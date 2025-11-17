Το Ιράκ συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil
Το Ιράκ συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil

Η κυβέρνηση φέρεται να αναζητά περισσότερο χρόνο για να πουλήσει το μερίδιο της στο κοίτασμα πετρελαίου West Qurna-2

Το Ιράκ συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil
Η κυβέρνηση του Ιράκ συζητά την εξάμηνη εξαίρεση από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε βάρος της ρωσικής εταιρείας Lukoil, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για να πουλήσει το μερίδιο της στο γιγαντιαίο κοίτασμα πετρελαίου West Qurna-2, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Reuters τρεις Ιρακινοί αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Σημειώνεται ότι η Lukoil κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση ανωτέρας βίας στο κοίτασμα πετρελαίου, έγραψε το Reuters, σηματοδοτώντας τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις μεγάλες ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.


