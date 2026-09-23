Το πρώην αφεντικό της Τσέλσι με τις ευλογίες του Τραμπ σχεδιάζει να αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής πετρελαϊκής Lukoil

Τη στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης και ισχυρών παραγόντων από τον Κόλπο με διασυνδέσεις στην οικογένεια Τραμπ, έχει εξασφαλίσει ο δισεκατομμυριούχος επενδυτήςπροκειμένου - μετά την απεμπλοκή του από την Τσέλσι - να ετοιμάσει και να καταθέσει προσφορά για τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείαςΤα assets της Lukoil τέθηκαν προς πώληση μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων στη ρωσική εταιρεία πέρυσι.Ο Μπόελι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα πούλησε το μερίδιό του στη βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα του δυτικού Λονδίνου, εργαζόταν εδώ και μήνες πάνω σε ένα πιθανό deal, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία και τα οποία επικαλούνται οιΣτόχος του είναι να ανατρέψει τα δεδομένα και να βγάλει εκτός παιχνιδιού την, τον αμερικανικό όμιλο ιδιωτικών επενδύσεων που είχε συμφωνήσει τον Ιανουάριο να αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.Στην κοινοπραξία του Μπόελι συμμετέχουν ηο αμερικανικός κρατικός χρηματοδοτικός οργανισμός για επενδύσεις στο εξωτερικό, καθώς και ο σεΐχης, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και αδελφός του προέδρου της χώρας.Στο σχήμα συμμετέχει, επίσης, η δισεκατομμυριούχος οικογένειασυριακής και καταριανής καταγωγής, η οποία έχει συνεργαστεί στενά με τον Λευκό Οίκο και πρόσωπα από την οικογένεια Τραμπ σε projects στον τομέα των ακινήτων και της ενέργειας.Σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, η DFC αναμένεται να αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής της τάξης του 14%-16% στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί. Ο οργανισμός διοικείται από τον, γιο του, συνιδρυτή της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίωνΗ κοινοπραξία του Μπόελι δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει συμφωνία με τη. Πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις αναφέρουν ότι η πρόταση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές το εύρος των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.Η πιθανή συμφωνία έρχεται δέκα μήνες έπειτα από την απόφαση της ρωσικής εταιρείας να πουλήσει τη διεθνή της δραστηριότητα στην, μετά την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων. Η συγκεκριμένη συναλλαγή έχει «παγώσει» στην Ουάσινγκτον, καθώς αναμένει την τελική έγκριση της OFAC, του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων

Οι επενδυτές από τα Εμιράτα και οι σχέσεις με τον Τραμπ

Οι υπόλοιπες κινήσεις της Lukoil

Τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, τα οποία αποτιμήθηκαν σταόταν διαγράφηκαν λογιστικά τον Μάρτιο, περιλαμβάνουν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Κεντρική Ασία έως το, χιλιάδες πρατήρια καυσίμων και ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο διυλιστηρίων στην Ευρώπη.Το διεθνές «» της Lukoil προσφέρει στον υποψήφιο αγοραστή την ευκαιρία για την απόκτηση άνω τωναποδεδειγμένων και πιθανών αποθεμάτων, καθώς και ορισμένων από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.Η πρόταση του Μπόελι δημιουργεί, ωστόσο, μια ασυνήθιστη κατάσταση: η αμερικανική κυβέρνηση θα βρίσκεται ταυτόχρονα στη θέση του υποψήφιου αγοραστή, ενώ διαφορετικό τμήμα της ίδιας κυβέρνησης θα συμμετέχει στη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης για την τύχη της συμφωνίας.Άλλοι υποψήφιοι που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για μέρος ή το σύνολο των assets φέρεται πλέον να έχουν αποσυρθεί από τη διαδικασία.Η εξέλιξη εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η Carlyle θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση απέναντι σε μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την αμερικανική κυβέρνηση και επενδυτές με σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, σε μια απόφαση που θα ληφθεί τελικά από τον Λευκό Οίκο. «Ναι, υπάρχει αυτή η ανησυχία», δήλωσε στουςπρόσωπο που γνωρίζει τη διαδικασία.Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις, επικεφαλής της κοινοπραξίας αναμένεται να είναι η) του σεΐχη, μαζί με τηντων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.Η οικογένεια Αλ-Καγιάτ θα διατηρήσει μικρότερο ποσοστό, ενώ ο Μπόελι και η DFC αναμένεται να ελέγχουν την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου.Οι αδελφοί Καγιάτ έχουν εξελιχθεί σε ολοένα και πιο σημαντικούς συνεργάτες σε επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με πρόσωπα κοντά στην κυβέρνηση Τραμπ. Η οικογένεια διαθέτει μερίδιο σε ανάπτυξη ακινήτων στην Αλβανία, στην οποία συμμετέχουν ηκαι ο. Παράλληλα, εξετάζει την πιθανή ανασυγκρότηση του δικτύου αγωγών της Συρίας, μέσω έργου στο οποίο συμμετέχει οειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και επί χρόνια συνεργάτης τουΗ εταιρεία UCC, που ελέγχεται από την οικογένεια Καγιάτ, εξασφάλισε, επίσης, πρόσφατα ένα πετρελαϊκό κοίτασμα στη Λιβύη χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό, ενώ αποκτά μειοψηφικό ποσοστό σε κοίτασμα φυσικού αερίου στη Βενεζουέλα που διαχειρίζεται η BP.Η Lukoil έχει ήδη συμφωνήσει σε ξεχωριστή πώληση των συμμετοχών της στο Καζακστάν προς την κυβέρνηση της χώρας, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.Παράλληλα, το ποσοστό της στο πετρελαϊκό κοίτασμα West Qurna μεταβιβάστηκε στο Ιράκ. Μια πρώτη προσπάθεια εξαγοράς της διεθνούς δραστηριότητας της Lukoil από την εμπορική εταιρεία Gunvor απορρίφθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.Ο Μπόελι έχει γίνει γνωστός για επενδύσεις υψηλού προφίλ σε αθλητισμό, ορυκτά και πρόσωπα με επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, ο βασικός πυλώνας της επενδυτικής του αυτοκρατορίας είναι η ασφαλιστική εταιρεία Security Benefit, αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων, η οποία επενδύει τις αποταμιεύσεις Αμερικανών συνταξιούχων.Η εταιρεία, με έδρα το Κάνσας, επενδύει περίπου το 40% του χαρτοφυλακίου της σε assets που συνδέονται με άλλες δραστηριότητες του ομίλου Μπόελι.Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες του Μπόελι έχουν βρεθεί, πάντως, υπό έλεγχο λόγω έρευνας σε ασφαλιστικές εταιρείες που ελέγχονται από τον επί χρόνια επιχειρηματικό συνεργάτη του και πρώην συνιδιοκτήτη της Τσέλσι, Μαρκ Γουόλτερ.