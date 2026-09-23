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Λυών: Έσπασαν με σφυριά τη βιτρίνα κοσμηματοπωλείου, άρπαξαν κοσμήματα και διέφυγαν με ΙΧ
ΚΟΣΜΟΣ
Ληστεία Κοσμηματοπωλείο Λυών

Λυών: Έσπασαν με σφυριά τη βιτρίνα κοσμηματοπωλείου, άρπαξαν κοσμήματα και διέφυγαν με ΙΧ

Η ζημιά από την κλοπή δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Λυών: Έσπασαν με σφυριά τη βιτρίνα κοσμηματοπωλείου, άρπαξαν κοσμήματα και διέφυγαν με ΙΧ
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Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/9) σε κοσμηματοπωλείο στη Λυών της Γαλλίας, όταν τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα και έκλεψαν κοσμήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Archers, στο 2ο διαμέρισμα της πόλης. Οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη βιτρίνα με σφυριά και εισήλθαν στο κατάστημα, προκειμένου να αφαιρέσουν τα κοσμήματα.

Στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο, αφού προηγουμένως ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του καταστήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Η ζημιά από την κλοπή δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη δράση των τεσσάρων ατόμων, τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα και φαίνονται να χτυπούν τη βιτρίνα με σφυριά.

Ένα ζευγάρι που διέμενε σε ξενοδοχείο κοντά στο κοσμηματοπωλείο δήλωσε ότι ξύπνησε από τους δυνατούς θορύβους: «Ακούσαμε ανθρώπους να χτυπούν κάτι για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ακούσαμε τον συναγερμό», ανέφερε ο Τζόρεν στο BFM Lyon.

Ο ίδιος και η σύντροφός του αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για συναγερμό πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο. Όταν όμως άνοιξαν το παράθυρο για να δουν τι συνέβαινε, είδαν ανθρώπους έξω από το κατάστημα, χωρίς αρχικά να αντιληφθούν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ληστεία.

«Δεν φοβηθήκαμε, απλώς δεν καταλάβαμε εκείνη τη στιγμή τι συνέβαινε» ανέφερε η σύντροφός του.

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