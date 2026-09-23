Τραγωδία στο Κολοσσαίο: Νεκρός 22χρονος εργάτης που έπεσε από σκαλωσιά

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Τρίτης (22/9) ένας 22χρονος εργάτης ο οποίος συμμετείχε στην τοποθέτηση του νέου συστήματος φωτισμού στο Κολοσσαίο
όταν γλίστρησε και έπεσε από ύψος δέκα μέτρων περίπου
.
Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο, αλλά οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν τον θάνατο του νεαρού. Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, φορούσε ζώνη ασφαλείας
, χωρίς ωστόσο να είναι δεμένος σε σχοινί.
Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι μετέβη στο Κολοσσαίο και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Αντρέα Μορέτι.
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε, σε μήνυμά της, ότι «το να χάνεις την ζωή σου στα είκοσι δύο σου χρόνια είναι απαράδεκτο, ακόμη περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει στον χώρο εργασίας σου».
Το μνημείο παρέμεινε σήμερα κλειστό
μετά το τραγικό δυστύχημα, με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού της Ιταλίας.