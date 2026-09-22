Χάκερ ισχυρίζονται ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI
ΚΟΣΜΟΣ
FBI Χάκερ Δεδομένα

Χάκερ ισχυρίζονται ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνων αλλά και πληροφορίες για τους συντρόφους των εργαζομένων

Χάκερ ισχυρίζονται ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του FBI
Ομάδα χάκερ γνωστή με την ονομασία ShinyHunters, υποστηρίζει ότι διείσδυσε στα συστήματα του FBI και ότι έκλεψε δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων του.

Η ομάδα φέρεται να εκμεταλλεύτηκε ένα πρόβλημα στο λογισμικό PeopleSoft της Oracle και, μέσω αυτού, διείσδυσαν στο cloud της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι χάκερ, κατά πληροφορίες, απέσπασαν 2-3 TB δεδομένων και λένε ότι αφορούν όλους τους εργαζομένους του FBI.

Αντιπρόσωπος της ομάδας δήλωσε στο 404 Media ότι τα δεδομένα περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνων και πληροφορίες για τους συντρόφους τους.

Στόχος τους δεν είναι να αποσπάσουν χρήματα από το FBI, λένε ακόμη.

Έδωσαν μάλιστα στο 404 Media ένα δείγμα με τα στοιχεία 5.000 εργαζομένων. Το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι κατάφερε να επαληθεύσει την ακρίβεια μέρους των πληροφοριών.

Αν οι πληροφορίες για τη διαρροή είναι πραγματικές, εκτίθενται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων σε υπηρεσίες πληροφοριών. Είναι αρκετά πιθανό να καταλήξουν οι πληροφορίες και σε ξένες μυστικές υπηρεσίες εκθέτοντας τα πρόσωπα και τις μεθόδους των αμερικανικών υπηρεσιών.

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