Το Ιράκ συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil
Το Ιράκ συζητά εξάμηνη εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Lukoil
Η κυβέρνηση φέρεται να αναζητά περισσότερο χρόνο για να πουλήσει το μερίδιο της στο κοίτασμα πετρελαίου West Qurna-2
Η κυβέρνηση του Ιράκ συζητά την εξάμηνη εξαίρεση από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε βάρος της ρωσικής εταιρείας Lukoil, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για να πουλήσει το μερίδιο της στο γιγαντιαίο κοίτασμα πετρελαίου West Qurna-2, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Reuters τρεις Ιρακινοί αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.
Σημειώνεται ότι η Lukoil κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση ανωτέρας βίας στο κοίτασμα πετρελαίου, έγραψε το Reuters, σηματοδοτώντας τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις μεγάλες ρωσικές εταιρείες Lukoil και Rosneft τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο των προσπαθειών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Baghdad enforces Western sanctions, compelling Russia's Lukoil to halt production at West Qurna-2 oilfield, which contributes 9% of Iraq's oil output. pic.twitter.com/W9Fq3ldiHl— Priya kumari Jha (@KumariCr) November 17, 2025
Lukoil has declared force majeure at Iraq’s largest oil field due to U.S. sanctions, Reuters reports.— UATV English (@UATV_en) November 17, 2025
The decision came after Western sanctions disrupted the company’s normal operations. pic.twitter.com/aBczSBI3Is
