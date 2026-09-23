Νέο θρίλερ στη Γερμανία με drone κοντά σε στρατιωτική βάση στην Κάτω Σαξονία: Εξετάζεται σύνδεση με το αεροδρόμιο της Λειψίας

Κοντά σε κομβική βάση της Bundeswehr

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Υλικό που θα μπορούσε να είναικαι βρέθηκε δίπλα στα συντρίμμια ενός drone, το οποίο εντοπίστηκε έξω από μια σημαντική αεροπορική βάση της, ερευνούν οι γερμανικές Αρχές, εξετάζοντας παράλληλα αν υπάρχει σύνδεση με την απόπειρα επίθεσης εναντίον ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιοτον Αύγουστο.Σύμφωνα με κοινό ρεπορτάζ των γερμανικών μέσωνκαι, ένας αγρότης εντόπισε την προηγούμενη εβδομάδα το drone, το οποίο είχε διαλυθεί σε πολλά κομμάτια, κοντά στην αεροπορική βάση Βούνστορφ στηνΜερικές ημέρες αργότερα, αστυνομικοί φέρεται να βρήκαν ύποπτο υλικό σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από τα συντρίμμια. Πηγές ασφαλείας ανέφεραν στα γερμανικά μέσα ότι οι ερευνητές θεωρούν πως η ουσία ενδέχεται να είναι εκρηκτική, ωστόσο οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι το υλικό ανήκε στο drone ούτε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε προετοιμαστεί για κάποια επίθεση.Η βάσηφιλοξενεί τον στόλο των στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφώντης Γερμανίας και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους για τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού τηςσε διεθνείς αποστολές.Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματικής Αστυνομίας () εξετάζουν εάν η υπόθεση μπορεί να συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον Αύγουστο.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, οι ερευνητές εντόπισαν ομοιότητες ανάμεσα στην κατασκευή του drone που βρέθηκε στηκαι στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό της Λειψίας. Ένα εξάρτημα του drone φέρεται μάλιστα να είχε κατασκευαστεί με χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.Ωστόσο, οι αρχές τσεκάρουν και το ενδεχόμενο το drone να βρισκόταν στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς ακόμη και έως δύο χρόνια. Η αβεβαιότητα αυτή δυσκολεύει την προσπάθεια να προσδιοριστεί πότε συνετρίβη και αν σχετίζεται πράγματι με το σχέδιο επίθεσης στη Λειψία.