Ρωσία: Ο ενεργειακός κολοσσός Lukoil πούλησε σε ελβετική εταιρεία τις διεθνείς της επιχειρήσεις
Η Lukoil έκανε γνωστό πως μεταβίβασε τις διεθνείς της επιχειρήσεις σε ελβετική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από Ρώσο δισεκατομμυριούχο και στενό σύμμαχο του Πούτιν
Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Lukoil ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα πουλήσει τα διεθνή του περιουσιακά στοιχεία σε μια ελβετική εταιρεία ως απάντηση στις σκληρές αμερικανικές κυρώσεις.
Η Lukoil είχε κάνει γνωστό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα σταματήσει τις διεθνείς της δραστηριότητες μετά τις κυρώσεις που της επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την Πέμπτη επισημοποίησε την πώληση του χαρτοφυλακίου της στην ελβετική εταιρεία εμπορίας ενέργειας Gunvor, εξηγώντας πως η κίνηση αυτή «οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα που επέβαλαν ορισμένες χώρες στην εταιρεία και τις θυγατρικές της».
Η Gunvor, με έδρα τη Γενεύη, ιδρύθηκε από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γκενάντι Τιμτσένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Τιμτσένκο πούλησε το μερίδιό του στην εταιρεία το 2014, όταν του επιβλήθηκαν κυρώσεις λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Κριμαία.
Οι κυρώσεις των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκαν στις 22 Οκτωβρίου, ήταν «αποτέλεσμα της έλλειψης σοβαρής δέσμευσης της Ρωσίας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Το πακέτο έδωσε στη Lukoil και στη ρωσική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Rosneft, μαζί με τις θυγατρικές τους, μόλις ένα μήνα για να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό, διαφορετικά θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με βαριές κυρώσεις.
Η Lukoil λειτουργεί σήμερα περίπου 5.000 πρατήρια βενζίνης σε όλο τον κόσμο και μαζί με τη Rosneft αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Μόσχας.
