τότε επίθεση κατά αμερικανικού προσωπικού με αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι οκτώ τραυματίες προστέθηκαν στο Defense Casualty Analysis System περίπου δέκα ημέρες μετά το συμβάν. Αμερικανός αξιωματούχος απέδωσε την καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι συμπτώματα όπως εκείνα μιας διάσεισης μπορεί να εμφανιστούν αργότερα και ότι η βάση δεδομένων δεν ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο.



Η εξήγηση αυτή αφορά την καταγραφή των τραυματισμών. Δεν απαντά, ωστόσο, στο διαφορετικό ερώτημα γιατί το ίδιο το πυραυλικό πλήγμα σε πλοίο με αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό δεν είχε γνωστοποιηθεί. Για τη ναυτιλιακή αγορά, η υπόθεση έχει μεγαλύτερη σημασία από τον αριθμό των τραυματιών. Η παρουσία πεζοναυτών πάνω σε πλοίο που δεν ανήκει στο US Navy υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην περιοχή μπορούν να περιλαμβάνουν πλατφόρμες εκτός του συμβατικού στόλου πολεμικών πλοίων. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν το συγκεκριμένο σκάφος χρησιμοποιούνταν για προστασία ναυσιπλοΐας, logistics, μεταφορά προσωπικού, ειδική αποστολή ή άλλη επιχειρησιακή δραστηριότητα.



Αυτό ακριβώς είναι που ενδιαφέρει πλοιοκτήτες, operators και ασφαλιστές. Εάν στρατιωτικό προσωπικό επιχειρεί από μη πολεμικά ή συμβεβλημένα πλοία, δημιουργείται μια πολύ πιο σύνθετη γκρίζα ζώνη ανάμεσα στη στρατιωτική και την εμπορική δραστηριότητα. Και μαζί της προκύπτει το ερώτημα με ποια κριτήρια η Τεχεράνη μπορεί να χαρακτηρίζει ένα πλοίο ως μέρος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Η διάκριση έχει άμεση σημασία για την εκτίμηση war risk, τις ασφαλιστικές καλύψεις, τις αποφάσεις των operators για διέλευση από το Στενό και, τελικά, για το κατά πόσο ένα πλοίο που τυπικά δεν αποτελεί πολεμική μονάδα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως στρατιωτικός στόχος.



Το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης παραμένει συνεπώς κρυφό νακαι είναι η ταυτότητα του πλοίου. Μέχρι να γίνει γνωστό το IMO number, η σημαία, η ownership/management structure και το ακριβές συμβατικό καθεστώς του, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν πρόκειται για εμπορικό πλοίο, ειδική βοηθητική πλατφόρμα ή πλοίο που βρισκόταν υπό αμερικανική σύμβαση.



Η αποκάλυψη όμως ότι οκτώ πεζοναυτών βρίσκονταν πάνω σε ένα μη κατονομαζόμενο πλοίο εκτός US Navy όταν αυτό δέχθηκε ιρανικό πυραυλικό πλήγμα φέρνει στην επιφάνεια μια νέα διάσταση της σύγκρουσης στο Ορμούζ: ένα μέρος των επιχειρήσεων στη θάλασσα φαίνεται να διεξάγεται έξω από τα εύκολα αναγνωρίσιμα όρια του συμβατικού πολεμικού στόλου.